Malusy mohou ručení pěkně prodražit

Bonus pro „bezpečného“ řidiče dnes nabízí každá pojišťovna. Výše bonusů se liší, nejméně však činí deset procent za čtyři roky jízdy bez nehody. Pojišťovna České spořitelny nabízí 35procentní bonus, Kooperativa dokonce u tarifů Popular a Eurokomfort poskytuje cenové zvýhodnění pětačtyřicet procent.

Rozhodující je základní sazba

Pro řidiče to však neznamená, že by přechodem k takovým pojišťovacím ústavům, které nabízejí nejvyšší bonusy, podstatně ušetřil. Rozhodující je totiž základní sazba, od které se pak odečítají získané bonusy. Může se stát, že klient zaplatí za ručení s dvacetiprocentní slevou méně, než kdyby v jiné pojišťovně měl bonus 35 procent.

Pouze desetiprocentní slevu může získat řidič od České podnikatelské pojišťovny – díky nižšímu základu je však sazba po zlevnění srovnatelná s konkurencí. Přechodem ke konkurenci však řidič svou výhodu neztrácí, protože bonusy pojišťovny uznávají. Jediné, co z takové změny pro řidiče vyplývá, je jiná konstrukce bonusu podle podmínek konkrétního pojišťovacího ústavu.

Malus neuplatňuje každá pojišťovna

Pokud řidič zaviní dopravní nehodu, musí se obvykle také připravit na to, že jej ručení bude stát více než dosud. Zatím tuzemské pojišťovací ústavy finanční postihy za dopravní kolize příliš neuplatňovaly, to se však v posledních dvou letech změnilo.

Ale princip malusu není tak jednoduchý jako u slev. Některé pojišťovny za způsobenou dopravní kolizi jen odeberou řidiči získané bonusy, další započítají záporné měsíce od celkové bezeškodní doby pojištění. Například klient pojišťovny UNIQA nebo Allianz musí počítat s tím, že za jednu nehodu mu bude odečteno 24 měsíců. Pokud by tedy jezdil 36 měsíců bez problémů a pak zavinil nehodu, bude jeho bezeškodní období pouze 12 měsíců a bude mít nárok pouze na pětiprocentní bonus.

Marek Vích, tiskový mluvčí Kooperativy, uvádí: „Malus se určuje jako přičtení takzvané rozhodné doby – u nás 36 měsíců, a tedy záleží, jestli má řidič bonus. Má-li třeba bonus B4 za čtyři roky jízdy bez nehody, přičte se za způsobenou škodu ‚záporných‘ 36 měsíců a vyjde z toho na další období bonus B1 – dvanáct až čtyřiadvacet měsíců měsíců bez nehody.“

Důležitou roli může hrát i maximální výše malusu, kterou může pojišťovna svým klientů napočítat. Například Pojišťovna České spořitelny a Kooperativa stanovily nejvyšší hranici na 120 procent základní sazby, Allianz na 150 procent, a UNIQA dokonce na 200 procent základní sazby pojistného. Naopak klient České pojišťovny přijde pouze o získané bonusy a nejvýše zaplatí základní sazbu, případné přirážky k ceně povinného ručení se zatím nemusí obávat.