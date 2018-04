Mám nárok na služební auto?

Pro posouzení celé věci je důležité, jak je uzavřena pracovní smlouva a jak je vymezena její pracovní náplň, ale i to, zda sjednaný druh práce začal zaměstnanec vykonávat bez námitek.

Mezi podstatné náležitosti pracovní smlouvy patří kromě místa a výkonu i druh práce. Široké vymezení druhu práce umožňuje zaměstnavateli zaměstnance přetěžovat. Je-li práce přidělována nad sjednaný rámec, může ji zaměstnanec odmítnout. Součástí pracovní smlouvy velmi často bývá i náplň práce včetně vzájemných práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele.

Důležitá je i skutečnost, kde je práce vykonávána. Pokud je náplní práce vyřizování schůzek s klienty v rámci okresu, kraje či republiky, měla by tato skutečnost být v pracovní smlouvě zohledněna například tím, že zaměstnanec má přidělený služební automobil. Je to právě místo výkonu práce nebo náplň práce, které určují, zda je vhodné, aby zaměstnavatel přidělil zaměstnanci služební auto.

Zákoník práce však neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat pracovníkovi automobil. Na ten má nárok, pouze pokud to bylo domluveno v pracovní smlouvě například formou výhod/balíčků/benefitů. Pokud zaměstnavatel poskytl zaměstnanci automobil z půjčovny k vyřizování schůzek s klienty, bylo to jeho rozhodnutí, které může kdykoliv změnit, a to i z ekonomických důvodů (vysokých nákladů na půjčení automobilu).

Jestliže firma slíbí zaměstnanci služební vůz a slib nedodrží, je to opět jeho rozhodnutí, které není z hlediska pracovněprávních vztahů napadnutelné. Na druhé straně v dnešní době není myslitelné, že se zaměstnanec stihne veřejnou dopravou účastnit stejného počtu sjednaných schůzek jako v případě, kdy má k dispozici služební auto. Tak se může lehce stát, že klienta na svou stranu získá i méně šikovná, ale autem vybavená konkurence. Jestliže tedy z pracovní smlouvy neplyne, že pro výkon práce zaměstnance je nutný služební automobil, není na něj nárok. Pokud je pracovní smlouva takto „nevýhodně“ sjednána, je potřeba ji změnit. A jak? Nejlépe uzavřením nové pracovní smlouvy či dodatku. Tím získáte oporu v zákoně a předejdete případným neshodám. Největší úskalí zřejmě bude v tom, přesvědčit zaměstnavatele. Mezi důležité argumenty patří, že čas jsou peníze. Práce pro firmu by se služebním autem dala zvládnout za výrazně kratší dobu a tím by se mohl zvýšit objem schůzek. Účet za taxi je moc drahý a jet na schůzku veřejnou dopravou zabere spoustu času.