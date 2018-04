Majitel versus manažer: jasné nastavení pravidel je nezbytné

Funguje to?

Kombinace majitele firmy a zároveň manažera má své pozitivní stránky, ale i řadu negativních aspektů. Mezi pozitivní aspekty patří fakt, že majitel v roli manažera má silný tah na úspěch a ziskovost firmy, dokáže pro společnost dýchat a obětovat jí i svůj volný čas.

Na druhou stranu řada majitelů se v této funkci cítí nenapadnutelná (a pravda je, že je odvolat nikdo nemůže) a pokud nejsou přirozeně dobrými lídry nebo průběžně neabsolvují školení či semináře zaměřené na zlepšení šéfovské role, mohou jejich týmy a podřízení trpět pod jejich "krutovládou“. Naopak zaměstnanec firmy - nový manažer může mít jasnější pohled na vztahy ve firmě, netrpí vlastnickými manýry a dokáže v některých napjatých situacích rozhodovat racionálněji.

Důvěra versus kompetence

V rámci vztahu majitel versus manažer se často hovoří o důvěře. Samozřejmě je to jeden z prvků, proč si vlastník vybral právě dotyčného. Musí mu intuitivně věřit, že ho neokrade či jinak nezklame.

V nastavení vzájemné úspěšné spolupráce je však relevantnější a přesnější hovořit o kompetenci a zodpovědnosti nového šéfa. Není horšího řešení, než si dosadit nového šéfa do firmy a nevyjasnit mu, co se od něj přesně očekává (zvýšení obratu, restrukturalizaci firmy, stabilitu jednotlivých týmů), nenastavit mu pravidla vzájemné komunikace (například report majiteli jednou či dvakrát do měsíce), nestanovit mu jasné kompetence (co může a nemůže měnit, na co může čerpat finance či jak prezentovat brand společnosti).

Kde hledat schopné manažery?

U malých firem je také častý jev, že si dosazují manažery tzv. z venku. Jste si opravdu jistí, že ve svých odděleních nenajdete ambiciózního a spolehlivého člověka, kterému byste tuto roli mohli svěřit? Výhodou je jeho znalost společnosti, prostředí, kolegů, výroby. Majitel ovšem nemůže dotyčného hodit rovnou do "vody“, ale musí se mu zejména v první fázi předání funkce dostatečně věnovat a usměrnit jej. Zároveň by jmenování tohoto experta nemělo narušit rovnováhu ve firmě. Lidé mu musí věřit a cítit, že novou roli manažersky zvládne.

U větších firem naopak není neobvyklé, že se vedoucí manažer hledá vně společnosti. S výběrem toho nejvhodnějšího kandidáta vám může pomoci personální či headhunterská společnost, která zná možnosti na trhu a pokud si uvědomuje vaše potřeby a cíle, dokáže vám představit vhodné uchazeče.

Pozor na sympatie

Osobní sympatie nastartují jednodušší komunikaci na počátku, majitel ovšem musí dávat pozor, aby mu osobní sympatie k dotyčnému neztížila situaci ve firmě. Budete ke známému, kterého máte rádi, stejně nároční a spravedliví, jako k člověku, kterého neznáte?

Vlastníci se někdy bojí, že profesionalizované vedení má méně zájmu na výsledcích společnosti. Tomu lze zabránit jasně stanovenými pravidly. Pokud je manažer platově závislý na výsledcích, jistě mu bude značně záležet na ziskovosti firmy.

Manažery lze vhodně motivovat nejenom financemi. Samozřejmostí je manažerský plat, který by měl být závislý na několika parametrech - například na zisku, obratu, nových zakázkách. Lídra ovšem musíte motivovat i dalšími aspekty jako je možnost se stát partnerem firmy, nabídkou manažerského školení či firemního vozu i pro soukromé využití.