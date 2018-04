Majetek i život si pojistěte, kolikrát chcete. Na penzi smíte spořit jen jednou

Pokud se rozhodnete pojistit svou domácnost či nemovitost najednou u více pojišťoven, nikdo vám v tom nemůže zabránit. Musíte ovšem dodržet zákonem dané podmínky. Především musíte každé pojišťovně oznámit, že máte pojištění i u konkurence a nahlásit i sjednané výše pojistných částek nebo limitů.

Dagmar Koutská z České pojišťovny potvrzuje, že se podobné případy vyskytují. "První pojistná smlouva se vztahuje na určité významné riziko s vyšší spoluúčastí klienta. Vedle toho má klient uzavřenu další pojistnou smlouvu na stejné riziko, kde maximální výše pojistného plnění odpovídá výši spoluúčasti z první pojistné smlouvy," přibližuje Koutská.

Také ve druhé pojistné smlouvě má klient spoluúčast, která je však s ohledem na nižší pojistné plnění mnohem nižší než u první smlouvy. Kombinací dvou smluv pak klient dosahuje maximálního pokrytí rizika s nízkou spoluúčastí.

Více smluv pojištění majetku = jedna náhrada škody

V případě škody vám peníze vyplatí pojišťovna, která dostala oznámení o vzniku pojistné události jako první. Musí ho vyplatit za celou škodu, ovšem do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění sjednaného ve smlouvě. Následně informuje ostatní pojišťovny a ty se navzájem vypořádají v poměru, v jakém jsou k sobě jednotlivé pojistné částky či limity v jednotlivých smlouvách.

Úhrn pojistných plnění ze všech pojištění však nesmí přesáhnout výši vzniklé škody, podle občanského zákoníku by to bylo bezdůvodné obohacení. Pokud by klient pojišťovně informaci o dalším pojištění úmyslně zatajil, mohl by být vyšetřován za pokus o pojistný podvod.

Také v případě havarijního pojištění platí stejná pravidla jako u pojištění domácnosti či nemovitosti. "U havarijního pojištění je samozřejmě také možné vícenásobné pojištění uzavřít, ale v praxi se s tím vůbec nesetkáváme. Klient si vybere jednoho pojistitele, kde pojištění uzavře a další pojištění na stejné vozidlo u konkurence si nesjednává, nemá k tomu žádný důvod," doplňuje Dagmar Koutská.

U úrazu získáte pojistné plnění z každé pojistky

Proti rizikům plynoucím z úrazu se opět můžete pojistit u několika pojišťoven. Při sepisování pojistné smlouvy ale musíte uvést, zda máte uzavřeno jiné úrazové pojištění a u jaké pojišťovny. V případě, že se vám něco stane – způsobíte si úraz – můžete vymáhat pojistné plnění od všech pojišťoven, kde jste si pojištění sjednali. "Pokud má klient třeba sedm úrazových pojistek a stane se mu úraz, dostane za něj sedmkrát zaplaceno," doplňuje Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Naprosto shodná situace je i u životního pojištění, můžete si ho pro sebe uzavřít u více pojišťoven. "Pokud si klient sjednal například pět pojistek na smrt ve výši milion korun a zemře, pojišťovny vyplatí pozůstalým dohromady pět milionů korun," uvádí Milata.

Penzijní připojištění jen jednou

Smluv o stavebním spoření si najednou uzavřete, kolik chcete. "Státní podporu můžete mít u všech smluv, ovšem součet jednotlivých částek musí být maximálně tři tisíce korun za rok," doplňuje Hana Vaněčková z Modré pyramidy. Tato praxe platí až u smluv uzavřených od roku 2004, do té doby jste sice mohli mít také více smluv, ale stát vám přispíval pouze na jednu z nich.

Můžete být i v situaci, kdy jste uzavřeli smlouvu se státní podporou až 4 500 korun ročně do konce roku 2003, stále na ní spoříte a další smlouvu s podporou tři tisíce korun chcete uzavřít až nyní. "Pokud klient na první smlouvu stále spoří, požadavek na státní podporu na této smlouvě nezrušil a při uzavření pozdější smlouvy by požádal o poskytnutí státní podpory, stát mu ji na tuto další smlouvu už nepřizná," vysvětluje Zdenka Blechová z Buřinky.

S penzijním připojištěním je to přesně naopak. Každý člověk starší 18 let smí mít uzavřenu na svou osobu pouze jednu aktivní smlouvu, u níž má nárok na státní příspěvek v maximální výši 150 korun měsíčně.

Podle svého uvážení ovšem můžete měnit penzijní fondy, aniž byste museli při změně smlouvu ukončit a uzavřít novou. Ale počítejte s už rok platícím opatřením, které by mělo zabránit zbytečné fluktuaci mezi fondy. Pokud se rozhodnete přejít z jednoho fondu do druhého, budete muset v případě, že jste byli klienty kratší dobu než pět let, zaplatit osmisetkorunový poplatek za přestup.