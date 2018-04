Manfred Koller: Bez státní podpory se stavební spoření zhroutí

Stavební spoření je do značné míry závislé na státní podpoře. Jak velkou váhu má pro vás státní podpora? Jak je pro vás důležitá z pozice vašeho obchodu?

Samozřejmě je to ten nejdůležitější faktor. Spoření v České republice je silně svázáno se státní podporou a může fungovat jen díky státní podpoře. Proto je to velice důležitá věc.

V České republice funguje stavební spoření především díky státní podpoře. Jak je to v Německu, odkud máte také zkušenosti?

V Německu je také státní podpora, ale je tam několik forem, jak stát podporuje stavební spoření. Existuje klasická státní podpora jako v České republice, pak podpora spořicího výkonu klientů a od listopadu 2008 máme novinku. Stavební spoření je v otázce spoření na důchod dáno na stejnou úroveň jako penzijní připojištění.

Klient může tedy dostat na stavební spoření tři typy státní podpory.

Česká republika je považována za zemi s jednou z nejvyšších státních podpor stavebního spoření.

Je to pravda. Ale třeba v Maďarsku a Rumunsku jsou podpory ještě vyšší. Je třeba se podívat na to, kdy a jak státní podpora začínala. Když se zavádělo stavební spoření v Rakousku a Německu, tak zpočátku byla státní podpora také vyšší. A když se systém po letech rozběhne, začnou lidé uvažovat jinak, takže zaměření produktu je také jiné, a proto v Německu a Rakousku docházelo ke snižování státní podpory.



V Maďarsku je již nyní vyšší státní podpora než u nás a v Rumunsku by mělo dojít letos ke zvýšení.



Ministr financí čas od času znovu otevře a testuje možnosti snížení či zrušení státní podpory stavebního spoření. Jak vnímáte tyto snahy?

Myslím si, že pozice stavebního spoření dneska je jiná než v minulosti. Naše stavební spořitelna má poměr mezi úvěry a vklady ve výši přes 70 procent. To znamená, že prostředky, které lidé ve stavebním spoření spoří, jsou skutečně používány v podobě úvěrů do bytové výstavby.



Naši klienti nejsou závislí na úrokových rizicích a to znamená, že státní investice do stavebního spoření se velice vyplácí, protože dále podporuje růst hospodářství. Zajišťuje také mnohá pracovní místa.



Stavební spoření je produkt, který podněcuje lidi, aby si nejprve naspořili, tvořili vlastní kapitál, a tím pádem ani to zadlužení není potom tak vysoké.

Jaký odhadujete propad, kdyby došlo ke zrušení státní podpory stavebního spoření?

Takto stavební spoření jednoduše nebude fungovat. Pak bychom se museli pustit do něčeho jiného. Museli bychom se stát hypoteční bankou a jako první krok bychom museli zvýšit úroky. Protože kdybychom chtěli i nadále poskytovat úvěry, museli bychom se refinancovat jako každá normální banka. Výsledkem by bylo, že by se naše produkty pro klienty velmi výrazně zdražily.

Systém skutečně funguje, jenom když má státní podporu.

Poslední snížení státní podpory v roce 2003 mělo za následek zvýšení výdajů na státní podporu přibližně o 5 miliard korun a dodnes od té doby nedošlo ke snížení výdajů na původní úroveň. Má vůbec stát nějakou možnost snížit státní podporu, aniž by došlo k růstu výdajů?

To jde těžko. Tenkrát jsme upozorňovali vládu na to, že snížení státní podpory bude znamenat navýšení státních nákladů. Důsledky tehdejšího snížení státní podpory se projeví, ale až v následujících letech. Celkové výdaje postupně klesají.

Ale samozřejmě se také zvyšuje výkon stavebních spořitelen.

