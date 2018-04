Majitel nevěstince nabídl sex zdarma. A vydělal miliony

Začnu trochu netypicky: co je předmětem činnosti ve vašem živnostenském listu?

Jsou to služby osobního charakteru.

Kde jste se inspiroval?

Samozřejmě v zahraničí, kde tento model úspěšně funguje už řadu let. Líbilo se mi, že je to tak prosté. Máte chuť na sex a nemáte zrovna partnerku nebo peníze? To u nás není problém, peníze totiž potřebujete pouze v baru nebo restauraci, které jsou také součástí podniku. Při vstupu do horních pater si ale peněženku brát nemusíte.

Chcete tím říct, že se u vás za erotiku neplatí?

Ne. Vlastně by to mohlo být spíš naopak. Pánové, kteří k nám přicházejí za vámi zmiňovanou erotikou, se totiž stávají herci v erotickém filmu, chcete-li, pornu. Celý objekt, kde k erotickým aktivitám dochází, je pod dohledem kamer, což aktéři sexuálních her vědí, neboť jsou personálem předem informováni. Dokonce podepisují smlouvu o udělení autorských práv – souhlas s natáčením. A také předkládají osobní doklady. Vstup do klubu jako takového, tedy bez účasti na erotickém programu, se platí (300 Kč), stejně jako nápoje či večeře. Služby slečen jsou ale zdarma.

Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké je podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.

Kde všude máte kamery?

Všude, kromě restaurace a show baru. Tedy na pokojích, v klubových prostorech, v relaxační části, kde máme například i bazén, v němž se zájemci koupou samozřejmě nazí.

Nemáte problém sehnat klienty? Vždyť služby slečen vyhledávají často i zadaní páni.

Rozhodně nemáme a možná především proto, že erotické reportáže, které z návštěv našich klientů sestřiháme, neběží v Čechách. Klienti se o nás dozví většinou z internetových stránek, někdy ale i díky někomu, kdo si u nás užil a byl spokojený.

Vrátíme se k počátkům vašeho netradičního podnikání. Jak jste hledal prostory?

Prioritou bylo vzhledem k webovým přenosům co nejrychlejší připojení na internet. Z nabízených nemovitostí nejlépe vyšla právě ta na Smíchově. Nebyla sice na prodej, takže platíme nájem, ale v tom není problém. Věděl jsem, že do domu budu muset dost investovat, a tak jsem se s městskou částí, od níž mám dům pronajatý, dohodl na delší době pronájmu.

Rekonstrukce včetně zařízení televizního přenosového studia a kamer na pokojích a dalších místnostech mě vyšla na několik milionů korun. Sto kilometrů kabelů dalo zabrat nejen architektům, ale i stavařům samotným. Rekonstrukce byla kompletní, od střechy až po suterén, kde je teď nově show bar. Musel jsem se sice zadlužit, ale návratnost byla docela rychlá.

Předmět vašeho podnikání je přinejmenším kontroverzní. Neměl jste problémy s Úřadem městské části Prahy 5?

Víte, v mém podniku se neděje nic, co by jakýmkoli způsobem negativně zasahovalo do života ulice nebo okolí, tak proč by mi měli dělat problémy? Vždyť já jsem tu budovu vlastně zachránil před rozpadnutím! Myslím, že můžu hrdě prohlásit, že jsem při rekonstrukci skutečně zachoval historický ráz, a tak je budova našeho podniku jednou z těch opravdu hezkých v ulici. Co jsme třeba řešili, byl problém s místní pozemní komunikací. V místech, kde budova stojí, měla být za pár let pěší zóna, takže jsme získali výjimku.

Jak jste vůbec hledal zaměstnance?

Nezapomeňte, že v podniku nepracují jen slečny, ale také třeba barmani, technici, kameramani, grafici... Samozřejmě že i oni museli vědět, do čeho jdou. Ne každý by asi práci v erotickém prostředí vítal s nadšením, že? Já to ale udělal naprosto jednoduše – inzerátem jsem informoval, o jakou práci se jedná, a tak se hlásili jen ti, co už měli ve věcech ohledně veřejného sexu jasno.

Mezi základní podmínky personálu, který přichází do styku s klienty, patřila velmi dobrá komunikativnost, znalost nejméně dvou světových jazyků a příjemný vzhled. To se týká všech, tedy třeba i barmanů. Neméně důležité bylo, aby dokázali pracovat kolektivně, ne každý sám za sebe, to tady nemůžu potřebovat. Slečny pak musely prokázat, že jsou zdravé.

Zkoušel někdo praktickou stránku slečen?

(smích) Víte, že tohle mě skutečně nenapadlo? Pravdou ovšem je, že se stává, že se slečny svěří, že nemají zase až takové zkušenosti. V tom případě se zaučují vzájemně mezi sebou. Je to praktické a nic to nestojí.

Má slečna právo odmítnout klienta?

Ano, pokud u nás není poprvé a ona s ním měla nějakou nepříjemnou zkušenost, může ho odmítnout. Většinou se ale najde jiná slečna, které to, co vadí jedné, nevadí. Je to o lidech, jako všude jinde. Ne každý má rád stejné věci. Některé slečně vadí hrubý chlap, jinou to zase rajcuje. Nemůžou si ale vybírat podle zevnějšku, to by asi nastal pěkný chaos.

Co se týče klientů, ti si pochopitelně vybírají z katalogu nebo i slečen, které mohou vidět v prostorách podniku, kde mimo jiné předvádějí striptýz, GO-GO, lap dance, lesbo show, autoerotiku nebo se jen tak položí na stůl, kuchař na ně naklade lahodné pokrmy a ony pak slouží jako živá mísa.

Samozřejmě jsme měli i slečny, které si často vymýšlely, s kým chtějí erotické scény točit a s kým pro změnu ne, bez ohledu na klientovo přání. U nás to funguje stejně jako v jiných firmách: náš zákazník - náš pán. Jinými slovy: nechceš-li, jdi pracovat jinam.

Pojďme prosím shrnout, jak to tedy vypadá, když se k vám dostaví klient

Po vstupu do podniku se ho ujme manažer, který hosta usadí. Samozřejmě záleží na tom, jestli se jedná o stálého klienta anebo nováčka. V druhém případě mu manažer poskytne veškeré informace, týkající se celého podniku. Je na klientovi, pro co se rozhodne. Pokud se rozhodne pro prostory, kde jsou k dispozici slečny, musí předložit doklady a podepsat smlouvu. Každý takovýto klient pak získává nahrávku se svým výletem do světa erotiky na památku.

V nabídce jsem si všimla, že pořádáte také swingers noci...

Ano a i zde jsou stejné podmínky. Páry si u nás mohou užít sex za asistence kamer a před odchodem také získají záznam na DVD.