Vsadila na hořké mandle a její mandlovice i podnikání mají úspěch

Založila rodinnou firmu nazvanou Hustopečská mandlárna. Zaměstnaná je v ní zatím sama, ale bez podpory rodinných příslušníků a desítek přátel by se neobešla. O mandlovici a produkty z mandlí je totiž ohromný zájem. Její firma loni prodala bezmála 17 tisíc lahví Hustopečské mandlovice a první měsíce tohoto roku dávají tušit, že by toto číslo opět mohlo stoupnout.

Kateřina Kopová (1979) Vystudovala obor všeobecné zemědělství na Mendelově univerzitě v Brně.

Pracovala jako redaktorka v hustopečské kabelové televizi a později jako ředitelka mateřské školy.

Dnes podniká, založila rodinnou firmu nazvanou Hustopečská mandlárna.

Co vás vlastně přimělo k odchodu ze státní služby a naplno se věnovat mandlárně?

Na začátku ledna loňského roku jsem byla postavena do nelehké situace, stejně jako spousta dalších malých výrobců lihovin. Musela jsem složit půlmilionovou kauci a zavést kamerový systém, abych ve výrobě Hustopečské mandlovice mohla vůbec dál pokračovat. Dostala jsem se tím do pozice, kdy jsem už nemohla brát své podnikání jako koníčka, ale musela jsem začít vydělávat na půjčku, která nebyla do startu zrovna malá. Tenkrát jsem se musela rozhodnout mezi školkou a mandlovicí.

Vaše firma se specializuje jen na produkty z mandlí. Není to riskantní?

Celé mé podnikání je postaveno na pravdivém příběhu, jak jsme u nás v Hustopečích začali před patnácti lety pít Hustopečskou mandlovici, a to vše díky bývalému správci mandloňových sadů a vinaři Rudolfovi Poslušném, který recepturu vynalezl a poskytl nám ji. Já už jsem ji pouze zlegalizovala a dala jsem Hustopečské mandlovici tvář. Vsadila jsem na kvalitu a to se mi vrací stejně jako zákazníci, kterých neustále přibývá. Práce je to spíš časově náročná než riskantní. Těší mě, když za sebou vidím dobře odvedenou práci a spokojené zákazníky.

Co všechno z mandlí vyrábíte a o co je největší zájem?

Největší zájem je samozřejmě o Hustopečskou mandlovici. Pokud chcete oslnit své okolí něčím originálním a lahodným, pak je to právě tato lahev. Osmatřicetiprocentní mandlovici však skvěle doplňuje likér Hustopečská kávová mandle, který oceňují hlavně ženy. Jinak vyrábíme náušničky a šperky z hustopečských mandliček a velký zájem je o Hustopečskou kávu s mandlovou příchutí. Novinkou letošního jara je Hustopečský mandlovník. Jedná se o mandlový dort bez konzervantů ve dvou variantách, tvarohové a karamelové.

Měla jste dopředu jistotu, že vás podnikatelský zájem uživí? Nechala jste si udělat nějaký průzkum trhu?

Na průzkum trhu jsem neměla vůbec čas. Rok a půl jsem lepila etikety po nocích a přes den jsem chodila do práce. Mateřská školka byla pro mě prioritní a mandlovice byla pouze koníčkem. Před rokem jsem však věděla, že se musím rozhodnout. Viděla jsem, že zájem o mandlovici i bez sebemenší reklamy diametrálně narůstá, ale půlmilionová kauce byla opravdu vysoká. Měla jsem strach. Neměla jsem však na výběr a nechtěla jsem jen kvůli penězům zahodit rok a půl práce po nocích.

Přišla během rozjezdu firmy chvíle, kdy jste si říkala, že to vzdáte a budete si hledat jinou práci?

Takových chvil bylo asi milion. Začít vyrábět tvrdý alkohol v době prohibice, kterou jsme zažili v roce 2012, může jen blázen nebo já. Kdybych věděla, jak složité bude zlegalizovat a vyrábět tento produkt, tak bych se do toho nikdy nepustila. Neměla bych jednoduše dost odvahy.

Takže svého rozhodnutí a kroku do neznáma nelitujete?

To rozhodně ne. Baví mě to a zákazníci jsou spokojení.

Jaké podmínky vytvářejí české zákony pro podnikatele a firmy zabývající se výrobou a distribucí alkoholu?

Naše zákony tvrdí, že svými kroky chtějí chránit zákazníky. Je tam ale víc přešlapů a unáhlených rozhodnutí než podpory, kterou by drobný a poctivý podnikatel ocenil. Nikdo nezohledňuje, že se snažíte v malém množství vyrábět opravdu kvalitní produkt, a vztahují se na vás stejné podmínky jako na velké a zavedené výrobce a distributory. Mnohdy je to likvidující a demotivující. Úsměvným příkladem je povinná instalace kamerového systému. Kdybych přece chtěla obchodovat s nelegálním alkoholem, tak ho nebudu vyrábět pod kamerovým systémem, který musím mít nainstalovaný v daňovém skladu a který nás finančně hodně zatížil.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Podepsala se nějak na vašem podnikání metanolová aféra?

Kromě finančního zatížení, abychom mohli dál podnikat, tak metanolová aféra možná pomohla otevřít lidem oči. Zákazníci se dívají na to, co pijí, a rádi si připlatí za kvalitní produkt.

Je něco, co byste chtěla změnit?

Chtěla bych zrušit nesmyslnou kauci a raději peníze investovat do rozvoje firmy. Kvůli finančnímu zatížení máme sídlo firmy stále u nás doma v garáži a nářadí pro kutily nahradily lahve s mandlovicí. Kapacitně je to však již nedostačující, tak v tuto chvíli stojím před otázkou: Kam s ní?

Co vám naopak dělá největší radost?

Hustopečská mandlovice je moje radost. Lidem chutná. Rádi se k nám do Hustopečí pro lahev vracejí a postupně se prodej dostává do různých koutů naší republiky. Kromě Hustopečí se naše produkty prodávají už na dalších 75 místech po celé České republice.

Kde byste chtěla mít svou firmu třeba za pět nebo deset let?

Myšlenky na budoucnost se snažím dávat stranou, protože mě to vlastně znervózňuje. Hustopečská mandlovice má své místo na trhu již dnes a věřím, že se situace do budoucna nezmění.