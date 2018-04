Novou pracovní smlouvu jsem podepsala na dobu určitou (jeden rok), s tříměsíční zkušební dobou. Podmínkou nástupu bylo vrácení odstupného. Ve zkušební době jsem však opět dostala výpověď. Mám nárok na vrácení odstupného?

Lucie Martínková, České Budějovice

Zkušební doba byla do zákoníku práce vložena proto, aby si zaměstnavatel mohl ověřit pracovní schopnosti zaměstnance. Protože je zaměstnanec v době trvání zkušební doby prakticky nechráněn proti okamžitému ukončení pracovního poměru, může být zkušební doba u stejného zaměstnavatele uzavřena pouze jednou, a to nejdéle na dobu tří měsíců, aby nebylo možné ji zneužívat proti zaměstnancům.

Z vašeho dotazu je jasné, že zaměstnavatel se snažil využít slabiny zákona, aby se zbavil nákladů spojených s odstupným, vyplaceným zaměstnanci podle § 60a zákoníku práce z důvodu výpovědi pro nadbytečnost. Zaměstnavatel může požadovat na zaměstnanci, který se po ukončení pracovního poměru vrací zpět do podniku, vrácení odpovídající části odstupného za dobu, kdy vznikl nový pracovní poměr. To znamená, že by vyplatil odstupné pouze za dobu mezi výpovědí a novým pracovním poměrem. V tomto smyslu tedy postupovala firma v souladu se zněním zákona § 60b. Pracovník bohužel v tomto případě nemůže požadovat vrácení celého odstupného.

Ovšem zaměstnanec neměl při uzavírání nového pracovního poměru u stejného zaměstnavatele přistupovat na stanovení nové zkušební doby, protože byla již s pracovníkem sjednána v předchozím pracovním poměru u stejného zaměstnavatele.

RUBRIKA Expert radí

Libor Hůla, právník