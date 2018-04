Mám obavy z psychotestů

Myslím, že není důvod být nervózní. Psychometrické testy jsou v řadách personalistů oblíbenou a často užívanou pomůckou. Mohou být užitečnou součástí výběrového řízení, samozřejmě pokud jsou dobře a odborně použity. Psychologické testy obvykle užívané při výběrových řízeních umožňují poměrně rychle poznat osobnostní profil uchazeče, k čemuž bychom jinak potřebovali mnohem více času.

Pomocí testů lze jednotlivé uchazeče porovnávat a zhodnotit, jak odpovídají nárokům na pracovní pozici a požadavkům zaměstnavatele. Testy probíhají obvykle písemnou formou. Buď vybíráte jednu z výpovědí, které dáváte přednost, nebo volíte jednu z variant odpovědí, která podle vás nejlépe odpovídá otázce.

Počet odpovědí bývá různý, někdy se zaškrtává jen správná, jindy se rozdělují body a podobně. Testy nabízejí například tvrzení: Raději mám klidnou práci - nebojím se prosadit -v rozhovoru se snažím spíš naslouchat - do úkolu se snažím zapojit ostatní a podobně. Odpovídáme ano/ne nebo zaškrtáváme body na škále od „zcela souhlasí“ po „nesouhlasí“.

Při vyplňování testů zkoumajících vaše osobnostní rysy je hlavní chybou snažit se ze sebe dělat někoho jiného, než kým jste. Řada testů takovou snahu umí odhalit. Nebo se v konečném důsledku můžete oklamáním testů dostat na místo, pro které se nehodíte. To pak není výhra ani pro zaměstnavatele, ani pro vás.

Jestliže jste nyní už klidnější v tom, co vás při testech čeká, je to pro dobrý výsledek asi to nejlepší. Dobře se vyspěte a přijďte raději s předstihem, abyste se zbytečně nenervovali. Při zadávání se ptejte raději více, abyste dobře porozuměli zadání, a sledujte čas, je-li vyměřen.