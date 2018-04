Většina studentů pracuje při škole, ale podniká jich minimum

Po škole by však chtělo podnikat třikrát víc mladých lidí, přes 38 procent. Vyplynulo to z průzkumu uskutečněného k soutěži Vodafone Nápad roku 2013. Zúčastnilo se ho téměř 1 500 studentů vysokých škol ekonomického, technického i humanitního zaměření z celé České republiky.

Muži podnikají častěji, jsou odvážnější

Podle průzkumu je mezi studenty, kteří si při škole přivydělávají, zhruba stejný podíl mužů i žen. Zatímco ženy častěji než muži využívají formu brigády, muži naopak častěji podnikají. Při studiu podniká 23 procent mužů, ale jen 7 procent žen.

"Ženy bývají stejně dobrými podnikatelkami jako muži, rozdíl je však v tom, že muži mají v praxi větší odvahu svůj podnikatelský sen uskutečnit. Do podnikání se však nakonec nepustí ani řada mužů. Nejčastěji se studenti bojí neúspěchu, ztráty vlastních či rodinných financí nebo jim chybějí zkušenosti," říká Martin Kešner, zakladatel soutěže Nápad roku, která umožňuje studentům, ale i lidem z řad široké veřejnosti, přivést své podnikatelské nápady k životu.

Podle výsledků průzkumu považují studenti za vůbec největší překážku pro podnikání nedostatek finančních prostředků. V začátcích podnikání by však 40 procent z nich ještě více než finance ocenilo mentoring od zkušeného podnikatele či investora.

Je lepší začít už na škole, chce to však podporu

"Studenti si často myslí, že ideální doba pro zahájení podnikání je až po ukončení studia. V praxi je tomu však přesně naopak. Převážná část úspěšných podnikatelů začala realizovat své nápady již během studia na škole, kdy ještě nebyli tolik zatíženi finančními či jinými závazky a mohli si dovolit snáze podstoupit rizika," říká Martin Kešner.

Malý podíl studentů, kteří své podnikatelské nápady a sny uvedou do praxe, je dán i slabou podporou podnikání ze strany samotných škol. Rovných 35 procent studentů si myslí, že školy podnikání nepodporují vůbec. Jen 29 procent nějakým způsobem pomoc školy připustilo.

Nejvíce zájemců o podnikání po škole je mezi studenty technických fakult (46 procent), následují studenti ekonomických (38 procent) a humanitních (32 procent) oborů.

Začínal v inkubátoru, teď už má 25 zaměstnanců

Jednou ze škol, která nabízí pomoc v podnikání, je ČVUT. Ta otevřela inkubátor InovaJET, který nabízí prostory jako kanceláře a pořádá řadu přednášek a kurzů, jak podnikat. V současnosti tam působí 26 firem. Většina z nich nabízí vývoj softwaru, ale některé jsou i z jiných oblastí.

V inkubátoru začínal jako student ČVUT i Marek Polčák, majitel společnosti Quanti zabývající se vývojem softwaru. Z počátku měl jen drobné zakázky. "Jenže poptávka se zvyšovala, tak jsme chtěli s kamarádem firmu trochu víc rozběhnout. Potřebovali jsme nějaké sídlo, abychom se měli kde scházet. A pak jsme se dozvěděli o inkubátoru. Bylo to přesně to, co jsme hledali," říká Marek Polčák a doplňuje: "Dozvěděli jsme se tam, jak založit firmu, měli jsme schůzky s daňovou poradkyní, s právníky, se kterými jsme například řešili, jak sestavit pro zaměstnance smlouvy tak, aby nešlo o švarcsystém, a spoustu dalších věcí."

Jeho firma má nyní už 25 zaměstnanců a funguje ve svých vlastních prostorách. "Na začátku máte jen vizi, ale nemáte peníze, čas ani kontakty. A inkubátor je ideální místo, kde vám pomohou. Rozhodně si nemůžete dovolit kancelář za 10 tisíc měsíčně a poradce předních firem, kteří vás nasměrují a upozorní na důležité věci za další tisíce korun," dodává mladý vývojář.

Inkubátory pro nové firmy nabízejí kromě ČVUT a Vysoké školy ekonomické také Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská v Ostravě.