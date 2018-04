Majetek jste si pojistili, nezapomeňte na sebe

Jestli je na vašem příjmu rodina závislá, je rozumné ji zajistit také pro případ, že byste zemřeli. A jestli jste mladí a zdraví, tím lépe – budete mít pojistku levnější. Dobrým důvodem, proč pojištění uzavřít, je i to, že vám na ně přispívá zaměstnavatel. Pokud máte zájem třeba jen o úrazové pojištění, je lepší sjednat si ho samostatně. Vyjde vás to levněji. S výběrem vhodného produktu si nechte poradit od odborníka.

Před podpisem smlouvy byste měli mít jasno v tom, co přesně od životního pojištění očekáváte, a podle toho si vybrat tu pravou pojistku. Jinak riskujete, že svoje peníze vyhodíte oknem.

Je libo rizikovou, nebo spořicí pojistku?

Než se pro pojištění vypravíte, měli byste o něm vědět alespoň základní informace. Jestli nemáte v rodinné kasičce peněz nazbyt, zajímejte se o rizikové životní pojištění, je nejlevnější.

Tento druh pojistky však kryje pouze riziko úmrtí. Když pojistku přežijete, z pojišťovny žádné peníze nedostanete, v případě smrti v době trvání pojistky vaše rodina dostane sjednanou částku – nic víc, nic míň.

Další dva druhy pojištění jsou kapitálové a investiční pojištění, takzvaná rezervotvorná. To znamená, že platíte nejen za krytí rizika smrti, ale část z peněz se zhodnocuje a po skončení pojistky dostanete výnosy.

Rozdíl mezi oběma typy je hlavně v tom, že u kapitálové pojistky pojišťovna vaše peníze investuje sama a smluvně garantuje, kolik vám vyplatí, u investičního produktu si sami zvolíte, strategii, kam investovat. Ale zase už nemáte jistotu, že na pojištění něco vyděláte. Výhodou oproti rizikové je také to, že zaplacené pojistné až do 12 000 korun ročně si můžete odečíst od daňového základu.

Spoření je jen doplňkem pojištění

Problém je v tom, že řada lidí si rezervotvorná pojištění plete se spořením. Pak se mohou cítit podvedeni jako například pan Jiří Vacek z Vysočiny, který se na redakci MF DNES obrátil se svým příběhem. V roce 1996 uzavřel u ING kapitálové životní pojištění. Smlouva byla na deset let, které panu Vackovi zbývaly k odchodu do důchodu. Poradkyně mu tuhle pojistku doporučila s tím, že peníze se mu na pojištění zhodnotí a v důchodu si přilepší. Slibovala až osmiprocentní výnos. Jaké však bylo jeho překvapení, když z vložených 155 532 korun mu na konci pojištění ING vyplatila „jen“ 136 019 korun.

„Za deset let kapitálového životního pojištění jsem v minusu celkem 19 513 korun a chci před touto nevýhodnou pojistkou varovat další případné zájemce,“ píše pan Vacek. Jeho rozčilení však není úplně na místě. Životní pojištění zkrátka není spoření. Pravda je, že část z vložených peněz si pojišťovna vždy odečítá na riziko a část pohltí poplatky. Většinou trvá víc než dva roky, než se vůbec dostanete do plusu a je co zhodnocovat. Proto když pojistku vypovíte dřív, nedostanete z vložených peněz zpátky téměř, nebo dokonce vůbec nic.

Pro ilustraci, když 40letý muž platí měsíčně tisícovku u půlmilionové pojistky s úrazovým připojištěním, na spoření mu zbude 680 korun, ostatní peníze zůstanou pojišťovně.

Kapitálové pojištění konzervativní

Kapitálové životní pojištění vám sice nevynese tolik jako investiční, ale je to relativně bezpečný způsob uložení peněz. Pojišťovny totiž peníze svých klientů nemohou investovat libovolně, ale jen v souladu se zákonem. U kapitálovky máte proto garantováno alespoň minimální zhodnocení, a to ve výši takzvané technické úrokové míry. Její maximální výši reguluje ministerstvo financí a pro nově uzavřené smlouvy je 2,4 procenta.

Pojišťovák vám určitě bude tvrdit, že když se pojišťovně bude dařit, zhodnocení může tuto sazbu několikanásobně přesáhnout. Možná pravdu má, možná nemá, do budoucnosti nevidíme nikdo. Kapitálové životní pojištění je tak určeno pro konzervativní klienty, kteří nechtějí riskovat. Prostě ho jen koupíte a pak platíte.

Odborníci se shodují, že tento produkt už je zastaralý, a když kombinovat pojištění se spořením, pak jednoznačně doporučují investiční životní pojištění.

O investiční pojištění se musíte starat

Výhodou investičních pojistek je pružnost. Nejste zavázáni platit každý měsíc neměnnou sumu, ale pojistnou částku můžete podle potřeby snížit, nebo zvýšit, případně placení na čas přerušit. Dokonce si můžete částečně sami zvolit, kolik peněz z pojistného půjde na spoření a kolik na riziko. Pokud chcete hlavně spořit, zvolte nižší pojistnou částku, pokud se víc potřebujete chránit, měla by být riziková složka co nejvyšší.

Zásadním rozdílem je, že na rozdíl od kapitálové pojistky si u investiční sami určíte, kam chcete peníze investovat. Vybrat si můžete z investičních fondů vytvořených pojišťovnou, a to podle rizikovosti, většinou vám napovědí už názvy – konzervativní, dynamická, progresivní. Čím odvážnější strategii zvolíte, tím vyššího výnosu můžete dosáhnout, ovšem za cenu vyššího rizika. Když investujete špatně, můžete dokonce i prodělat, u tohoto typu pojištění pojišťovna totiž výnos negarantuje.

O pojistku byste se měli průběžně zajímat

Což je podle analytika, který si nepřál být jmenován, potíž. Z jeho zkušeností vyplývá, že jen minimum lidí umí s penězi v investičním pojištění hospodařit tak, aby z něj získali maximum. Většina kývne na to, co jim doporučí poradce, každý měsíc na pojistku posílá tisícovku nebo i vyšší částku a o víc se nestará.

Přizpůsobte pojistku okolnostem

Zvolenou investiční strategii nemusíte dodržovat jednou provždy. Když se změní situace na trhu, zvolte v rámci pojistky jiný, třeba dynamičtější fond, kde se budou vaše peníze zhodnocovat. Když se blíží konec pojištění, je rozumné investovat konzervativně.

Rada MF DNES:

Pojistka je závazek na dlouhou dobu. Ještě před podpisem se ptejte, zda je pojistné neměnné, nebo jestli si ho budete moci v případě finančních problémů třeba snížit.