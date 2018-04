Kamion zničil plot. Pojišťovně nestačili ani tři svědci

Na konci vesničky Podolí v podhůří Šumavy se silnice zvedá do táhlého kopce. Když na podzim 2013 vozovka namrzla, polský kamion s přívěsem kopec ne a ne vyjet. Dovlekl se do poloviny, ale pak už jen bezmocně klouzal zpátky dolů. A jak klouzal, shrnoval drátěný plot u silnice sloupek po sloupku. Projel škarpou a skončil na zahradě. Plot, zahrada i nedaleká chalupa patří Marii Trnkové a její dceři.

Kamion vzbudil ve vesnici pozornost. Na zdejších úzkých silničkách se neobjevuje každý den. Dva sousedi nehodu viděli a o třetího svědka se postaral sám polský řidič, když sháněl někoho, kdo náklaďák vytáhne zpátky na silnici. Pomohl mu místní traktorista, který si na řidiče dobře pamatuje: „Ten člověk hned vyndal peněženku a běžel do chalupy, že se s paní Trnkovou vyrovná, ale bohužel paní tu nebyla,“ říká traktorista.

Volejte policii. Hned.

Pokud při dopravní nehodě dojde ke škodě na majetku třetí osoby, je řidič povinen volat policii, ať je škoda jakkoli vysoká. Řidič kamionu policii nevolal. Místo toho napsal na papírek svoje jméno, registrační značku vozidla i přívěsu a číslo faxu, na kterém bude k zastižení. Papírek předal traktoristovi, ten údaje zkontroloval a slíbil, že papírek odevzdá paní Trnkové. Řidič nasedl do kamionu a odjel. Zákon by to nazval ujetím z místa nehody a kvalifikoval by to jako přestupek.

Marie Trnková bydlí v chalupě jen přes léto, ale toho podzimního dne se náhodou rozhodla chalupu zkontrolovat. S dcerou do Podolí přijela autem sotva půl hodiny po tom, co kamion odjel. Sousedi jim hned hlásili, co se seběhlo, a traktorista paní Trnkové předal papírek s údaji o řidiči a kamionu. „Policii jsem volala až druhý den. Ten den už byla tma a kamion byl stejně pryč. Teď vím, že jsem to měla hlásit hned,“ připouští Marie Trnková. Kdyby to udělala, mohla policie kamion dostihnout, protože nebyl daleko.

Druhý den policisté už jen zdokumentovali místo nehody a vyslechli svědky, kteří nehodu popsali shodně, a Marie Trnková jim předala i papírek s údaji o viníkovi. Bohužel tam nebylo uvedeno jméno pojišťovny, na kterou se obrátit s náhradou škody. „Pokud poškozený nezná zahraničního pojistitele, nebo zde tato zahraniční pojišťovna nemá korespondenta, pak poškozený nahlásí škodu přímo České kanceláři pojistitelů,“ doporučuje Aleš Povr z ČKP. „ČKP pak provede šetření a pověří vyřízením pojistné události příslušný subjekt.“

Zaplacení škody na plotě dostala na starost Česká pojišťovna. „Přijel sem pojišťovák ze Sušice, odhadl škodu na 10 tisíc korun a že to ostatní zařídí. Pojišťovna to uzavřela s tím, že není prokázáno, že to způsobil kamion,“ říká Marie Trnková.

Polská policie mlčí

Copak pojišťovně nestačí svědectví tří lidí? Traktorista navíc trvá na tom, že údaje, které psal řidič na papírek, odpovídaly skutečnosti: „Vytáhl občanský průkaz, dal tam (na papírek – pozn. red.) i číslo faxu tuším, jméno tam bylo a číslo auta i vleku. Byl jsem se podívat, souhlasilo to.“ Co víc tedy pojišťovna chce?

Nejlépe závěry policejního vyšetřování. Jenže policie viníka nevypátrala, ani když znala jeho jméno. Údaje o řidiči chtěla ověřit v Polsku, ovšem tam narazila. „Kolegové v Polsku sdělili, že na základě dvoustranné dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou nelze sdělovat údaje, které se netýkají trestných činů,“ vysvětluje mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Hranice do republiky se otevřely před čtvrt stoletím, a přesto Česko dodnes nemá dohody se sousedními zeměmi o předávání údajů o přestupcích. „Tam se ty smlouvy teprve budou uzavírat, v parlamentu je smlouva o policejní spolupráci s Rakouskem, teď se uzavírá smlouva, která bude řešit přestupky s Německem, a jedná se ještě s polskou a slovenskou stranou,“ vypočítává mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

Kdyby řidič někoho zranil, nebo zabil, podle platných dohod by polská policie údaje o něm poskytla. Ale řidič se dopustil jen přestupku a ten bude promlčený dřív, než se uzavřou nové bilaterální smlouvy.

My nic, to Poláci

Podle advokáta Ondřeje Madera je dostatečně prokázáno, že nehodu způsobilo konkrétní vozidlo a pojišťovna by měla platit. Jenže pojišťovna považuje pojistnou událost za spornou a zároveň se dušuje, že ona jako pouhý zástupce zahraniční pojišťovny je v tom nevinně. „Tuzemská pojišťovna má svázané ruce. V tomto případě jsme nuceni čekat na jakékoli vyjádření zahraničního pojistitele, než můžeme přistoupit k jakémukoli vyřešení pojistné události,“ říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Aleš Povr z ČKP s tím nesouhlasí. „Musí být postupováno stejně, jako by událost vyřizovala některá z českých pojišťoven. Nemůže být brán zřetel na to, zda zahraniční pojišťovna souhlasí, či nesouhlasí s poskytnutím plnění,“ tvrdí.

Co tedy radí advokát? Nahlédnout do policejního spisu, na což má poškozený nárok, okopírovat z něj vše, co jen vzdáleně připomíná důkaz nebo svědectví, a dodat to pojišťovně. Marie Trnková to všechno udělala. A dala si také opravit plot. „Nemohla jsem to nechat otevřené, protože tam lezli lidi, tak jsem vyklopila těch 10 tisíc korun. Mám invalidní důchod, peněz nemám nazbyt a doufám, že to pojišťovna někdy zaplatí.“

Nakonec se dočkala. Česká pojišťovna uháněla zahraniční partnerský ústav tak dlouho, až polská pojišťovna usoudila, že důkazů je přece jen dost. Škodu na plotě paní Trnkové v dubnu 2015 zaplatila.

Zapamatujte si:

Když bourá cizinec, na místě nehody nic nezanedbejte. Jestliže vyplňujete protokol v cizím jazyce, podepište ho, jen když mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. Obsah formulářů o dopravní nehodě je shodný, takže ho můžete porovnat se svou českou verzí.

Pořiďte si vypovídající fotodokumentaci a zajistěte kontakty na svědky. Z dokladů druhého účastníka nehody si opište:

jméno, příjmení a bydliště (příp. jméno, příjmení a bydliště nebo název firmy a sídlo vlastníka vozidla)

registrační značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla

název a sídlo pojišťovny, u které má cizinec sjednané pojištění, číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a dokdy platí

Pokud neznáte cizincovu pojišťovnu, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů například pomocí on-line „Oznámení poškozeného“, nebo e-mailem: claims@ckp.cz. Je potřeba uvést minimální údaje nutné k registraci škody: datum nehody, místo, registrační značku, kategorii, značku/model vozidla viníka, registrační značku poškozeného vozidla nebo identifikaci poškozené věci/majetku, případně škody na zdraví. ČKP po prošetření pověří vyřízením pojistné události tuzemskou pojišťovnu.