Manuál pro rodiny: co vše lze dostat od státu

Pro peníze od státu se vesměs chodí na úřad práce. Nejjednodušší by bylo, kdybyste šli i k jednomu úředníkovi, ale tak klientsky příznivý systém ještě není. Za různými dveřmi na „pracáku“ sedí odborníci na odlišnou problematiku. Podpora v nezaměstnanosti se na úřadě práce dá očekávat. Žádat zde budete třeba i o rodičovský příspěvek či ten na živobytí.

Příspěvek, přídavek, doplněk – nechte se jimi provést

Terminologie je poněkud matoucí, neznalý člověk se na úřadě mezi všemi těmi příspěvky a doplatky poněkud ztrácí. Výhodu má ten, kdo umí pracovat s internetem. Na webu Úřadu práce je totiž docela vstřícný průvodce. Najdete ho v záložce Sociální poradce. Když zaklikáte odpovědi na různé otázky, vytipuje vám, na jaké dávky od státu byste mohli mít nárok. Nečekejte od něj však více, než umí - nevypočítá, na jaké dávky a v jaké výši máte přesně právo - jeho prostřednictvím však zjistíte, o jakou dávku má či nemá smysl žádat.

Upřesní také, jaké doklady budete muset doložit, a k mání je i formulář žádosti, který můžete vyplnit předem. A pokud disponujete elektronickým podpisem či datovou schránkou, tak jej můžete na úřad dokonce odeslat. Jestli nabudete dojmu, že úřední terminologie je příliš složitá (což je), nejspíš začnete hledat nějaké návodnější popisy a kalkulačky. Dejte si však pozor - ne všechny stránky, které se problematice věnují, jsou aktuální.

Úřad: jděte tam, kam patříte

Ptát se můžete kdekoli, záleží jen na návalu v čekárně a na ochotě úředníka. Když však půjdete na úřad o pomoc žádat, zamiřte na ten, ke kterému patříte podle trvalého bydliště. Převedení jinam (hlášeni jste u rodičů na Vysočině, žijete v Praze) je sice možné, ale ne příliš operativní.

Od státu pak může rodina získat následující dávky:

1. Porodné

Pro koho: Pro rodiny, jejichž příjem není vyšší než 2,7násobek životního minima. Vyplácí se pro první a pro druhé narozené dítě.

Výše dávky: Porodné na první dítě je 13 tisíc korun, na druhé 10 tisíc korun. Ženy, kterým se narodí vícerčata, dříve dostávaly od státu maximálně 19 500 korun, nově získají 23 tisíc korun. Žádat lze maximálně do roka od narození dítěte.

Příjmy: Počítají se čisté příjmy rodiny, do kterých se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě, jsou-li vypláceny. Příjmy se posuzují za předchozí kalendářní čtvrtletí. Když se tedy dítě narodí v únoru, hodnotí se příjmy za říjen až prosinec předchozího roku.

Hranice příjmů v Kč samoživitelka: 13 176

samoživitelka s jedním dítětem (do 6 let): 17 874

manželé 20 817

manželé s jedním dítětem (do 6 let): 25 517

Otázky:

Na první dítě rodina dávku nedostala, protože měla vysoké příjmy. Nyní již tolik peněz nemá a narodí se další dítě. Kolik dostane?

Dostane 10 tisíc korun, děti se počítají podle toho, kolik jich opravdu je, ne podle toho, kolik z nich dávku dostalo.

Rodina převzala do péče mimino, má nárok na porodné?

Ano, pokud jde o dítě do jednoho roku a nepřesahuje-li rodina stanovenou hranici příjmů.

Dítě se nenarodilo živé, je na dávku nárok?

Bohužel, právo na tuto dávku nevzniká.

2. Přídavek na dítě

Pro koho: Dlouhodobá dávka pro rodiny s dětmi, které mají méně než 2,4násobek životního minima.

Výše dávky:

pro dítě do 6 let 500 Kč

pro dítě 6 až 15 let 610 Kč

pro dítě 15 až 26 let 700 Kč

Příjmy: Čisté příjmy se posuzují za předchozí kalendářní rok. Ale pozor, není to tak jednoduché. Kdo žádá v období od října 2014 do září 2015, bude dokládat příjmy za rok 2013. Přídavek lze vyplatit až tři měsíce zpětně.

Hranice příjmů (v Kč): rodiče + dítě do 6 let: 18 504

rodiče + děti 5 a 8 let: 23 640

rodiče + děti 5, 8, 12 let: 28 776



Otázky:

Příjmy rodiny jsou nízké od doby, kdy muž přišel o práci a nenašel novou. V potvrzení o příjmech za předchozí kalendářní rok se to však ještě neobjeví. Jak postupovat?

Pokud je situace rodiny skutečně tristní, může požádat o pomoc v hmotné nouzi. O přídavek pak rodina požádá až v době, kdy potvrzení o příjmech bude odpovídat tíživé situaci. Paradoxně se tak může stát, že už budou oba rodiče pracovat a rodina na tom nebude tak zle.

Partneři, s nimiž žijí děti v domácnosti, nejsou sezdaní, jak se posuzují jejich příjmy?

Příjmy jsou hodnoceny společně - na jednu stranu jsou sice vyšší, na druhou stranu se zvýší i hranice životního minima.

3. Rodičovský příspěvek

Pro koho: Pro rodiče dětí, maximálně do čtyř let věku.

Výše dávky: Celkově lze vyčerpat maximálně 220 tisíc korun.

Příjmy: Nárok má každý, potvrzení je jen kvůli způsobu výplaty.

Podmínky:

Dávku vyplácí úřad nejméně do dvou a nejvíce do čtyř let věku dítěte. V rámci tohoto intervalu si mohou libovolně volit délku (a tím i výšku dávky) ti, kdo před mateřskou vydělávali dost (a je jedno, který z rodičů) a byli přitom nemocensky pojištěni (to může být problém u podnikatelů, pro které je nemocenská dobrovolná).

Ti, kdo nebyli nemocensky pojištěni, budou od porodu do devíti měsíců věku dítěte dostávat rovnou rodičovský příspěvek 7 600 korun, pak do čtyř let věku dítěte 3 800 korun.

Ti, kdo mohou dobu vyplácení a výši příspěvku volit, jsou omezeni maximálně 11 500 korunami měsíčně. Ani tato částka však není dostupná úplně pro každého. Závisí na výši vyměřovacího základu pro výpočet mateřské (peněžitá pomoc v mateřství). Celých 11 500 korun měsíčně si mohou vybrat ti, jejichž hrubý příjem je přibližně 16 500 korun a více.

Změnu v době vyplácení příspěvku lze udělat jednou za tři měsíce. Nerozhodujete se tedy na počátku jednou provždy, ale můžete reagovat na aktuální rodinnou či pracovní situaci.

Dítě starší dvou let může chodit do školky a rodič do práce, nárok na dávku přitom zůstává.



Otázky:

Rodiče si zvolili délku rodičovské do tří let věku dítěte. Nyní jsou potomkovi necelé dva roky a žena zjistila, že je opět těhotná. Jak postupovat?

Až se narodí druhé dítě, skončí výplata rodičovského příspěvku na dítě první. Pokud chtějí rodiče vyčerpat celých 220 tisíc korun, musí si na úřadě zažádat o kratší dobu vyplácení příspěvku (do narození druhého dítěte), tím se dávka zvýší a oni stihnou vyčerpat celých 220 000 korun.

Lze příspěvek rodiči snížit?

Ano, když jeho ostatní děti nechodí řádně do školy.

Rodiče se rozešli a matka je nucena jít z finančních důvodů do práce, i když dítěti ještě nejsou dva roky. Neztratí nárok na dávku?

Pokud zajistí péči o dítě jinou dospělou osobou, třeba babičkou, tak nárok neztratí. Jestliže bude dávat dítě do jeslí, musí si ohlídat dobu pobytu dítěte v tomto zařízení. Aby nepřišla o dávku, nesmí to být více než 46 hodin měsíčně (11,5 hodiny týdně).

4. Pohřebné

Pro koho: Dávka náleží tomu, kdo vyplatil pohřeb nezaopatřenému dítěti či rodiči takového dítěte. Nezaopatřené dítě je i student maximálně do 26 let.

Výše dávky: Jednorázová částka pět tisíc korun, žádat lze maximálně do roka od úmrtí.

Příjmy: Není třeba dokládat.

Otázky:

Dítěti zemře otec, matka vypraví pohřeb. Je nárok na pohřebné?

Není. Pokud zemře jeden z rodičů nezaopatřeného dítěte, pak se tato dávka nevyplácí. Vznikne však nárok na sirotčí a vdovský/vdovecký důchod.

Dítě se narodilo mrtvé, je nárok na dávku?

Ano, je.