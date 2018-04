Majitelé domů a hroutící se paneláky

Ovšem u panelových domů postavených v uplynulých desetiletích mohou být opravy velmi nákladné. Státní fond rozvoje bydlení uvádí částku přibližně až 250 000 na jednu bytovou jednotku. Z těchto důvodů se na opravách a modernizacích bytového fondu podílí různými prostředky i stát. Některé z nich jsou cílené právě na panelovou výstavbu.

Jednou z forem pomoci je neinvestiční dotace poskytovaná vlastníkům bytových domů postavených panelovou technologií. Je určena na financování oprav vad a poruch, které způsobují havarijní stav domu. Na tyto opravy musí být vydáno rozhodnutí stavebního úřadu. Dotace může být poskytnuta až do výše 40 procent skutečných nákladů, maximálně však ve výši 45 tis. korun na jednu bytovou jednotku.

Speciálně pro panelové domy je určen také program PANEL od Státního fondu rozvoje bydlení. Je určen na komplexní opravy domu, tedy ne na pouze dílčí úpravy. Předmětem opravy či regenerace domu proto musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů a zlepšení tepelně technických vlastností (tato podmínka nemusí být splněna v případě, kdy dům některou z těchto oprav či modernizací nepotřebuje).

Program PANEL zahrnuje několik forem pomoci. V první řadě je to úroková dotace, která sníží úrokovou sazbu bankou poskytnutého úvěru o čtyři procentní body. Dotován je úvěr (či jeho část, pokud je vyšší) do výše 4 800 korun na metr čtvereční podlahové plochy bytu. Podpora je vyplácena po celou dobu splácení úvěru, maximálně však 15 let.

Další výhodou tohoto programuje je, že umožňuje získat bankovní záruku Českomoravské záruční a rozvojové banky, která je zvýhodněná ve srovnání s běžnou bankovní zárukou. Navíc jsou v rámci programu jeho příjemcům také hrazeny poradenské služby informačních center jmenovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Majitelé domů se mohou také zkusit obrátit na městský úřad, jelikož obce a města mohou získávat od státu nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytového fondu. Z těchto prostředků pak mohou poskytovat

další úvěry ostatním vlastníkům domů a bytů na svém území.

Žádat o uvedené státní podpory mohou všichni vlastníci bytových domů bez ohledu na právní charakter vlastnictví. Tedy vlastníci jednotlivých bytů prostřednictvím společenství vlastníků, bytová družstva, právnické i fyzické osoby.

Jste majitel bytového domu – jak se s těmito problémy vypořádáváte?

Myslíte si, že pomoc státu majitelům bytových domů je dostatečná? Jakou formu státní pomoci byste viděli jako účinnou?