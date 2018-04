Malé outlety si s velkými nezadají, slevy přesahují i 70 procent

Vzhledem k tomu, že prostory obchodů jsou malé, nemůžete zde čekat tak velkou nabídku, jaká je ve velkých outletových centrech. Každý kousek obvykle mají jen v jedné velikosti či barvě, pouze sportovní boty bývají ve více velikostech. Poměrně malá nabídka je také pro děti. Výhodou je však takřka domácí prostředí a průběžné zásobování "novým" zbožím většinou několikrát týdně.

Křištálová lupa Slevy jsou od 40 do 50 procent, letní zboží už vytlačila podzimní kolekce, proto je ještě levnější. Buď o dalších 20 procent, nebo třeba za jednotnou cenu, například košile a kalhoty Pierre Cardin v outletu Jupiter v pasáži Černá růže za 500 korun.

V některých obchodech jsou původní cenovky, takže si výši slevy můžete zkontrolovat. Někde však najdete pouze cenu sníženou, takže avizované například sedmdesátiprocentní slevě nezbývá než věřit. Až na jeden obchod nebyl problém zaplatit kartou.

Fashion Anděl, Lidická 36, Praha 5



Otevřeno: po až pá 10-19, so 10-16

Značky : Replay, Pepe Jeans, Joop, Dolce & Gabbana, Diesel, Bogner, Hugo Boss, Armani Jeans, Miss Sixty, Lacoste a další

Tip: Pánská košile Esprit za 890 korun (sleva 30 procent), trenýrky Calvin Klein tu mají za 690 korun, na www.aukro.cz je seženete i za polovinu.

. Názor redakce na fashion anděl: Menší, ale příjemný obchod, ve kterém kromě oblečení najdete i značkové doplňky – pásky, kabelky, čepice, šály, deštníky, ponožky nebo spodní prádlo. Obchod není označený jako outlet, a pokud nejdete najisto, snadno ho na ulici minete. Původní ceny na cenovkách chybí.

Factory Outlet Václavská pasáž, Karlovo náměstí 6, Praha 2



Otevřeno: po až pá 9-18

Značky: Puma, Nike, Adidas, Reebok, Russel Athletic, Cappa, Umbro, Dominator, Columbia

Tip: 5 párů sportovních ponožek Umbro za 100 korun, původní cena 9,45 libry (asi 300 korun)

. Názor redakce na factory outlet: Miniaturní krámek, který působí trochu omšele, už čtyři zákazníci se zde pletou. Koupíte tu dámské, pánské i dětské sportovní oblečení a obuv, ponožky a boty, batohy, tašky. Avizované slevy jsou 50 až 70 procent, například tepláky od Adidasu tu seženete za pětistovku, bundu od Pumy za 1 499 korun. Třeba tenisky od Guru jsou však oproti původní ceně levnější jen o 300 korun – stojí tu 999 korun.

Outlet Yes, Karlovo náměstí 17, Praha 2



Otevřeno: po až pá 11-19

Značky: Bianca, Tom Tailor, Only Jeans, Vero Moda, Jack and Jones, Marc Aurel

Tip: džíny Only Jeans cena 500 korun (původní cena 2 190 korun), tílko Marc Aurel za 300 korun z původních 1 390 korun

. názor redakce na outlet yes: Příjemný prostornější obchod. Oblečení je řazené podle velikostí, ale ramínka jsou na stojanu tak těsně vedle sebe, že se věci špatně prohlíží. Koupíte tu dámské a pánské, klasiku i džínové oblečení, svetry, kalhoty, kabáty nebo bundy. Věci mají i původní cenovky a slevy jsou většinou poloviční.

SOHO Couture, Křemencova 7, Praha 1



Otevřeno: po až pá 12-20, so 12-18

Značky: Chanel, Kenzo, Escada, Prada, Max Mara, Zara, Vero Moda, Vivien Westwood a další (pouze dámské)

Tip: červené kožené lodičky Novoro za 699 korun

. názor redakce na soho couture: Obchod sází na luxusní značky – mají tu třeba sáčko Prada za necelých 5 000 korun, ale najdete tu i levnější značky za příznivé ceny, například halenky, mikiny, džínové bundičky a saka za cenu kolem 500 korun. Nechybí ani kabelky, boty a šátky, část věcí je použitých. Slevy se pohybují okolo 70 procent, na letní zboží ještě dalších 20 procent.

Future Outlet Store, Národní třída 17, Praha 1



Otevřeno: po až ne 10-20

Značky: Diesel, Fornarina

Tip: džíny za 2 300 korun, běžná cena je dvojnásobná

. názor redakce na outlet store: Obchod nic moc, avizovaná sleva 70 procent neodpovídá skutečnosti, na cenovkách většinou cena poloviční. Kromě džínů od Dieselu tu seženete i košile, trička, bundy, svetry, obuv, čepice, šály, doplňky (pásky, tašky), jde o starší kolekce pro muže i ženy.

West Outlet, Spálená 57, Praha 1



Otevřeno: po až pá 10-19, so 10-18

Značky: Tommy Hilfinger, GAP, Ralph Lauren, Diesel, Replay, London Fog, American Eagle, Calvin Klein, Lacoste

Tip: dámská košile American Eagle za 1 499 korun (původní cena 1 990 korun), kšiltovka Gap za 990 korun (původní cena 1 490 korun)

. názor redakce na west outlet: Malý krámek pro milovníky klasické golfové módy, mají tu košile, polokošile, kalhoty i svetry v tomto stylu. Slevy jsou 40 až 50 procent. Zboží je srovnané podle barev a občas si můžete vybrat i velikost. Sortiment elegantní pánské a dámské módy doplňují džíny značky Diesel, Miss Sixty nebo Replay a také mikiny Gap.

Jupiter pasáž Černá Růže, Na Příkopě 12, Praha 1



Otevřeno: po až pá 9-20, so 9-19, ne 11-19

Značky: Christian Dior, Valentino, Pierre Cardin, Guy Laroche, McGregor, Pall Mall, Pioneer

Tip: značkové košile a tenké svetry za 500 korun (původní cena 2 000 až 3 000 korun), oblek od Christiana Diora za 15 000 korun a od Pierra Cardina za 9 900 korun

. názor redakce na jupiter pasáž černá růže: Příjemný obchod s klasickou pánskou módou, najdete tu hlavně obleky, košile, kravaty nebo baloňáky, ale i sportovnější plátěné kalhoty nebo svetry a kožené bundy, k tomu pár doplňků - brýle, boty nebo třeba kravatu. Slevy jsou ve výši 50 i více procent.