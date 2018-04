Manažeři v Česku příliš nedbají na mezilidské vztahy

Jsou čeští manažeři méně kompetentní než ti západní?

Hranici bych nevedl Českem, ale zeměmi s totalitní zátěží a těmi, které bych označil jako demokratické, civilizované a v jistém smyslu i kulturní. A v čem já vidím u těch prvně jmenovaných, tedy i českých, nejvíce nekompetentnosti? V zacházení s odlišnostmi, v toleranci ke kritice a v odpovědnosti za sebe i za své lidi.

Jak se tato nezpůsobilost projevuje v praxi?

Zkuste se poptat vrcholových manažerů českých firem, zda mají vypracovaný nějaký program prevence šikany, vztahové patologie, takzvaného mobbingu či bossingu. Nejspíše vám odpoví, že v jejich firmě žádná šikana neexistuje. Přitom se však většinou krutě mýlí – stačilo by na toto téma udělat v jejich společnosti vhodný průzkum. Ale kolik firem je u nás ochotných se touto cestou vydat? Ze své praxe znám dvě.

Zahraniční firmy jsou ochotnější?

V Česku je to dosti obtížné, protože se mi zdá, že si tady mnohá zahraniční firma dovolí užívat způsoby, které by si ve své mateřské zemi nikdy netroufla použít. Pak mi je také divné, jak snadno firmy a jejich manažeři od sebe okoukávají nefér způsoby, které jsou však v naší praxi efektivní, například korupci. A ještě jedna věc: proč tak málo firem v České republice – našich či zahraničních – používá moderní formy komunikace, ke kterým lze počítat i setkání velkých skupin, nebo dokonce prachobyčejný workshop?

Jak by se dala úroveň českých manažerů zvýšit?

Nejspolehlivěji tím, že se změní chování jejich hlavních vzorů, kterými jsou často vrcholoví politici. Směrem k větší, transparentnosti, férovosti a odpovědnosti. V mnoha moderních firmách existují takzvané diversity trainings – kurzy tolerance k rozdílnostem, kurzy aktivního naslouchání, případně celá řada dalších kurzů k rozpoznání a prevenci nerovného zacházení, diskriminace či šikany. Slušní a odpovědní manažeři, které zde jistě také máme, by měli dostat větší prostor – ve společnosti i v médiích. Aby za „zaměstnavatele roku“ nebyly voleny firmy, které kvůli své personální politice vedou dokonce soudní spor se svými zaměstnanci. I takový příklad by se našel v našem archivu.