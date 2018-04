Mám nárok na diety?

2018-04

Minulý týden zaměstnavatel poslal Jana na služební cestu z Prahy do Ostravy. Služební cesta trvala tři dny, Jan jel svým vlastním autem a ubytoval se u kamaráda, kterému nakoupil nějaké jídlo a večer ho pozval na večeři. Po návratu chtěl vše od zaměstnavatele proplatit, ten mu však proplatil jen část. Jan se zlobil, protože kdyby si zaplatil hotel, vyšlo by to zaměstnavatele dráž. Takhle se snažil mu ušetřit a obrátilo se to proti němu.