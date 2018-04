Mám pár tisíc. Jaká bude dovolená?

Mylná je však domněnka, že za pár tisíc pořídíte přepychovou dovolenou. Nabídka cestovních kanceláří není srovnatelná s výprodeji oděvů v supermarketových řetězcích - za deset procent původní ceny proto seženete zájezd jen výjimečně. Při čekání na něj maximálně zmeškáte stanovený termín dovolené. Spíš počítejte se slevou kolem dvou až tří tisíc z původní katalogové ceny.

Například do Španělska do Costa Brava se podle slov Renaty Vítkové z Reina Tour na poslední chvíli podíváte za 11 900 korun. V ceně čtrnáctidenního pobytu je plná penze a letecká doprava, původně byl o 1900 korun dražší. Stejná cena, různá úroveň Záleží pochopitelně na vašich požadavcích na dopravu, stravování a úroveň ubytování. Velký význam má i to, kam se chystáte vyrazit. Za 12 590 korun si můžete dovolit leteckou dopravu do Egypta a ubytování v hotelu s jídlem all inclusive, stejné peníze přitom zaplatíte i za cestu do Bulharska, kde však budete odkázáni jen na to, co si sami uvaříte či koupíte v restauraci.

Počítejte s tím, že nejvíc nabídek naleznete v cenovém pásmu 9900 až 12 500 korun a ceny obvykle zahrnují dobrý hotel, leteckou dopravu a polopenzi. Kdo má v peněžence méně, může vybrat dovolenou s nižším komfortem nebo kratší pobyt - na čtyři dny do Tunisu si můžete zaletět za necelých sedm tisíc.

Nejlevnější pobyt: shánějte v tuzemsku

Kam se můžete podívat

Alternativou k dovolené u moře jsou domácí rekreace. A i ty se dají za sníženou cenu domluvit těsně před odjezdem - cestovní kanceláře a hoteliéři v Česku se naučili poskytovat turistům nabídky v poslední minutě.Sehnat se dají nejčastěji pobyty v tříhvězdičkových hotelích. Týdenní pobyt pro jednu osobu v nich vyjde na dva tisíce korun i s polopenzí, což je cena velmi příznivá. Připočítat je třeba dopravu, ale náklady na ni nebývají vysoké.

za 4000 korun

Ukrajina, poznávací autobusem, bez stravy, stany, 10 dní

Turecko, Istanbul letecky, snídaně, hotel***, 4 dny

za 5000 korun

Chorvatsko, Omiš vlastní doprava, polopenze, hotel **, 8 dní

Bulharsko, Pomorie vlastní doprava, bez stravy, penzion **, 11 dní

za 7000 korun

Itálie, poznávací autobusem, snídaně, hotel, 5 dní

Chorvatsko, Hvar autobusem, polopenze, hotel**, 10 dní

za 10 000 korun

Egypt, Hurghada letecky, polopenze, hotel***, 11 dní

Chorvatsko, Istrie autobusem, polopenze, hotel**, 10 dní

za 15 000 korun

Bulharsko, Primorsko letecky, polopenze, hotel***, 12 dní

Egypt, Hurghada letecky, all inclusive, hotel****, 8 dní

za 20 000 korun

Egypt, Hurghada letecky, ultra all inclusive, hotel*****, 12 dní

Chorvatsko, Severní Dalmácie autobusem, polopenze, penzion**, 17 dní

za 25 000 korun

Kypr, Ayia Napa letecky, polopenze, hotel***,15 dní

Španělsko, Andalusie letecky, snídaně, hotel***, 15 dní

za 30 000 korun

Indie, poznávací letecky, polopenze, hotely***, 9 dní

Tunisko, Djerba letecky, all inclusive, hotel****, 11 dní

Zdroj: nabídky cestovních kanceláří na internetu ze dne 20. 7. 2005