Manažeři mají problémy s vlastním časem

Takže manažeři špatně vedou, protože nezvládají sami sebe? Jaké chyby dělají?



Až příliš sázejí pouze na intuici. Neplánují a nezabývají se příliš tím, co bude nebo by mohlo být. Řeší to, co je. To proto, že těch naléhavých věcí je okolo nich tolik. Telefony zvoní, e-maily přicházejí, kolegové ustavičně něco potřebují... To všechno jsou úkoly, u kterých je vidět okamžitý výsledek. Malé úkoly, které si můžeme odškrtnout. Manažer však musí být schopen takzvaně dohlédnout dál a pracovat také a především na plánování a obecně strategii. Na to však často kvůli neustálému hašení požárů nezbývá čas. Z výzkumu vyplynulo, že čím méně se manažer věnuje strategickým úkolům a řízení, tím horších výsledků lidé okolo něho dosahují. V práci tráví dlouhé hodiny, ale výsledky tomu neodpovídají. Kde nejsou výsledky, tam chybí nadšení… Když se vám nedaří, po chvíli vás to přestane bavit. A nadšení je to, co odlišuje špičkového pracovníka od průměrného!



Kde se tedy stala chyba, že máme tak špatné manažery?



Dobrým manažerem se člověk nerodí. A bohužel se jím nejčastěji stane na základě úspěchů ve svém původním oboru: "Jsi dobrý prodejce!? Budeš řídit prodej!" A manažera takto hodí doslova do vody. Ten se chvíli trápí, ale po čase většinou "začne plavat". Bohužel se spoustou zlozvyků - třeba s tím, že neumí přemýšlet a pracovat strategicky. Často má i manažer manažera podobný osud, a tak není od koho se učit a historie se opakuje. Zdaleka to není problém pouze českých manažerů. Spíše jde o to, že za posledních deset let se život celosvětově mimořádně zrychlil a mnohdy i zkomplikoval.



Pěkně začarovaný kruh. Jak z něho ven?



Především se manažer musí chtít naučit své řemeslo. A zkušenost ukazuje, že potřebné dovednosti lze získat studiem a praxí. Většina škol včetně ekonomických fakult a MBA programů se řízení a vedení lidí příliš nevěnuje. Nejlepší možnost je tedy nastoupit do té správné firmy a pracovat s těmi správnými lidmi, od kterých se dá těmto dovednostem naučit. Jak takovou správnou firmu poznáte? Hlavně tak, že mezi své priority řadí spokojenost a rozvoj zaměstnanců. To se dá zjistit už na prvním pohovoru nebo prostě tak, že se projdete po chodbě. Takové věci jsou "cítit" na první pohled. Dobrou variantou je také absolvování některých výukových programů vzdělávacích firem nebo samostudium.