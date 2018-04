Nevíte si rady s daněmi? Řešení deseti častých problémů

1. Manžel byl celý loňský rok nezaměstnaný, prvních pět měsíců bral podporu v nezaměstnanosti, pak už nic. Mohu si na něj uplatnit slevu na vyživovaného manžela? Musím si podat sama daňové přiznání, nebo to stačí oznámit v práci?

Slevu můžete uplatnit. Podpora v nezaměstnanosti se sice počítá do příjmů, ale i kdyby pobíral maximální možnou podporu, nepřekročil by hranici 68 tisíc korun za rok. Sleva se uplatňuje jednou ročně (za minulý rok). Předáte v zaměstnání doklady totožnosti svého manžela s čestným prohlášením o výši jeho příjmů (termín do 15. února). Můžete si daňové přiznání vyplnit i sama, k tomu si od zaměstnavatele vyžádejte potvrzení o příjmech.

2. Bydlím s družkou a máme spolu dvouletého syna. Partnerka byla celý rok na rodičovské, nepracovala. Můžu si na ni uplatnit slevu na vyživovanou manželku?

Bohužel v tomto případě to nebude možné, slevu lze uplatnit pouze na vyživovanou manželku, nikoliv tedy na partnerku.

3. Kam do daňového přiznání uvedu rodičovský příspěvek?

Nikam, rodičovský příspěvek je forma dávky sociální podpory, která je od daně osvobozená a do daňového formuláře se vůbec neuvádí.

4. Jsem rozvedený a platím bývalé manželce výživné na dvě děti. Mohu si alimenty odečíst z daní a také si uplatnit slevu na děti?

Výživné na děti si z daňového základu odečíst nemůžete ani jako odečitatelnou položku, ani dát do nákladů jako podnikatel. Navíc daňové zvýhodnění na děti si můžete uplatnit jen v případě, že s nimi žijete ve společné domácnosti, což ve vašem případě pravděpodobně nesplňujete.

5. Svatbu jsme měli 3. července 2010 a syn se nám narodil 31. prosince 2010. Manželka neměla v loňském roce příjmy vyšší než 68 tisíc korun. Za kolik měsíců si můžu uplatnit slevu na manželku a můžu si ještě odečíst slevu na syna?

Slevu na vyživovanou manželku si můžete uplatnit od srpna, tedy za pět měsíců (10 350 korun). Počítají se měsíce, na jejichž počátku byly splněny podmínky pro uplatnění slevy. Zato na syna si můžete odečíst slevu už za měsíc, ve kterém se narodil, i když to bylo poslední den. Za prosinec si tedy odečtete 967 korun.

6. Musím danit důchod? A kam se do daňového přiznání uvádí?

Pokud byla vaše starobní penze za loňský rok nižší než 288 tisíc korun (odpovídá částce 24 tisíc korun měsíčně), do daňového přiznání se nepíše. Jestli máte důchod vyšší, pak rozdíl musíte uvést do daňového přiznání. Můžete však uplatnit slevu na poplatníka (23 640 korun za rok). Ve výsledku je to tedy tak, že pokud nebyl váš důchod vyšší než 445 600 korun za rok (37 133 korun měsíčně), žádnou daň stejně nakonec hradit nebudete.

Pozor, loni začala platit novinka, která postihne důchodce, kteří si k penzi vydělávají. Je-li jejich další příjem vyšší než 70 tisíc korun měsíčně, budou muset danit i svůj starobní důchod (případně invalidní důchod). Týká se to příjmů, které má důchodce ze zaměstnání, z podnikání nebo z pronájmu.

7. Jsem samoživitelka, mám dvě děti, s tím mladším jsem na rodičovské. V loňském roce jsem si na honorářích přivydělala celkem 44 tisíc korun. Když tyto peníze uvedu do daňového přiznání, vyjde mi, že by mi měl stát vyplatit bonus na děti, dostanu tyto peníze?

Bonus vám nevyplatí, protože jste nesplnila podmínku minimálního příjmu 48 tisíc korun za rok. Rodičovský příspěvek se totiž do příjmů nepočítá.

8. Jsem studentka, v loňském roce jsem měla příjem z několika brigád. Vždy to bylo na dohodu o provedení práce do pěti tisíc korun za měsíc. Žádné prohlášení jsem nepodepisovala a vždy dostala zdaněné peníze na ruku. Chodím pravidelně darovat krev. Můžu si v daňovém přiznání uplatnit odečet za dar a tak docílit toho, že mi vrátí již zaplacené daně?

Bohužel, to pro vás nebude možné. Pokud jste u zaměstnavatelů nepodepsala prohlášení k dani, byla vám z těchto příjmů stržena konečná srážková daň. Takový příjem se do daňového přiznání neuvádí, nemáte tedy žádné zdanitelné příjmy, od kterých by bylo možné daňovou úlevu odečíst.

9. Od ledna do srpna 2011 jsme bydleli v domě, na který máme úvěr. Od září bydlíme jinde a dům pronajímáme. Můžeme si o zaplacené úroky z úvěru snížit daně?

Úroky z hypotečního úvěru lze odečíst od základu daně pouze za dobu, kdy byl dům používán k vašemu bydlení nebo k bydlení rodinných příslušníků, ve vašem případě za osm měsíců. Částka uplatněného odpočtu za jeden měsíc přitom nesmí překročit 25 tisíc korun.

10. Uzavřela jsem životní pojistku v červenci, na potvrzení od pojišťovny jsem našla částku 15 tisíc korun. Mohu si odečíst celých 12 tisíc, i když jsem nebyla pojištěná celý rok?

Životní pojištění jako odečitatelná položka nemá omezení měsíci trvání v roce zahájení či ukončení, pouze maximální hranici. Můžete tedy uplatnit celých 12 000 korun.