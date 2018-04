Mami, nebaví mě to

„Větší zájem je o pohybové aktivity, například o jógu, aerobik, tancování nebo balet, než o keramiku či počítače, kterým dávaly děti přednost ještě nedávno,“ signalizuje měnící se chutě dětí zástupkyně ředitele Domu dětí a mládeže v Praze 11 Jana Chytilová. Stejné trendy potvrzuje i Alena Velebová z Domu kultury v Šumperku, přidává však ještě zájem o břišní tance.

P latí se pololetně



Ke všem platbám, které rodiny počátkem září zatěžují, přibývají ještě kroužky. Ty se platí nejčastěji pololetně, do rizika měsíčních splátek organizátoři kurzů nejdou. „To by děti docela snadno mohly po několika měsících přestat chodit,“ poznamenala zástupkyně kulturního domu z východních Čech. Rodiny s více dětmi někde zvýhodňují - druhý a další sourozenec má slevu.



I tak není výjimkou, když rodina s více dětmi zaplatí za kurzy i několik desítek tisíc korun ročně. Konkrétní částky závisí na zvolené aktivitě, intenzitě, s jakou ji dítě bude dělat, i na organizátorovi kurzů. Nejlevnější jsou kroužky při škole, neziskových organizacích či domech mládeže.

Rodiče by měli počítat s tím, že zaplacením kurzovného není výdajům konec. „Dcera chodí tancovat, a přestože nejde o žádný vrcholový sport, ročně její koníček stejně stojí zhruba 10 000 korun, z čehož školné je asi 3000 korun. Počítám s ním, ale znovu mě zaskočí platby navíc - za kostýmy, ubytování, jízdné a startovné na soutěžích a zvlášť placené tréninky před nimi, se kterými na začátku školního roku nepočítám,“ uvádí Lucie Halová z Prahy.

M ami, nebaví mě to



Děti i rodiče někdy mají „velké oči“, a tak má potomek všechna odpoledne v týdnu zacpaná několika různými kroužky. Snadno se může stát, že mu některý z nich nesedne a chodí do něj jako za trest jen proto, že je kroužek zaplacený. Jen málokteří organizátoři v těchto případech školné vracejí. „Propočítáme školné za měsíc a poměrnou část rodičům vrátíme. Skoro se to ale nestává, spíš dítě přestane chodit kvůli nemoci,“ podotýká Jana Chytilová a zároveň dodává tip: Jděte se podívat na ukázkovou hodinu kroužku spolu s dítětem ještě dřív, než se pro něj rozhodnete a zaplatíte.

Kolik zaplatíte za kroužky typ kurzu pořadatel cena kurzu relaxační kurz Kult.středisko Nový Jičín 800 korun za 16 hodin hra na klavír Dům dětí a mládeže Praha 11 1 600 korun za rok zobcová flétna Kulturní centrum Brno-Líšeň 2 300 až 3 300 korun ročně kalanetika Dům dětí a mládeže Praha 11 900 korun za rok kurz orientálního tance Dům kultury Šumperk 9 hodin za 450 korun kurz břišního tance Kulturní středisko Nový Jičín 10 hodin za 1 000 korun modeláři Dům dětí a mládeže Praha 11 900 korun za rok taneční gymnastika Kulturní centrum Brno-Líšeň 1 860 korun za rok florbal FBC Velryb 200 korun za 3 měsíce keramika pro děti Kulturní centrum Brno-Líšeň 1 310 korun za rok jóga Kulturní centrum Brno-Líšeň 40 korun na hodinu