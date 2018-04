Malé daně: Neplaťte víc, než musíte

J aké možnosti mají zaměstnanci i podnikatelé

Zaměstnancům i v těchto případech až na výjimky, jako je třeba hypotéka, udělá daňové přiznání jejich mzdová účtárna. Následující možnosti úspor se samozřejmě týkají i těch, kdo podnikají.

- penzijní připojištění

Máte penzijní připojištění a ukládáte si na něm ročně více než šest tisíc korun? Pak si právě peníze uložené nad tento limit můžete odečíst od daňového základu. Maximálně si ho můžete snížit o dvanáct tisíc korun, což je částka, na kterou se dostanete v případě, že si na penzijním připojištění ročně ukládáte 18 tisíc korun. V tomto případě se vám díky tomu mohou vrátit téměř čtyři tisíce korun. Penzijní fond by vám každopádně měl poslat výpis, z kterého uvidíte, kolik si můžete od daňového

základu odečíst.

- životní pojištění

Podobnou úsporu jako u penzijního připojištění zajistí i 12 tisíc korun, které si maximálně můžete odečíst ze zaplaceného kapitálového životního pojištění. Peníze za pojištění však můžete odečítat pouze za předpokladu, že jste uzavřeli smlouvu nejméně na 60 měsíců s výplatou peněz nejdříve v 60 letech věku. Záleží také na velikosti pojistné částky, která činí minimálně 40 tisíc korun u smluv trvajících od 5 do 15 let a 70 tisíc korun v případě smluv na dobu delší 15 let. Také zde by vám měla pojišťovna vyčíslit, o kolik přesně si smíte daňový základ snížit.

- úroky z úvěrů na bydlení

Až do výše 300 tisíc korun si můžete odečíst úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru od stavební spořitelny. Přesnou výši by vám měla automaticky vyčíslit vaše hypoteční banka nebo stavební spořitelna. Pokud máte hypotéku, musíte si daňové přiznání podat sami. Úroky z úvěrů na bydlení si může zahrnout do svého daňového přiznání i člověk, který sice nemá v nemovitosti trvalé bydliště, ale bydlí tam trvale jeho děti nebo manžel.

- dary na dobročinné účely

Zaměstnanec nebo podnikatel fyzická osoba si může odečíst 1000 korun až 10 procent z daňového základu za dary na dobročinné účely. Příspěvek můžete dát nejen dobročinným organizacím či obcím, ale také třeba konkrétnímu invalidnímu

důchodci na rehabilitační nebo protetickou pomůcku nehrazenou zdravotními

pojišťovnami nebo na majetek, který mu usnadní vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Měli byste mít potvrzení o tom, že jste peníze skutečně předali nebo odeslali nebo

– v případě hmotných darů – že je druhá strana přijala. K daňovému přiznání ho sice přikládat nemusíte, ale bude ho chtít vidět mzdová účtárna a zajímala by se o ně i případná kontrola z finančního úřadu.

- dárcovství krve

Za každé darování krve si můžete daňový základ snížit o 2000 korun.

- odborářské příspěvky

Od základu daně můžete odečíst zaplacené odborářské příspěvky, a to do 1,5 procenta zdanitelných příjmů, maximálně 3000 korun.

- další nezdanitelné části základu daně:

38 040 korun ročně na poplatníka,

21 720 korun ročně na manželku nebo manžela, který nemá vlastní příjmy vyšší než 38 040 korun; pokud partner vlastní průkaz výhod III. stupně, zvyšuje se částka na dvojnásobek,

7140 korun ročně, pokud pobíráte částečný invalidní důchod,

14 280 korun ročně, pokud pobíráte plný invalidní důchod,

50 040 korun ročně pro držitele průkazu ZTP/P,

11 400 korun pro ty, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání.

K dy a jak podat přiznání

Před půlkou února myslí na daně jen ti nejpilnější. Mnoho lidí nechává vyplnění a podání tiskopisu na 31. března. Vystavují se tak riziku front na finančních úřadech i na poštách. Jak se jim vyhnout?

Formulář lze v klidu podat již nyní, kdy je na úředech volno, aniž musíte státu zaplatit. Termín pro odvedení daně je až posledního března, bez ohledu na to, zda už přiznání leží na úřadě či bude odesláno s posledním březnovým datem.

Tiskopis lze poslat doporučeným dopisem a peníze zaplatit na poště. Pozor na to, že posledního března bývá na poštách plno. Pokud se rozhodnete pro poštu, musíte počítat s tím, že zaplatíte od 19 korun podle hmotnosti za doporučený dopis a zhruba 20 až 30 korun za složenku. Při vyšších částkách se cena zvyšuje, například za 70 tisíc korun poslaných na poště složenkou typu A dáte 40 korun.

Pokud budete poukazovat peníze převodem z účtu pak raději o několik dní dříve, rozhodující je totiž datum, kdy budou odepsány z vašeho účtu, nikoli den, kdy jste vyplnili platební příkaz. V ostatních případech stačí, když na složence nebo podacím lístku bude datum posledního března či června. Podat přiznání je možné elektronicky po internetu. Musíte k tomu však mít takzvaný elektronický podpis. A za ten zaplatíte. Navíc všechny přílohy – třeba potvrzení zaměstnavatele o příjmech či hypoteční banky o úrocích musíte na úřad dodat v originálech. Cestě na úřad nebo na poštu se tedy beztak nevyhnete.