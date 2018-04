Malá chyba a peníze jsou pryč. Platební příkaz stopnete jen těžko

Předcházet chybám je pochopitelně nejjednodušší způsob, jak peníze na vlastním účtu ochránit. Proto tedy příkaz před tím, než ho prostřednictvím internetového bankovnictví definitivně odešlete nebo na pobočce svěříte do rukou pracovníka banky, důkladně překontrolujte.

Část kontroly ale zařídí banka za vás. Při zpracování příkazu k převodu peněz (ať už prostřednictvím internetového bankovnictví, či papírového) je číslo účtu prověřováno tzv. kontrolním výpočtem (modulo 11). Pochopitelně se můžete také do kombinace trefit tak, že číslo účtu bude formálně správné.

"Nejmenším zlem" je chybný variabilní či specifický symbol

Relativně nejmenším zlem, kterého se můžete dopustit, je zmýlit se v symbolech, které platbu identifikují (tj. variabilní, příp. specifický symbol). Když uděláte chybu v těchto údajích, většinou je přístupná cesta, jak se dohodnout s příjemcem a položku dodatečně identifikovat. Nakonec máte možnost prokázat, že již peníze na své konto obdržel.

Nicméně problém nastává v okamžiku, kdy platbu odešlete na jiný účet, než na který byla určena. Jelikož se jedná o chybu klienta a nikoliv banky, nepřipadá v úvahu tzv. storno transakce. Jediné, co pro vás banka udělá, je, že vám nabídne součinnost při kontaktování neoprávněného příjemce platby. Dohodnout se s ním na vrácení částky ovšem musíte sami.

Banka Možnost odvolání Termín Poplatek

(v Kč) Bawag Bank ano, není-li platba zúčtována do 16 hod. dne podání zdarma Citibank ano do 12., resp. 17. hod. dne podání 50 Česká spořitelna ano 24 hod. před splatností 75 ČSOB ano* do konce poklad. hodin banky 40 GE Money Bank ano, není-li platba zúčtována banka neuvádí 50 Komerční banka ano, není-li platba zúčtována do 17.hod. dne podání (dávkové zadání) 60 mBank ano, v IB** den před splatností není účtován Poštovní spořitelna ano 3 pracovní dny před splatností 40 UniCredit Bank ano 2 bankovní dny před splatností max. 300 Volksbank ano do 15.hod. dne podání 0/100*** Pozn.: * kromě plateb v rámci banky

** IB = internetové bankovnictví

*** účtován v den splatnosti, jinak je odvolání platby zdarma

Odvolat již podaný příkaz nemusí být vždy snadné

Je jen na bance, zda vám dovolí, či nedovolí odvolat již zadaný příkaz k převodu peněz. V rámci jednoho finančního domu vše pak záleží zejména na použitém komunikačním kanálu (internet, telefon, osobně na pobočce). Případně na tom, zda peníze putují pouze mezi bankami tuzemskými, či jsou zasílány do zahraničí.

Pokud zadáváte příkaz k převodu s dostatečným předstihem (klidně i několika dnů), u většiny bank se vaše šance na případné odvolání chybného příkazu mnohonásobně zvyšují. V bankách vyjma České spořitelny, mBank, Poštovní spořitelny a UniCredit Bank ale musíte na chybu přijít a příkaz odvolat nejpozději jeden den před jeho splatností. Jinde totéž vyřídíte i v den, kdy jste chybně příkaz zadali. Téměř všude si k vaší žádosti o zrušení platby připravte poplatek v rozmezí 40–300 korun.

Poslali jste peníze na špatný účet? Nečekejte, že vám banka peníze vymůže

Za některé chyby se poměrně draze platí a v případě, že jste poslali peníze omylem někomu jinému, to platí dvojnásob. Příkaz, který banka správně podle vašich pokynů provedla, nemůže sama stornovat (tj. bankovní storno může banka použít pouze k opravě své vlastní chyby při výkonu klientských dispozic). Požádat můžete pouze o jeho neprovedení, a to jen pokud ještě nebyl zúčtován.





. co dělat, když neoprávněný příjemce peníze nevrátí 1) je-li možné dohodnout se např. na vyúčtování v příštím období, může to být cenově výhodnější než omylem zaslané peníze žádat zpět, 2) jinak dle § 38 zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozd. předpisů máte právo nechat si bankou příjemce identifikovat majitele účtu, 3) odmítnutí neoprávněného příjemce lze posoudit jako bezdůvodné obohacení, a to dle § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, 4) na základě výše uvedeného je možné se svých práv domáhat u soudu.

Jakmile jsou již peníze "na cestě", nezbývá než doufat, že se netrefíte do existujícího čísla účtu. Máte-li smůlu a odeslaný obnos se vám nejpozději do týdne nevrátí na účet, požádejte o pomoc svou banku. Vaše žádost musí být vždy písemná a obsahovat by měla nejen řádnou identifikaci platby, ale i důvod jejího vrácení. Banka žádost buď neoprávněnému příjemci předá (pokud je jejím klientem), nebo ji postoupí bance příjemce. Ta pak zprostředkuje doručení správné osobě. Pokud ale neoprávněný příjemce odmítne peníze vrátit, nezbývá jiná možnost než vymáhat je soudní cestou.