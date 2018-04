Manipulace nejen ve finančním poradenství vás může vyjít draho

Představy o tom, co je špatné a co dobré, jsou relativní, podléhají pověrám, zvykům a módním výstřelkům, mohou být cíleně manipulativně pozměňovány. Jsme-li dostatečně asertivní a nechceme udělat to, do čeho nás protistrana manipuluje, využíváme právo na svobodnou volbu svého chování.

1. Přece nemůžete sami posuzovat své chování, myšlení a emoce

Tímto a podobným konstatováním je porušeno právo posuzovat své chování, myšlení i emoce a nést zodpovědnost za jejich vznik i důsledky (první asertivní právo). Manipulativní taktiky spadající do tohoto bodu se budou snažit vytvořit pocit a dojem nutnosti podrobení se vnějším pravidlům, autoritám a morálním zásadám.

Příkladem manipulace zde může být situace, kdy nám obchodník říká: "Je zvykem to tak dělat a dělá to tak přece každý." Diplomatickou protireakcí, která je asertivní, může být třeba: "Ano, uznávám, že je to zvyk, to tak dělat. Já to ovšem neudělám, protože nechci. Děkuji za nabídku."

Manuel Smith Americký psycholog Manuel Smith (1934*) se ve své knize Když řeknu ne, cítím se provinile (When I Say No, I Feel Guilty) zabývá tím, jaké způsoby lidé používají k manipulaci, a dává vodítka k tomu, aby člověk druhými manipulován nebyl. Obrana proti manipulaci spočívá v asertivním vystupování, kdo vystupuje asertivně (nikoliv pasivně či agresivně), brání svá práva a usiluje o dosažení svých cílů, aniž by porušoval práva druhých.

2. To mi musíte vysvětlit, co vás k tomu vedlo

Jedná se o manipulativní pověru, která je porušením práva na to, že člověk nemusí nabízet důvody nebo omluvy ospravedlňující jeho chování (druhé asertivní právo). Jinými slovy: člověk smí neodůvodňovat a neospravedlňovat své chování, pokud tím neporušuje své závazky nebo práva druhých.

Příslušná manipulace poukazuje na to, že to, co člověk dělá, musí být schopný zdůvodnit, musí být schopný složit účty a zodpovídat se druhým.

Může se jednat třeba o konstatování: "To mi přece musíte vysvětlit, proč jste své rozhodnutí změnil a uděláte to jinak!" Asertivní protireakcí může být: "Nezlobte se, je to mé rozhodnutí, já nesu zodpovědnost a nechci to zdůvodňovat."

3. Přece mi musíš pomoci, je to morální povinnost

Třetí asertivní právo říká, že člověk má právo posoudit, zda je zodpovědný za hledání řešení problémů druhých lidí. Manipulativní pověra by radila, že člověk musí být přece odpovědný, přizpůsobit se a obětovat své požadavky.

Příkladem manipulace porušující toto právo může být situace, kdy občan projednává s úředníkem určitou pro něj významnou záležitost a úředník se vymlouvá se slovy: "To není přece důležité, zdržujete tím všechny, co čekají ve frontě za vámi!" Asertivní reakce by mohla být třeba následující: "Chápu vaše vytížení. Odejdu, jakmile dostanu odpověď na svou otázku."

4. Když jste ten názor vyslovil, nesmíte ho přece změnit

Příslušné asertivní právo říká, že názor je možné změnit (a také nést zodpovědnost za možné důsledky). Manipulativní pověra poukazuje na skutečnost, že "jednou vyslovený názor nemůže být změněn" nebo že "seriózní člověk si stojí za svým". Asertivní protireakcí může třeba být konstatování: "Rozumím vašemu rozhořčení. Ovšem ty podmínky se změnily a já nadále nemůžu zajistit stejné plnění. Přijímám nesouhlas a navrhuji, abychom hledali nový způsob řešení."

5. Schopný člověk přece chyby nedělá

Podle v pořadí pátého asertivní práva má člověk právo dělat chyby (a nést za ně odpovědnost). Manipulátor porušující toto právo může například přijít s tím, že konstatuje: "Teď, když vznikla tato chyba, se musíte stydět!" Asertivně jednající člověk oprávněnou chybu uzná a snaží najít a dohodnout oboustranně přijatelné řešení, které chybu napraví. Protireakce by mohla být třeba tato: "Ano, máte pravdu, chyba vznikla. Hned udělám všechno pro to, aby bylo všechno napraveno."

6. To přece ví už sedmileté dítě

Každý má právo říci "já nevím", říká šesté Smithovo asertivní právo, přisuzující jednotlivci právo nevědět a nedokázat odpovědět. Příslušná manipulační pověra bývá uplatňována i v běžné školní výchově, kdy v případě, že žák nedokáže zodpovědět položenou otázku, bývá potrestán pokáráním anebo špatnou známkou. Podle této manipulativní pověry by měl být člověk schopen zodpovědět položenou otázku a zastává-li určité místo nebo roli, je odpověď projevem jeho způsobilosti.

Na reakci klienta "Vždyť vy jako odborník na finance toto přece musíte vědět!" tak může asertivně vystupující poradce odpovědět: "Přiznávám svou neznalost, nevím to. Dejme si prosím pět minut pauzu, zavolám a zjistím, jak to ve skutečnosti je."

7. Je nutné se přizpůsobit, když to chtějí

Právo být nezávislým na dobré vůli ostatních a nepřizpůsobovat se za každou cenu tomu, co požadují. Odpovídající manipulativní pověra říká: Musíš dělat za každou cenu všechno pro to, aby tě lidé měli rádi, se všemi musíš vycházet tak, aby byli spokojení.

Příkladem uplatnění této manipulativní pověry je konstatování: "Co by tomu řekli lidé, to přece nemůžete udělat!" Asertivní protireakcí pak může být: "Máš pravdu, sousedé mohou závidět. Je to ale mé rozhodnutí a už jsem to všechno promyslel."

8. To je nerozumné a nelogické, to přece nemůžete udělat

Takovéto manipulativní tvrzení vytváří dojem, že je za každých okolností nutné se rozhodnout tak, jak velí rozum a logické argumenty. Je v rozporu s asertivním právem, které říká, že se nemusíme vždy chovat rozumně, máme právo činit i nelogická rozhodnutí.

V telefonickém rozhovoru nás může operátorka manipulovat slovy: "A teď, když znáte ty důvody, proč je právě teď jedinečná chvíle pro uzavření smlouvy, ráda vám dojednám schůzku s osobní bankéřkou na pobočce. Který den vám to vyhovuje?" Asertivní protireakcí by mohlo třeba být "Ne, děkuji, nechci. Pokud budu mít zájem, domluvím si schůzku sám."

9. To jsi přece mohl vědět

V pořadí deváté asertivní právo uznává možnost říci "já nevím", což dává právo neplnit nevyslovená přání druhých. K manipulaci porušováním tohoto asertivního práva mohou být využita různá prohlášení: "chcete-li vycházet s druhými, musíte se do nich vcítit", "přece musíte předvídat jejich přání, potřeby a pocity, i když své požadavky jasně nevyjádřili".

Příkladem takové manipulace by mohlo být sdělení: "Kdybyste byli ohleduplní, pomohli byste mi s tím a nenechali to na mých bedrech!" Asertivní reakce může spočívat v protireakci: "Rozumím, že to nebylo jednoduché, to všechno dojednat. Pokud jsi potřeboval pomoc, měl jsi nás požádat. Nevěděli jsme, že je to tak obtížné."

10. Sluší se to, tak to tak udělejte

Je to příklad manipulace, která člověka nutí, aby byl dokonalý podle definic manipulátora. Asertivní právo, které s tímto souvisí, je právo říci: "Je mi to jedno."

Příkladem takovéto manipulace může být konstatování: "Udělejte to tím postupem, děláte to pro své dobro." Asertivní protireakcí pak může být: "Děkuji za vaše tipy, chci ovšem postupovat podle jiného postupu."

