Mám málo času na oběd

Doba cesty za účelem stravování a zpět se započítává do přestávky v práci. Dle vašeho dopisu lze usuzovat, že zaměstnavatel nejedná v rozporu s pracovněprávními předpisy. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku v práci v trvání nejméně 30 minut nejdéle po šesti hodinách nepřetržitého výkonu práce.

I při delší pracovní směně tak může být poskytnuta pouze jedna přestávka v práci. Rozhodující je, aby nedocházelo k výkonu práce po dobu delší než šest hodin bez přerušení. Z důvodu lepšího umožnění stravování může zaměstnavatel poskytovat přestávku v práci delší (například jednu hodinu).

Doba trvání přestávky v práci se nezapočítává do pracovní doby a zaměstnanci za ni nenáleží mzda. Za odpracovanou dobu se považuje pouze doba výkonu práce (například trvá-li pracovní směna od 6 do 18 hodin a je přerušena přestávkou v práci od 11 do 12 hodin, jde o výkon práce v délce 11 hodin).