Mám v práci zdravotní potíže

V uvedeném případě je třeba především rozhodnout, zda je to nemoc z povolání. Tou může být jen taková choroba, která je uvedena v seznamu nemocí z povolání. Seznam obsahuje nařízení vlády číslo 290/1995 Sb. a vyhláška číslo 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. Výčet nemocí je taxativní, ale velmi obecný, a proto nevylučuje ani zařazení jiné nemoci, která postihuje zaměstnance za určitých podmínek na jeho pracovišti. Jestliže by vaše nemoc byla uznána za nemoc z povolání, pak by musel posudkový lékař vydat zákaz činnosti na vašem pracovišti a nařídit převedení na jinou práci, která by opakovaně nepoškozovala očí.

Kdybyste byla uznána z tohoto důvodu jako neschopná práce, dostávala byste k nemocenským dávkám doplatek do výše průměrného výdělku. Kdyby v důsledku převedení na jinou práci byla snížena vaše mzda, pak byste měla nárok podle § 8 zákona o mzdě č. 1/1992 Sb. na doplatek do výše průměrného výdělku. Tento doplatek by vám příslušel od původního zaměstnavatele i v případě, že byste musela přejít k jinému zaměstnavateli, protože dosavadní zaměstnavatel neměl pro vás vhodné pracovní zařazení.