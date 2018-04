Mají zaměstnanci nalévat?

Provozuji nonstop restauraci. Občas sem přicházejí podnapilí lidé. Moji zaměstnanci jim nalijí, ale známý mne upozornil, že já za to mohu dostat pokutu. A co zákon o ochraně spotřebitele? Jak si to mám vysvětlit?