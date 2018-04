Majetková pojištění podraží o několik procent, životní zůstane na stejné úrovni

Rozhodující roli při tvorbě cen pojistného hrají zajišťovny neboli pojišťovny pojišťoven. Po událostech 11. září stanovily zajišťovací společnosti jednoznačně, že zejména ceny neživotního pojištění musí vzrůst. Cenový růst tak lze očekávat hlavně v oblasti pojištění podnikatelů a průmyslových rizik. „Vývoj sazeb velkou měrou ovlivnila situace na mezinárodním zajistném trhu. Sazby se průměrně navýšily o 60 až 70 procent,“ uvádí Martina Kurfürstová z Generali. Tento trend potvrzuje i Marek Vích z Kooperativy: „Požadavek na navýšení pojistného vzešel ze strany našich zajistitelů jako následek teroristických útoku v USA.“

Ceny za pojištění osob - jako je životní, úrazové nebo cestovní - by v novém roce neměly zaznamenat podstatné změny. „Uzavřená dlouhodobá pojištění jsou v platnosti v uvedeném rozsahu a za stávající pojistné,“ říká Miroslav Langhammer z Union pojišťovny. Není se proto třeba obávat, že by se najednou zvýšila sazba u životních pojistek. Stávající smlouvy platí podle dohodnutých podmínek a neměly by se upravovat. V životním pojištění totiž není možné měnit již sjednanou smlouvu, pouze v případě dohody obou stran nebo na žádost pojištěného.

K určitému cenovému růstu o několik procent by mohlo dojít v pojištění majetku - ať už domácností, bytů nebo rodinných domů. „V pojištění majetku občanů pro příští rok lze uvažovat o navýšení pojistného pouze u rodinných domů a domácností,“ vysvětluje Marek Vích. Podle Jitky Veselé z ING by cena pojištění měla jít nahoru o několik procent. Vyšší sazby se však dotknou jen nově sjednaných smluv. „Vždy platí podmínky, za kterých byla pojistná smlouva sjednána, to znamená, že zatím nepočítáme se změnami u stávajících pojistných smluv,“ říká Martina Kurfürstová. Česká pojišťovna podle svého mluvčího Michala Urbana nepřipravuje k Novému roku žádné změny pojistných sazeb u občanských životních a neživotních pojištění.

Odborníci předpovídají, že lze očekávat i zvýšení sazeb za havarijní pojištění vozidel. Tato změna nebude mít vliv na povinné ručení, kde maximální sazby vyhlašuje Česká kancelář pojistitelů, která sama určuje, o kolik je nutné zvýšit platby za povinné ručení. Zdražení pojistného by mělo být, stejně jako v předchozích případech, řádově o několik procent.

Pro pojištění, které se každoročně nebo po několika letech automaticky obnovuje, by měly zůstat ceny na stejné úrovni. Při stanovení ceny se vždy vychází z podmínek, za kterých byla smlouva sjednána. Marek Vích k tomu říká: „Například u pojištění domácnosti na pět let - živé pojistné smlouvy jsou dále v platnosti, a to za podmínek aktuálních ke dni počátku pojištění.“

Dotkne se případné zvýšení pojistného i Vaší peněženky? Neměly by raději pojišťovny místo zvyšování pojistného snižovat své náklady?