Manažeři pracující na dobu určitou

Ne, jen specializovanou firmou dodaný interim manažer, který pracuje na daném úkolu po předem určenou dobu. Odtud i název - interim - tedy dočasný manažer. "Jakmile o něj firma požádá, nesmí už být takzvaně mrtvá," podotýká Pavel Mohrmann z pražské společnosti Interim Consulting.Pokud manažer svůj úkol nesplní, společnost, která ho vyslala, jej nahradí bez dalších nákladů pro klienta. Sazba za interim managera je průměrně 10 tisíc korun denně v Praze, například v Moravskoslezském kraji jsou skoro o polovinu levnější. Obecně o výši platu manažera na dobu určitou rozhoduje délka praxe, reference, obor, ve kterém se pohybuje, rozsah potřeb a možnosti klienta. Ačkoli dočasnost působení interim manažera ve firmě zaručuje, že není ostatními pracovníky vnímán jako konkurent, stává se, že jeho činnost bývá sabotována, třeba i zevnitř firmy. Rozkrývá totiž příčiny problémů, a to se nemusí vždy líbit.Existují však případy, kdy interim manažer přece jen ve firmě zůstane. "Stalo se nám, že firmy, kam jsme je poslali, je prostě přetáhly," přiznává Jaroslav Bazala z ostravské společnosti PQL.V Česku je prozatím profese interim manažera záležitostí převážně mladých a dravých. "Například v Anglii jsou to lidé starší, čerpají z vlastní praxe, prodávají zkušenost," říká Bazala. Před takzvanými rychlokvaškami v oboru varuje krizový manažer pro Aero Vodochody Viktor Kučera. Skutečných odborníků, kteří jsou opravdu schopni pomoci, podle něho není mnoho. "Problém vidím v tom, že dříve našim odborníkům chyběly manažerské vlastnosti a vzdělání; toto se správně dostalo do popředí v minulých deseti letech ve všech vzdělávacích programech, odbornost ale ustoupila do pozadí. Obecné manažerské dovednosti se dají získat celkem rychle, získání odbornosti však trvá dlouho," podotýká Kučera. On sám se za interim managera nepokládá, ačkoli krizový manažer bývá s tímto pojmem zaměňován."Státní sektor i zdravotnictví by služby interim manažerů potřebovaly jako sůl. Otázka je, jak by tam někoho takového přijali, jestli by mu vyšli vstříc," říká Jaroslav Bazala. Krajům, městům i ostatním úřadům a organizacím přitom se vznikem krajských územních celků spadlo do klína mnoho problémových projektů, s jejichž řešením si často nevědí rady.Rozhodnutí jsou navíc často pod tlakem místních politických vlivů, ekonomický zájem tak zůstává stranou. Službu interim manažera zatím v Česku využívají nejvíce zahraniční firmy, které nejraději spoléhají na společnosti se zahraničním know-how.