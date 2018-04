Mám další práci. Nevystačím s platem

Mít dvě zaměstnání není v současné době nic neobvyklého. Ne každý má to štěstí, aby své finanční potřeby uspokojil pouze z jednoho výdělku nebo běžného rodinného rozpočtu. A tak po práci uklízíme, hlídáme, venčíme, zkrátka staráme se, abychom měli za co žít.



Některé profese znamenají pro lidi, kteří je vykonávají, víc povolání než zaměstnání. Ve svých oborech pracují hlavně proto, že je to baví. Výše mzdy pak stojí tak trochu stranou. Pokud však tito lidé mají rodiny a jejich finanční možnosti jim neumožňují alespoň průměrně zabezpečit chod domácnosti, nezbývá jim než si hledat další příjem. Často se mezi nimi najdou učitelé, lékaři, ale také například nižší administrativní pracovníci.

Nízké finanční ohodnocení akademických povolání je problém i v dalších státech EU. Ale zatímco v tuzemsku můžeme potkat ve večerních hodinách za volantem taxi třídního profesora našich dětí, například v Itálii tato situace bývá spíš výjimkou. „Učitelé nebo profesoři se v dopoledních hodinách věnují žákům na státních školách a večer vyučují v soukromých zařízeních. Malé platy je nutí hledat si další úvazky, ale pokud to jenom trochu jde, snaží se zůstat v oboru,“ říká právník Guido Izzo z italské Neapole.

Velmi početnou skupinu těch, kdo si pořizují druhé zaměstnání z nutnosti, tvoří osamělé matky či otcové s dětmi. Dalším úvazkem tak vlastně nahrazují chybějící finance v rodinné kase. Ale najdou se i tací, kteří si po práci přivydělávají proto, aby si splnili lákavé sny, například v podobě exotických dovolených.

Domácnost řídím mobilem

Paní Alena Kašpárková se rozvedla. Bývalý manžel zapomněl na děti platit, a tak ji složitá finanční situace rodiny přinutila najít si druhé zaměstnání. V denní práci končí ve čtyři odpoledne a jede přes celé město do fitness-centra, kde pracuje jako recepční. Domů se vrací kolem desáté večer. Někdy se jí podaří cestou nakoupit, jindy se postarají dvanáctiletá dcera a patnáctiletý syn. Dvakrát týdně dochází na návštěvu babička. „V podstatě řídím domácnost mobilem,“ říká paní Kašpárková. „Kontroluji, zda mají děti hotové úkoly, řeším jejich problémy. Není to nijak lehké. Jediné, co mě na tom těší, je fakt, že moje děti nemusí zůstávat doma, když se jede na lyžařský kurz nebo školu v přírodě, protože jim to mohu zaplatit.“

Na co si dát pozor

Možnosti dalších pracovních poměrů

Hledáte si druhé zaměstnání? Pokud se budete realizovat v oblasti nijak nesouvisící s vaší první činností, asi to nebude problém. Jestliže však chcete uplatnit znalosti z původní profese v příbuzném oboru, měli byste nejdřív prostudovat pracovní smlouvu. Řada zaměstnavatelů z obavy před zneužitím podnikových informací zaměstnancem v jiné firmě ve svých smlouvách jasně stanoví, že zaměstnanec musí mít k výkonu činnosti ve stejném nebo příbuzném oboru souhlas zaměstnavatele. Tento postup je také ošetřen paragrafem 75 zákoníku práce. Podle Kateřiny Beránkové, tiskové mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, mu tak vlastně dávají najevo, že s jeho zamýšlenou činností nesouhlasí. Další pracovní činnost můžete vykonávat také přímo pro svého hlavního zaměstnavatele. Ale i v tomto případě by to měl být jiný druh práce, než je ta, na kterou jste uzavřeli smlouvu v hlavním pracovním poměru.

Druhé zaměstnání můžete vykonávat buď jako vedlejší pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti, nebo dohodu o provedení práce. Tyto typy pracovních poměrů se liší jak rozsahem odpracovaných hodin, tak platební povinností sociálního nebo zdravotního pojištění, které je výhodnější než v běžném pracovním poměru.



