Manažerům v Česku končí zlaté časy

„Už si nemohou diktovat tak jako na začátku devadesátých let,“ říká Helena Kudláčková z českého zastoupení personální agentury Robert Half International.



Mladí šlapou na paty starým



Bez práce jsou především lidé bez vzdělání, kteří nejsou schopni přizpůsobit se požadavkům firem. Ale přebytek lidí na omezený počet volných míst již dosáhl i na dříve nedotknutelné manažery na nejvyšších postech.

Navíc se nově objevilo velké množství mladých lidí, kteří mají zkušenosti se studiem i praxí v zahraničí. Firmy si tak mohou vybírat. „Platy top manažerů se trochu zmrazily. Na manažerských pozicích rostly hodně vysoko, některé firmy opravdu extrémně přeplácely,“ uvádí Kudláčková.

Přednost dostane ten, kdo se firmě podobá. Jak důležité je přizpůsobení firemní kultuře? Čtěte ZDE .

Nejlépe placené odvětví je bankovnictví a pojišťovnictví, vysoké mzdy jsou i ve farmacii, kde jsou dost dobře placeni nejen manažeři, ale například také i asistentky či šéfové prodeje. Přesto existují obory, ve kterých je špičkových manažerů stále nedostatek. Firmy se proto o ně perou a platy na těchto pozicích neustále rostou. „Jde například o specializované bankovní pozice nebo pozice v oblasti technologií, kde je málo zkušených lidí,“ dodává Helena Kudláčková.Také existují firmy, které jsou ochotné nabídnout více výhod než ty ostatní - obvykle české pobočky zahraničních firem, které na východě a severu České republiky investovaly v oblastech s vysokou nezaměstnaností. „Přesto, že nabízíme ubytování a různé výhody, přilákat sem určité odborníky je problém. Pokud to jde, přijímáme absolventy, které zaučujeme. Jejich výhodou je znalost cizích jazyků,“ řekla Hana Kotzianová ze společnosti Osram Bruntál. Dostatek příležitostí pro české manažery je i na Slovensku. Dosud se top manažerů, ale i mnoha zaměstnanců týká konkurenční doložka. Ta nejdéle rok po skončení pracovního poměru zakazuje vykonávat činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání bývalého zaměstnavatele.

Platí to pro práci pro jiného zaměstnavatele nebo i na vlastní účet. Za toto „mlčení“ pak manažerovi náleží odchodné, takzvaný zlatý padák, který kompenzuje omezení jeho dalšího uplatnění v oboru, v němž se pohybuje. „Tato úprava však působí v praxi velké obtíže, takže novelou zákoníku práce by mělo dojít k jejímu zpřesnění,“ říká Monika Hladíková z ministerstva práce a sociálních věcí. Dohoda by se měla uzavírat jen s vymezeným okruhem zaměstnanců, kteří jsou ve styku s informacemi, jejichž využití by zaměstnavateli mohlo závažným způsobem ztížit činnost.

Současně bude zaměstnavatel povinen dát těmto zaměstnancům peněžité vyrovnání a zaměstnanec zaplatí v případě nedodržení dohody smluvní pokutu. Ruší se také možnost poskytnutí odchodného, zlatých padáků.