Mají se tuzemské pojišťovny čeho bát?

Impulsem pro vstup nizozemské pojišťovny AEGON na český trh má být významná podpojištěnost českého obyvatelstva. Sjednávané pojistné částky jsou u nás v průměru nižší než jeden roční příjem. V západní Evropě se průměrná pojistná částka u středních vrstev obyvatelstva rovná minimálně dvěma či čtyřem ročním platům, přičemž obvykle připadají na jednoho aktivního jedince v průměru 2 až 3 smlouvy.

Další důvodem pro příchod nizozemské pojišťovny na náš trh je dle provedeného průzkumu růst příjmů obyvatelstva a rovněž silně rostoucí využití dluhového financování, které klade větší nároky na zabezpečení proti případným rizikům. Posledním a možná hlavním důvodem je uvažované zapojení pojišťoven a penzijních fondů do chystané penzijní reformy.

Silný konkurent pro české pojišťovny?

AEGON konkuruje českým pojišťovnám především finanční silou. AEGON Pojišťovna je podle tržní kapitalizace a spravovaného majetku součást jedné z deseti největších pojišťovacích skupin. AEGON N.V. se sídlem v nizozemském Haagu má velké pojišťovny v USA, Kanadě, Holandsku a Velké Británii. Další pojišťovny jsou v Maďarsku, Španělsku a Tchaj-wanu a prostřednictvím partnerů je skupina přítomná také ve Francii a Číně. Pojišťovny se zaměřují především na životní pojištění, důchodové zabezpečení a příbuzné spořící a investiční produkty. Při prodeji těchto produktů jsou využívány veškeré distribuční kanály – vlastní sítě agentů, pojišťovací makléře, ale i přepážky bank.



V České republice bylo dle slov generálního ředitele Borise Čuchrana vytipováno deset makléřských společností, se kterými chce AEGON na českém trhu při prodeji svých produktů spolupracovat. Rovněž je uvažováno o využití prodejních míst některé banky. Společnost AEGON se chce zaměřit jak na individuální zákazníky (v prvních letech především na náročnější zákazníky ve střední a vyšší příjmové kategorii), tak i na firemní klientelu požadující pojistit své zaměstnance. Při prodeji má být uplatňován model finančního plánování, agenti AEGON Pojišťovny by měly být schopni zákazníkům nabídnout i jiné finanční produkty než je životní pojištění (např. penzijní připojištění, hypotéky apod.).



Pojišťovna uplatňuje decentralizovaný model řízení spočívající v řízení lokálních pojišťoven osobami se znalostí místních podmínek. O vybudování sítě kamenných poboček se neuvažuje, nicméně se počítá s vytvořením sedmdesáti klientských míst. Ambiciózním plánem pojišťovny je stát se na našem trhu nejméně pátou nejsilnější pojišťovnou v nové produkci životního pojištění. Do pěti až sedmi let působení na našem trhu je uvažováno s dosažením zisku. S jakými produkty má být tohoto cíle dosaženo?

Základní produkty pojišťovně chybí

Jak výhodné je spořit v pojišťovně?

Produktové portfolio pojišťovny je postaveno především na investičním životním pojištění , které je společností AEGON preferováno. Důvodem je to, že dle průzkumu má být investiční životní pojištění v ČR stále podprůměrné rozvinuté – tento typ pojištění má dle průzkumu pojišťovny třikrát méně klientů než kapitálové životní pojištění. Na českém trhu proto začala pojišťovna prodávat investiční životní pojištění AEGON Global, variabilní pojištění AEGON Garant a dětské investiční pojištění AEGON Juventus. Spuštění speciálně upraveného produktu pro firmy, který má vykazovat nejvyšší flexibilitu, je plánováno až na podzim.

Produkt Typ pojištění Popis AEGON Global investiční životní pojištění volba investiční strategie mezi 3 fondy, výnos není garantován AEGON Garant variabilní životní pojištění garantované zhodnocení rezervy pojištění ve výši 2,4% AEGON Juventus dětské investiční nebo variabilní pojištění volba investiční strategie nebo garantovaného zhodnocení, možnost sjednání sirotčího důchodu

Zdroj: AEGON Pojišťovna

Prostřednictvím těchto pojištění je možné se zajistit pro případ úmrtí, trvalých následků úrazu, závažných onemocnění a invalidity (pouze však ve formě zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity). Novinkou na trhu má být tzv. okamžité investování, která má klientům dát možnost zaplatit pojistné před jeho splatností a tyto peníze budou okamžitě investovány. To však vzhledem k dlouhodobosti smluv životního pojištění nelze považovat za konkurenční výhodu. Ke škodě českých klientů tak AEGON nepřišel na český trh s žádnou výraznější novinkou, jak by se dalo u silného mezinárodního hráče očekávat. Například při investování prostředků klientů v investičním životním pojištění má AEGON spolupracovat s místní Komerční bankou.





Životní pojistka se hodí jen pro někoho.

Co se týče způsobu úhrady získatelských nákladů, vydala se pojišťovna cestou tzv. počátečních jednotek, což je marketingově výhodnější a skrytější způsob úhrady nemalých nákladů spojených s investičním pojištěním. Výše účtovaných poplatků pojišťovnou AEGON totiž nevybočuje od průměrné výše poplatkového zatížení běžně nabízeného investičního pojištění na našem trhu. Přestože jedním z důvodů vstupu AEGONu na český trh má být růst dluhového financování, pojišťovna v nabídce nemá základní rizikové životní pojištění či úvěrové životní pojištění, která je sice pro pojišťovny méně ziskové, ale pro klienty mnohdy dostačující.

Ačkoliv pojišťovna AEGON na český trh nevstupuje s novými či nízkonákladovými produkty, doufejme, že svými standardy kvality a avizovanou transparentností přispěje ke zvýšení kultury prodeje životního pojištění a dostojí tak renomé silné mezinárodní pojišťovny.



Co si myslíte o vstupu AEGON Pojišťovny na český trh? Domníváte se, že jde o silného konkurenta českým pojišťovnám? Děkujeme za názory.