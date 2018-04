Podnikatel radí, podle čeho si majitel firmy vybírá do týmu nové lidi

Majitel firmy ví, že když vezme někoho špatného, může jej to stát i milion korun, někdy i více. Za posledních 14 let jsem jako majitel digitální agentury absolvoval stovky přijímacích pohovorů. Co tedy radím uchazečům o práci?

Nejdůležitější je zjistit si, jak vypadají charakteristiky člověka, kterého dotyčná firma hledá. A podle toho upravit celý svůj profil. Částečně to zjistíte z inzerátu, ale i z webu firmy. Nebo zkuste na Facebooku či LinkedInu vypátrat, zda tam nepracuje, nebo nepracoval nějaký váš známý a zeptat se ho.

Robert Němec Vystudoval psychologii a politologii na Masarykově univerzitě. Studoval také na Stanfordu a Yale v USA.

Od roku 2001 vlastní marketingovou a digitální agenturu RobertNemec.com, která má pobočky v Praze, San Francisku a Brně.

A následně si řekněte, zda u vás vše, od e-mailu až po to, jak se budete loučit na přijímacím pohovoru, odpovídá požadovanému profilu. Pozor, někdy to znamená, že budete muset nějakou pozici vzdát. Ale proč trávit čas a energii na něčem, kde je malá šance, že to dopadne dobře?

Hodně se mi líbilo, když nám nedávno jeden zájemce o pozici account managera na konci pohovoru vyjmenoval tři jasné důvody, co získáme, když jej přijmeme. U manažerů obecně zabírá, když zmíní projekty, na kterých pracovali, na jaké obtíže konkrétně narazili, jak je překonali a jaké byly výsledky projektu. Na konci pohovoru se znovu zeptejte, na základě čeho se budou rozhodovat a jak jim můžete pomoci učinit správné rozhodnutí. A na odpověď zareagujte.

Jistě, taková příprava zabere dost času. Ale než rozeslat sto zoufalých životopisů, je mnohem lepší se zaměřit na deset firem, po kterých toužíte, a do toho dát maximum.

Ptejte se dopředu

Je-li to jenom trochu možné, zavolejte osobě, která bude o dané pozici rozhodovat. Pak se jí zeptejte, podle čeho se bude rozhodovat. Požádejte o kontakt na tuto osobu třeba i personalistu. Zjistíte, na co si dát pozor. Je to tak jednoduché, a přesto to skoro nikdo nedělá.

A když vám to řeknou, držte se toho. Jedna moje kamarádka se hlásila do známé firmy v Silicon Valley. Zeptala se, jak má přijít oblečená na přijímací pohovor. „Neformálně,“ odpověděli jí.

Nevzali ji, a tak zjišťovala, kde udělala chybu. „Zaprvé,“ odpověděli jí, „my jsme vám řekli, že máte přijít oblečená neformálně. A vy jste přišla oblečená byznysově. Když nejste schopna dodržovat pokyny před nástupem, jak si můžeme být jisti, že je budete dodržovat po nástupu? A za druhé, my se tady všichni oblékáme neformálně. Takže byste mezi nás asi nezapadla.“

Dívejte se do očí

Opět základní rada, ale málo lidí ji dodržuje. Když se mi nedíváte do očí, mám tendenci si myslet, že něco skrýváte. Klidně se dívejte do očí více než méně, vyjadřujete tím sílu. A dobří zaměstnavatelé mají rádi silné zaměstnance. Jednáte-li s Američany, pak se do očí musíte dívat takřka neustále.

Přijďte včas a podejte jasně ruku

Opět základní rada, ale extrémně důležitá. Já osobně mám s chozením včas problémy. A tak si nastavím, že musím být na místě o 15 minut dříve. A do kalendáře si naplánuji delší čas na cestu, než je nezbytně nutný.

Rovněž tak mě fascinuje, že uchazeči mají problém správně podávat ruku, plně a se středním, jasným stiskem. Představte si, že ten člověk naproti vám je nejlepší přítel, kterému důvěřujete. Jak byste mu podali ruku?

Zvažte, zda být příliš milý

Hlásíte-li se na manažerskou pozici, není vždy cílem být příliš milý. Manažeři, ale třeba i advokáti, musí být schopni jít přes překážky, jít si za svým a občas i proti vůli ostatních. Představte si takovou Angelu Merkelovou. Na rande byste s ní asi nešli (promiňte, Angelo), ale jako manažera byste si ji najali okamžitě.

Když jste příliš milý nebo milá, může se zaměstnavatel domnívat, že nebudete schopni honit lidi a vynucovat si dodržování termínů a kvality. A s těmi bývají občas problémy i v tom nejlepším týmu. Jak říkám, musí to být trochu „řízek“ (i když jde o ženu). Můžete být milí, ale nesmíte to přehnat. Musí být jasné, že jste schopni vést a jasně velet.

Připravte si průběh pohovoru a odpovědi na otázky

Sepište si, co všechno chcete během pohovoru zmínit a předvést a pak se toho zhruba držte. Ti nejlepší uchazeči dokonce převezmou iniciativu a mírně určují směřování pohovoru. Asi víte, že můžete čekat otázky typu: „Proč jste odešel z předchozího zaměstnání?“, „Proč chcete pracovat zrovna u nás?“ nebo hloupé otázky typu: „Jaké jsou vaše slabé stránky?“ Sepište si na ně doma odpovědi.

Pohovor je dobrý, pokud se vám zdá, že šlo o vzrušující diskuzi o směřování firmy a o tom, jak kdo přispěje a co udělá.

Přineste s sebou vizi

Je samozřejmostí, že si velmi pečlivě nastudujete inzerát, web firmy, novinové články o firmě a její profily na sociálních sítích. Na pohovoru pak představte svou vizi, jak zapadáte do firmy a jak byste ji chtěli posunout dál s ohledem na to, co jste si přečetli. Pak se zeptáte, zda jste správně pochopili směr, kterým se firma ubírá (to proto, abyste jim dali šanci korigovat vaši vizi, kdyby nebyla úplně přesná).

Zapůsobí i to, když na pohovor přinesete vytisknuté (nebo dokonce podtrhané) novinové články o firmě, stejně jako stránky z webu. A když se pak o nich ještě dokážete bavit. Mírně střídejte otázky, odpovědi a nesouhlas. Ano, nesouhlas. Dobrý zaměstnavatel nechce, abyste mu všechno odkývali, ale hledá i jiné úhly pohledu.

Projevte také svou osobnost. Uchazeči ze střední a východní Evropy bývají zakřiknutí a působí vystrašeně. Máme pobočku i v Silicon Valley a tam uchazeči vždy jasně vyjmenují, jakých úspěchů dosáhli.

Vždy si říkejte, že když vás firma nevezme, udělá primárně chybu dotyčná firma. Dobří zaměstnavatelé chtějí samostatné, iniciativní a výrazné osobnosti, na které se mohou plně spolehnout.

A teď si řekněte: Jak se projeví, že jsem samostatná, iniciativní, výrazná osobnost, která je odvážná a spolehlivá? A podle toho postupujte. Pro jistotu si s sebou vezměte i vytištěný životopis a další věci, kterými se můžete pochlubit.

Buďte vytrvalí

Na některé pozice se hlásí desítky a někdy i stovky lidí a lidé, kteří vybírají nové uchazeče, jsou věčně zaneprázdnění. Takže se vždy zeptejte, jaký bude další krok, kdy konkrétně (trvejte na konkrétním datu) a co máte udělat. Jakmile se neozvali, další den jim volejte. Je možné, že se k rozhodnutí jen nedostali.

Několik lidí se dříve do naší digitální agentury dostalo tak, že mi prostě stále volali. Dnes už bych si nedovolil, aby nám někdo musel volat. Řekl jsem si: „Když jsou tak vytrvalí v získávání zaměstnávání, asi budou vytrvalí i v jiných věcech.“ A měl jsem pravdu.