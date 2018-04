Máme o dva pracovní dny méně než loni

Na první „oficiálně“ prodloužený víkend si Češi počkají až do Velikonoc, bude to od soboty 15. do pondělí 17. dubna. Volné pondělky je pak čekají zanedlouho ve dvou květnových týdnech - prvního a osmého máje, kdy si republika připomíná Svátek práce a osvobození od nacistické okupace.

Červencové svátky slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a připomínka upálení mistra Jana Husa připadly na středu a čtvrtek (5. a 6. července). Osmadvacátého září, svátek svatého Václava, vychází také na čtvrtek. Bez nároku na volno bude 28. říjen, kdy se slaví založení samostatného Československa, protože připadl na sobotu.

Tři dny volna za sebou budou alespoň v listopadu - 17. listopad na památku boje za svobodu v letech 1939 a 1989 vyšel na pátek. A jak to bude s Vánocemi? Tři vánoční svátky letos budeme slavit od Štědrého dne v neděli do úterý, takže nás čekají čtyři volné dny, pokud si jejich počet nezvýšíte dovolenou. První den roku 2007 vychází na pondělí, takže nový rok zahájíme po odpočinku během prodlouženého víkendu.