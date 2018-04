Manipulaci ovládají už malé děti

Málokteré pracovní jednání se obejde bez manipulace. Zní to příliš silně? Snaha prosadit se na úkor druhého je součástí každodenní komunikace. V zaměstnání, které ovlivňuje společenské postavení i výši příjmu, to platí dvojnásob. „Mnoho lidí umí své jednání hodně kontrolovat, ale myslím, že zkušený pozorovatel vždy nějaký náznak manipulace odhalí,“ říká personální konzultant a kouč Tomáš Libert ze společnosti Force 1.



Kde se v člověku bere touha manipulovat s druhými?

Manipulace je v celku běžná forma chování, kterou ovládají už malé děti. Je to jedna z cest, jak něco získat nebo si vydobýt výhodu. Bývá většinou časem rozpoznána a může se nám nevyplatit, pokud druhý zjistí nevýhody svého jednání, které jsme mu vnutili. Někdy však bývá pro lidi manipulace jednodušší než přímé a otevřené jednání. Často si takový vzor chování přinášíme z domova a některým lidem je osobnostně bližší. Je zajímavé, že na manipulování a nepřímé jednání poukazují cizinci jako na negativní rys Čechů. Manipulování, chytračení či vtipkování má zřejmě něco společného s nízkým sebevědomím.

Dá se manipulátor nějak jednoduše poznat?

Někdy je to velmi složité, protože někteří manipulátoři jsou mistry svého řemesla a jejich skutečné zájmy bývají skryté. Dobrým tipem může být pozorně sledovat u druhých jejich verbální i neverbální komunikaci - ta prozradí velmi mnoho. Tón hlasu, postoj, neupřímný úsměv či forma oslovení - například zdrobnělinou vašeho jména - ukazují, že dotyčný sleduje něco, co nám má být skryto.

Jak se manipulaci bránit?

Cestou k tomu, jak manipulátora odhalit a bránit se mu, je snažit se sledovat ne tolik to, co říká, ale proč to říká. Pokud slova, která vyslovuje, neodpovídají tomu, proč je říká, nebo se nám snaží své důvody skrývat, právě v tu chvíli s námi manipuluje. Jestliže vám třeba není jasné, proč jste dostali konkrétní otázku, můžete se dotyčného hned zeptat, proč se ptá. Důležité je nenechat se odvést od tématu. V případě, že se vás druhý snaží natlačit do kouta, můžete mu sdělit, že máte pocit, že se vás snaží zmanipulovat. Raději však jednejte opatrně - manipulátoři většinou své odhalení nepřijímají dobře, budou se vás možná snažit osočit, že na ně útočíte.



Liší se nějak manipulace ze strany muže a ženy?

Z tréninků komunikačních dovedností, které realizuji, i z praxe kouče jsem vysledoval, že ženy jsou zdatnější než muži jak v komunikaci, tak v manipulaci. Jejich manipulace navíc bývá společností spíše omlouvána a tolerována jako „přirozený“ způsob chování, zatímco mužům sluší jednání přímější.