Za poslední rok uvítaly malé banky přes 300 tisíc nových klientů

"Je to lepší než v minulosti, ale stále to podle mě neodpovídá té míře naštvanosti a brblání lidí. Pořád je bohužel hodně těch, kteří si jen nečinně stěžují, mailují a na něco neuchopitelného čekají," říká majitel serveru Bankovnipoplatky.com Patrik Nacher, který zhruba před rokem ve své glose vyzýval nespokojené klienty, že je čas se zvednout a začít jednat.

Roli hraje bezpoplatkovost, vyšší zhodnocení a reference

Co na malých bankách přilákalo nejvíc nových klientů? Především nízké, nebo žádné poplatky. Dále podle údajů z bank dalo hodně klientů na doporučení známých a v neposlední řadě to byly i akce typu "přiveď nového klienta a my vám oběma dáme odměnu". Stále probíhá akce u Zuno banky (300, nebo 500 korun podle druhu transakce), nedávno ukončila mBank (500 korun) a ještě do konce března běží systém odměn v Equa bance (150 korun).

Air Bank: blíží se hranici 100 tisíc, ke konci roku by rádi měli okolo 140 tisíc klientů.

Equa banka: nyní cca 35 tisíc, ke konci roku chtějí mít dvojnásobek aktivních klientů.

Fio banka: nyní 235 tisíc, ke konci roku by chtěli mít 330 tisíc klientů.

mBank: nyní cca 450 tisíc, výhled zatím tají.

Zuno: nyní 155 tisíc (dohromady i se Slovenskem), chtějí stále růst, konkrétní data nedali.

Více než 65 tisíc klientů přibylo za poslední rok Air Bank. Hlavním lákadlem byl pravděpodobně jeden z nejvýhodněji úročených spořicích účtů. Cílem banky však je, aby ji klienti využívali naplno, jako hlavní. Tedy chodila jim tam výplata a odcházely běžné platby. "Již dnes se téměř polovina klientů, kteří si u nás otevřou běžný účet, stává do pěti měsíců od jeho vyzkoušení našimi hlavními klienty," říká mluvčí banky Vladimír Komjati a dodává, že mezi tři nejčastější motivy pro změnu banky patří i nespokojenost klienta s úrovní poskytovaných služeb.

"V roce 2012 Fio banka přesvědčila o svých kvalitách více než 88 tisíc nových klientů a více než 80 tisíc z nich si u nás otevřelo běžný účet," uvádí mluvčí banky Ján Franek. Za hlavní důvod, proč k nim lidé přecházejí, považuje kromě nulových poplatků také pozitivní reference od známých nebo z diskusí na internetu. "Při srovnání s ostatními nízkonákladovými bankami nám pomáhá relativně široká pobočková síť a možnost práce s hotovostí," dodává.

Velký nárůst nových klientů hlásí také Zuno banka, a to 85 tisíc. Tady je však nutné dodat, že banka zveřejňuje pouze údaj za slovenský a český trh dohromady, takže kolik je ryze českých klientů, nevíme. "Nabízíme jednoduché a transparentní produkty za dobré ceny. Snažíme se klientům ušetřit peníze a čas a víme, že to oceňují," uvádí mluvčí banky Lukáš Tomis.

Také mBank má důvod k radosti. Za loňský rok získala 55 tisíc nových zákazníků, jen za poslední čtyři týdny jich přibylo 10 tisíc. K nárůstu přispěla akce mKlub, v níž současní zákazníci doporučovali banku svým známým.

Nejméně nových klientů, 20 tisíc, získala Equa banka. Pro tak malou banku je to však úspěch. Podle mluvčí Markéty Dvořáčkové jsou těmi pravými lákadly výběry z bankomatu zdarma v celé republice a atraktivní spořicí účet.

Stěžovat si je zbytečné. Najděte si nejvýhodnější běžný účet nebo spořicí účet a přejděte.

Většina nových klientů přichází z největší trojice

Nejvíce klientů ubírají malé banky třem největším, tedy České spořitelně, ČSOB a Komerční bance. Jak se to v bance dozví? Buď z takzvaného kodexu mobility (služba, pomocí které nová banka převede všechny platby klienta z banky staré), nebo jim to nový zákazník řekne sám, případně to poznají podle převodu plateb.

Podle údajů z Air Bank přešly více než tři čtvrtiny klientů od tří největších bank: 35 procent od České spořitelny, 22 procent od ČSOB a 20 procent od Komerční banky. "Dalších deset procent klientů k nám přešlo od Raiffeisenbank, osm procent od GE Money Bank a dvě procenta od UniCredit Bank," doplňuje Vladimír Komjati.

Podobnou bilanci zaznamenali i v ostatních bankách a odpovídá tržnímu podílu těchto bank. Například k Equa bance přišlo z takzvané velké trojky 70 procent nových klientů, do Fio banky 60 procent.

Přechod je snadný, jen toho využít

Když se rozhodnete pro změnu banky, máte dvě možnosti. Buď si všechno vyřídit sami, nebo využít možnosti takzvaného kodexu mobility. Hlásí se k němu většina bank, neuspějete však v mBank a v Zuno bance.

Přestože kodex mobility značně ulehčí přechod, zatím ho mnoho lidí nevyužívá. Například do Fio banky tak přeneslo svůj účet méně než jedno procento nových klientů, do Equa banky mezi pěti a deseti procenty, do Air Bank také něco přes pět procent.

Kodex mobility Princip této služby spočívá v tom, že nová banka provede přestup za klienta sama.

Jakmile se rozhodnete pro změnu banky, stačí u nové založit účet a vyplnit formulář Žádost o změnu banky. S jeho pomocí můžete u původní banky zrušit trvalé příkazy i inkasa a nechat jejich seznam poslat do nové banky.

Zároveň dojde k výpovědi smlouvy o běžném účtu a zřízení všech příkazů a inkas ze seznamu u nové banky.

Nová banka však za vás nemůže změnit inkasa, společnosti s novým číslem účtu budete muset kontaktovat sami.

Celý proces změny banky trvá minimálně 15 pracovních dní (lepší je počítat s měsíční lhůtou).

Proces přestupu od jedné banky ke druhé s využitím Kodexu mobility je zdarma.

Proč tak málo? "Kodex mobility usnadňuje přechod, ale mnoho lidí o něm neví, protože se tím banky, které očekávají odchod klientů, samozřejmě příliš nechlubí. Kdyby všechny banky byly sebevědomé a skutečně čekaly návaly zákazníků, vyvěsily by tento kodex na homepage svých stránek, což se nestalo a neděje," říká Patrik Nacher a jeho slova potvrzuje i zástupce Fio banky.

"Službu nabízíme, ale nevyužíváme ji jako reklamní tahák. Dalším důvodem malého zájmu je také příliš dlouhá doba vyřizování," říká Ján Franek z Fio banky a dodává, že pro mnoho klientů je rychlejší vyřídit si přechod vlastními silami a přenastavení několika trvalých příkazů je neodradí.

"I kdyby mi banka služby kodexu nabídla, stejně bych ho nevyužil. Mám rád své finance pod kontrolou a chci si vše vyřídit sám," říká Pavel z Prahy, kterému přechod bez kodexu nepřipadal nijak složitý.

Ušetřit čas se zase podařilo Jolaně Novákové z Českého Brodu. "Stačila jen jedna návštěva nové banky, původní mi poslala přehled trvalých příkazů a inkas, nová je sama zavedla. Teď jen musím oznámit inkasním partnerům, že mám novou banku, a je to," vypočítává Jolana, která služeb kodexu mobility ráda využila.

Velké banky se nevzdávají

I v bankovnictví se objevují metody, které známe například od telefonních operátorů: "Když neodejdete, dáme účet zdarma." Najednou to jde.

"Když jsem se rozhodla odejít od České spořitelny, volali mi a říkali, že už jsem u nich přes 20 let, že mají hodně bankomatů, a že s čím jsem vlastně nespokojená? Když jsem řekla, že jdu tam, kde je levněji, nabídli mi tři roky vedení účtu zdarma," popisuje jednání banky Jolana Nováková s tím, že neodolatelné nabídce odolala a šla jinam.

Podobná historka se stala její dceři. Stejná banka poslala dopis, kde jí jako studentce nabízí vedení účtu na 10 let zdarma. Mělo to však jednu, vlastně dvě vady na kráse. Dcera už měla v té době u banky účet zrušený a navíc desetileté odpuštění poplatku bylo podmíněno tím, že studentka sežene bance dalšího klienta studenta. I v tomto případě se původní bance klientku udržet nepodařilo.