Mají u nás šanci zahraniční fondy?

Zahraniční fondy mají kvůli zákonu o cenných papírech ztížený přístup k českým invesorům. Velká většina je sdružena v Asociaci pro kapitálový trh (AKAT). Jedná se o zájmové sdružení, které svou činností usiluje o rozvoj, standardizaci a popularizaci českého kapitálového trhu. Hlavním cílem AKAT je přispět k vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů v zemích Evropské unie. AKAT byl založen v dubnu 2000 a v současné době sdružuje již 45 renomovaných účastníků českého kapitálovém trhu. Tito členové a partneři představují mimo jiné 85% podíl na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a 90% obchodů se zahraničními fondy v ČR.

Zaměříme-li se na jen kolektivní investování, pak nejzajímavějším a teprve nedávno prvně zveřejněným údajem je objem investic občanů ČR do zahraničních fondů. I přes různá úskalí (někteří domácí obchodníci nechtějí údaje zveřejňovat, zahraniční investiční společnosti nerozlišují, ze které země podílník pochází) se AKAT podařilo zjistit, že objem investic k 30.6. tvořil 23 mld Kč. V porovnání s Unií investičních společností, sdružující české investiční společnosti, se jedná o přibližně čtvrtinovou částku. Zajímavé je též porovnání rozdělení investic podle jednotlivých kategorií fondů. Pokud by si někdo myslel, že konzervativní investoři preferují české fondy a rizikověji ladění spíše zahraniční, velmi by se zmýlil. 70% investic do zahraničních fondů směřuje do bezpečnějších fondů peněžního trhu, dluhopisových a zajištěných fondů. Konzervativní část členů UNIS tvoří jen 60%. Veliký rozdíl je též mezi podíly akciových a smíšených fondů. Zatímco v UNIS tvoří akciové fondy zanedbatelná 2%, v AKAT se jedná o 21%. Opačně vypadá podíl smíšených fondů: UNIS 37%, AKAT 3%. Vysoký podíl českých smíšených fondů je pozůstatkem z dob kuponové privatiace. Po otevření fondů si drtivá většina fondů zachovala svou investiční strategii a nezměnila se např. na akciové fondy.

Návrh úpravy vícestupňové evidence cenných papírů

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) oznámila na středeční tiskové konferenci dokončení práce na návrhu nové právní úpravy vícestupňové evidence investičních instrumentů. Návrh, který je vypracován v paragrafovaném znění, je výsledkem několikaměsíční práce zvláštní pracovní skupiny AKAT a představuje první komplexní model evidence investičních instrumentů v tuzemské legislativě. Návrh zavádí jednotný systém evidence investičních instrumentů, který upravuje evidenci zaknihovaných i listinných investičních instrumentů licencovanými subjekty a odstraňuje tak stav, kdy vedení evidence investičních instrumentů nebylo komplexně upraveno.

Návrh předpokládá, že evidenci investičních instrumentů budou moci vést pouze osoby, kterým k tomu bylo uděleno povolení Komise pro cenné papíry s tím, že evidence bude vedena oprávněnými osobami podle jednotných pravidel. Návrh požaduje striktní oddělení evidence vlastních a klientských investičních instrumentů, zavádí zákonem definované typy účtů a oproti současnému stavu zvyšuje transparentnost při určení vlastníků evidovaných investičních instrumentů. V současném modelu je totiž velmi složité odlišit skutečného majitele cenných papírů od custodiana (obchodník s cennými papíry, např. banka investora). Ve Středisku cenných papírů je jako majitel veden custodian a nikoliv skutečný investor.

Návrh dále ukládá určeným osobám poskytovat veškeré relevantní informace pro účely výkonu státního dozoru a dále zajišťuje, aby potřebné informace mohly získat další zákonem oprávněné osoby.

Člen představenstva AKAT Marek Belšan doplnil, že „cílem bylo připravit návrh komplexní právní úpravy evidence investičních instrumentů a řešit tak stav, kdy platná legislativa upravuje pouze evidenci zaknihovaných cenných papírů v systému Střediska cenných papírů a zcela opomíjí evidenci ostatních investičních instrumentů, kterou vedou zejména obchodníci s cennými papíry pro své klienty.“ Podle Belšana přináší návrh i úpravy způsobu evidence zaknihovaných cenných papírů s cílem zlepšit některé parametry jejího fungování. „Jsme přesvědčeni, že návrh zvyšuje transparentnost nejen díky navrhovaným změnám, ale i skutečnosti, že tuto činnost by mohly nadále vykonávat pouze licencované subjekty podléhající státnímu dozoru.“

YSE akcionáři těšte se!

Ačkoliv je s fondy Newton pozastaveno obchodování, podílníci jednoho z nich se mohou radovat.Ve fondu Newton YSE akcionářů, který přešel pod správu J&T Aset Management, byla úspěšně uspokojena peněžitým plněním pohledávka ve výši téměř 24 mil. Kč, která je součástí vyrovnávacího řízení ČKD Praha holding, a.s. Pohledávka vznikla z titulu dluhopisů ČKD. Společnost J&T AM do vyrovnání přihlásila pohledávku v celkové výši 82 mil. Kč. Vedle peněžitého plnění získala společnost zbylou částku 58 mil. Kč v akciích ČKD Praha Holding, a.s. v rámci procesu kapitalizace pohledávek. Stávající podílníci se tak mohou těšit z výrazného růstu ceny podílových listtů tohoto fondu.

Obchodování podle UNIS

Fondy zažily další vydařený týden. Vlastní jmění se již tradičně zvýšilo, tentokrát o 565 mil. Kč. Dařilo se všem skupinám fondů s jedinou výjimkou, kterou tvoří fondy fondů. Výraznější úspěch zaznamenaly dluhopisové fondy, které v průměru získaly slušných 0,31%.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 211 mil. 1. IN Středoevropský - 26 mil. ISČS Sporobond 127 mil. IKS Fond fondů - 17 mil. IKS Peněžní trh 89 mil. J&T Perspektiva - A - 7 mil. Akciové fondy Akro Eurotech 3,3% Akro Mezin. akciový - 1,8% ČPI Nové ekonomiky 2,1% Akro Svět - 1,2% ISČS Sporotrend 1,7% ČPI Ropného a energet. průmyslu - 1,1% Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový 0,6% ČPI Státních dluhopisů 0,1% Živnobanka - OF 0,4% ČPI Korporátních dluhopisů 0,2% 1.IN Dluhopisový 0,4% ČSOB Nadační 0,2% Fondy peněžního trhu 1. IN Peněžní trh 0,17% Akro Obligace - 0,26% J&T Perspektiva – P 0,13% ISČS Merkur 0,01% ČSOB Český peněžní trh 0,11% ČPI Peněžní trh 0,03% Fondy fondů ISČS Globaltrend - 0,4% IKS Fond fondů - 0,5% 1. IN Fond fondů - 0,9% Smíšené fondy IKS Globální 1,5% ČPI Universální - 0,48% 1. IN Středoevropský 1,4% ČPI Český - 0,30% Akro Mezinárodní balancovaný 1,2% ČPI Moravskoslezský - 0,29%

