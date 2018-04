Všechny níže uvedené okřídlené výroky mají svou obecnou platnost. Z každé dvojice vyberte vždy jen jeden - ten, který je vám bližší, více vás oslovuje.b/ Můžete zářit ozdobami, ale líbit se budete pouze osobností.2 a/ Na dobrém počátku záleží všechno.b/ Znalost sebe sama je základem pravé moudrosti.3. a/ Úsudek je možno vyvrátit, předsudek nikoli.b/ Co je důležité, je očím neviditelné.4. a/ Kde je málo úsměvů, tam je málo úspěchu.b/ Kdo by ti mohl udělit větší pochvalu než tu, že jsi sám sebou?5. a/ Oč je mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek.b/ Úcta před sebou samým jest vedle naší víry nejhlavnější brzdou všech nepravostí.b/ Každý by se stal znamenitým, kdyby znal svou hlavní přednost. Vypozoruj tedy svou převládající vlohu a vynalož na její zdokonalení všemožnou píli.7. a/ Veselý člověk vykonává na jiné téměř takový vliv jako letní teplo na pole a les.b/ Vše záleží na pochopení.Vyhodnocení: Sečtěte odpovědi a/ a odpovědi b/. Převaha prvých svědčí pro preferenci "vnějších stránek" při tvorbě osobního image. Převaha odpovědí b/ vypovídá o upřednostňování "vnitřních kvalit" osobnosti. Obě stránky jsou důležité a při tvorbě image by měly být v souladu. Vnitřní se projevuje navenek, ale i vnější má svůj velký vliv na vnitřní. (Ve vhodné "slupce" se cítíme líp.)