Manželé: kdo může danit společně?

1. Slyšel jsem, že pokud nemá manželka žádný příjem, může se nám vyplatit společné zdanění manželů. V jakých případech je společné zdanění výhodné a kdo má na ně nárok?

Pokud nemá vaše manželka žádný příjem a vyživujete alespoň jedno dítě, lze obecně říci, že se vám společné zdanění vždy vyplatí. I kdybyste měl příjem v nejnižším daňovém pásmu, díky společnému zdanění odečtete slevu na manželku jako na poplatníka a vyživovanou osobu. Společné zdanění však nemůžete uplatnit, například pokud se na vás vztahuje povinnost stanovit minimální základ daně nebo zdaňujete-li příjmy z autorských práv dosažené za více zdaňovacích období.

2. Manželka v roce 2006 vydělala pouze 25 000 korun na dohodu o provedení práce. Jiné příjmy neměla a byla v domácnosti. Mohu v případě podání společného zdanění manželů využít odčitatelnou položku na vyživovanou manželku?

Pokud neměla manželka jiné příjmy, můžete slevu na dani ve výši 4200 korun uplatnit.

3. Minulý rok jsem pracoval od února do listopadu ve Švýcarsku. Můj příjem byl již zdaněn v zahraničí. Můžeme spolu s manželkou, která je v domácnosti, podat společné daňové přiznání? Bude mi případně zaplacená daň v zahraničí vrácena?

Na příjmy ze zahraničí se aplikují příslušná ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, které Česká republika uzavřela. Záleží na konkrétním druhu příjmu (zaměstnání, nezávislé povolání), zápočet daně zaplacené v zahraničí je jednou z variant zamezení dvojímu zdanění. Je pravděpodobné, že se na vás vztahuje povinnost podat za rok 2006 daňové přiznání, a zde doporučuji obrátit se na odborníka.

4. Dcera dosáhla v srpnu minulého roku 26 let. Dále studuje na vysoké škole v magisterském studijním programu. Spolu s manželkou uvažujeme o společném zdanění manželů. Jednou z podmínek pro uplatnění společného zdanění manželů je alespoň jedno vyživované dítě mladší 26 let, které s námi žije ve společné domácnosti. Můžeme využít společného zdanění manželů?

Společné zdanění můžete uplatnit naposledy právě za rok, kdy dcera dosáhla 26 let. Slevu na dítě můžete odečíst, ale pouze za osm měsíců, tedy 4000 korun.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

5. Syn, s trvalým pobytem v Ostravě, studuje na vysoké škole v Praze. Chceme využít společného zdanění manželů. Podmínkou je, že s námi syn musí žít ve společné domácnosti, ale on je většinu roku v Praze. Můžeme?

Dle občanského zákoníku tvoří domácnost fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínku trvalého společného žití však nemůžeme chápat absolutně, to je, že musí být všichni trvale přítomni na jednom místě. Zákon o daních z příjmů stanoví, že pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě nemá vliv dočasný pobyt dítěte mimo domácnost. Takovou situací je typicky pobyt studenta na koleji, kdy sice potomek nebydlí na stejné adrese, ale je nadále „vyživován na dálku“. V takovém případě můžete společné zdanění podat.

6. Jsem soukromý podnikatel a manželka je zaměstnána. Mé příjmy z podnikání několikanásobně převyšují příjmy manželky. Ke snížení celkové částky zaplacené na dani z příjmu jsme se rozhodli využít společné zdanění manželů. Můžeme je využít?

Pokud vyživujete alespoň jedno dítě žijící s vámi v domácnosti, společné zdanění uplatnit můžete, pokud tomu nebrání jiné omezení dle zákona, například pokud byste rozděloval příjmy na spolupracující osoby či zdaňoval příjmy dosažené za více zdaňovacích období.

7. Manžel podniká a já jsem zaměstnaná na úřadě. Rozhodli jsme se zdanit příjmy rodiny společně. Musíme si daňové přiznání vyplnit a podat sami? O jaké doklady mám požádat zaměstnavatele?

Uplatnit společné zdanění lze pouze a jenom formou podání daňového přiznání, a to ve stejné lhůtě – pokud tedy manžel využívá služeb daňového poradce a dává mu plnou moc na odklad, musíte jej zmocnit i vy. Pokud jste pouze zaměstnaná, požádejte zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň.

8. V příkladech společného zdanění si nevíme rady, jak naložit s manželovým příjmem ze starobního důchodu Roční příjem měl vyšší než 38 040 korun. Jaké hodnoty do kalkulačky společného zdanění uvést?

Příjem ze starobního důchodu má v daňovém přiznání význam ve třech případech:

a) pokud nepřesáhne 38 040 korun ročně, může si

starobní důchodce uplatnit slevu na dani na poplatníka ve výši 7200 korun;

b) pokud nepřesáhne (v součtu s ostatními příjmy kromě vyjmenovaných) 38 040 korun ročně, může být na manžela (manželku) důchodce odečítána sleva na dani 4200 korun (případně 8400 korun za držitele ZTP/P);

c) pokud činí ročně více než 198 000 korun, je částka přesahující tuto hranici zdanitelným příjmem a daní se jako ostatní příjem dle § 10 v Příloze č. 2. Pokud se na vás tyto varianty nevztahují, do kalkulačky společného zdanění neuvedete u manžela žádné údaje, ledaže by měl nějaké nezdanitelné částky, třeba dary, řada důchodců si dál platí penzijní připojištění či životní pojištění. Úspora na dani vznikne z rozdělení vašeho základu daně.