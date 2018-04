Manažeři pracují večer i o dovolené

Ukázal to nedávný průzkum společnosti Touchdown, která oslovila několik stovek top manažerů v Česku. Z šetření dále vyplynulo, že ženy jsou z tohoto hlediska odpovědnější vůči vlastnímu odpočinku a s přibývajícím věkem se v době svého volna nechávají méně rušit.

"Moderní technologie přinášejí flexibilitu v komunikaci. Má to však i negativní dopad v podobě vyřizování pracovních telefonátů a e-mailů mimo pracovní dobu. Řada top manažerů tak pociťuje převahu práce nad soukromým životem," říká Barbora Tomšovská z Touchdownu. Cítí to 60 procent oslovených manažerů bez rozdílu věku a pohlaví. Čtvrtina respondentů navíc odpověděla kladně na otázku, zda má pocit, že zanedbává partnera či rodinu.

Dovolená se zkracuje

Zatímco před pěti lety strávili manažeři na dovolených nejčastěji dva a více týdnů, loni mnohým z nich stačil jen týden. Muži ve věku 25 až 35 let a ti starší 45 let dny volna spočítali na prstech rukou. Jen jejich kolegové ve věku 35 až 45 let si udělali volno déle, v 50 procentech na dva a více týdnů.

Manažerky na tom byly o něco hůře. Bez rozdílu věku strávily na dovolené vesměs jen týden. V roce 2007 pro ně bylo běžné vzít si dva a více týdnů volna.

Pracují déle než je povinné

Pracovní doba u většiny vedoucích pracovníků přesahuje osm hodin denně. A zatímco před pěti lety bylo pro top manažery, muže i ženy, běžné trávit v práci 10 i více hodin denně, loni klesla pracovní doba v průměru na devět hodin.

Nejhůře na tom byly opět ženy, a to ve věku 25 až 35 let, z nichž trávilo v práci devět hodin denně zhruba 75 procent. Oproti mužům ve stejné věkové kategorii je to o víc než 10 procent respondentů.

Vzhledem k pracovnímu vytížení je obvyklé, že pokud manažer po několika letech firmu opustí nebo se s ním podnik rozloučí, bere si několik měsíců dovolenou, než začne někde jinde.

