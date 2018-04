Je jim přes dvacet, vyrábějí zdravé svačiny a mají milionové obraty

Kdy jste se vlastně potkali a jak se stalo, že jste začali vyrábět zdravé svačinky?

S Jitkou jsme se potkali před šesti lety. Já tehdy pracoval v privátní bance, po čase jsem ale dospěl k názoru, že úředníka v bance dělat nechci. A protože Jitka byla odjakživa vysazená na jídlo a nechtěla přibrat ani gram, snažili jsme se najít cestu k lepšímu stravování.

Jak to vypadalo v praxi?

Postupně jsme začali vynechávat z jídelníčku věci, o nichž jsme si mysleli, že nejsou pro tělo až tak přínosné. Přestali jsme jíst bílé cukry, oleje a pšenici, a protože mám alergii na laktózu a nemohu jíst žádné mléčné výrobky, vyhodili jsme i je. Čím víc potravin jsme z jídelníčku ubírali, tím více jsme zjišťovali, jak malý výběr nám zůstává. Když jsme pak ještě vynechali maso, zůstala nám jen zelenina, ovoce, rýže a jiné druhy sacharidů.

Jakub Molnár (26) Vystudoval bankovnictví na Vysoké škole Finanční a správní v Praze.

Pracoval na burze a v privátní bance.

Do rodinné firmy otce Jakuba vstoupil se svou ženou v roce 2012, kde založili divizi Fit-day.

Jeho největším koníčkem je vaření a zdravý životní styl.

Co jste tedy vlastně jedli?

Během druhého roku vztahu, v roce 2012, jsme společně hledali různé druhy náhrad - přeci jen zelenina se špatně jí k snídani. Vyráběli jsme si různé crackery, tyčinky, kaše, ale stále to nebylo ono. Nad přípravou jídel jsme strávili několik hodin, jejich trvanlivost ale vydržela jen pár dní. Tehdy jsme pochopili, že nejdéle vydrží sušené ovoce a sušená zelenina, která se bez obsahu vody nekazí a dokáže vydržet v sušeném stavu i několik let.

K čemu jste nakonec došli?

Hledali jsme něco rychlého, co by nám ušetřilo čas a přitom obsahovalo vše potřebné pro snídani. Chtěli jsme svačinky s vysokým obsahem bílkovin, aby zbylé sacharidy hravě spálily a my šli s váhou dolů. V té době jsem měl 96 kilogramů. Naše volba nakonec padla na rostlinné proteiny, sója to ale nebyla, protože je jedním z vážných alergenů. Používáme proto jen hrachový a rýžový protein, a to v dokonalém vyvážení aminokyselin, aby daly tělu maximum. Svačinky, které je obsahovaly, jsme si dělali tehdy jen pro sebe.

Jitka Molnárová (24) Vystudovala Moravskou vysokou školu v Olomouci, obor podniková ekonomie.

Hned po studiu se stala zakladatelkou a ředitelkou Fit-day.

Jejím největším koníčkem je jóga, kterou cvičí každý den.

Kdy vás napadlo vyrábět i pro ostatní?

Jednou při běžném nákupu zeleniny jsem se zastavil u jednoho prázdného regálu a tehdy přišel konečně nápad. Abych to upřesnil, oba dva jsme chtěli být v životě samostatní, prostě nebýt nikde zaměstnaní, ale nedokázali jsme najít tu správnou variantu. A když jsem tak koukal na ten prázdný regál, došlo mi, že tam chybí naše výrobky. Do měsíce jsem dal výpověď, Jitka dokončila školu a společně jsme začali pracovat na vzniku naší společnosti.

Jak taková firma vzniká?

Začali jsme ve velkém testovat. V potravinářském byznysu jsme byli batolata, a tak jsme začali oslovovat stovky firem napříč celou Evropou. Poptávali jsme různé ingredience, které jsme hledali. Bylo opravdu těžké najít firmy, které by splňovaly naše požadavky, tedy aby měly ingredience bez přidaných látek, nosičů, konzervantů, prostě bez chemie.

Jak se takové ingredience testují?

Jezdili jsme po celém světě do různých farem, pěstíren ovoce, sušáren, kde jsme si vybírali potřebné suroviny. Z nich jsme poskládali základ našich výrobků. Jak už jsem říkal, byl to hrachový protein, rýžový protein a sušené ovoce, a to od českých jablek až po thajské mango.

Během testování a finalizace výrobků jsme se dostali do okruhu vědců a profesorů jak z Žilinské univerzity, tak z univerzity v americkém Bostonu, kde vědci studují rozpad aminokyselin (aminokyseliny jsou součástky, ze kterých se skládá bílkovina - protein) a jejich přínos pro lidské tělo. Poskytli jsme jim naše vzorky na testování a po dvou měsících zjistili, že jsme vyvinuli dokonalý poměr aminokyselin, které tělo perfektně vstřebává a využívá.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Chtěl zachránit kolegy, napadlo ho šít boty. Dnes vyváží i na Zéland Další příběhy čtěte zde.

V čem je vaše smoothie tak výjimečné?

Většina lidí ráno nic nestíhá, spěchá, maminky chystají dětem svačinu, snídani, manažeři běží do banky, sportovci na ranní trénink. Koktejl Fit-day se smíchá s vodou a je připravený do minuty. Žádné nádobí, špinavý mixér, ani nic podobného. Shaker si vezmete do práce, metra, tramvaje, vlaku nebo auta, prostě kamkoliv, a když smoothie vypijete, máte na tři hodiny dostatek energie a zároveň dodržujete pitný režim.

Co bylo na začátku nejtěžší?

Zprvu jsme nedokázali zatlačit u dodavatelů na nižší cenu, přeci jen jsme byli malá firma, která od nich odebírala suroviny v malém objemu. Těžké bylo najít vhodné suroviny a nejtěžší je bojovat se světem plným chemie. V každém výrobku totiž najdete minimálně aroma nebo přidaný levný cukr. Výrobci si tím produkt zlevňují a zákazníkům pak produkty více chutnají. Je to taková win-win práce, ale na úkor zdraví zákazníka. My jdeme naprosto opačnou cestou a do produktů dáváme jen ty nejkvalitnější suroviny.

Jaké byly vstupní investice? Do čeho jste museli investovat?

Největší investice byla na začátku do fabriky. Koupili jsme obrovskou starou teplárnu v Hlubočkách u Olomouce z roku 1920. Rok nám trvala její rekonstrukce, což byla největší investice. Pak jsme začali kupovat technologii do výroby, kde každá část linky stála jako nový mercedes.

Vzali jste si na rozjezd nějakou půjčku?

Ze začátku nám stačily vlastní peníze a úspory. Když jsme ale kupovali fabriku, hledali jsme investora. Nakonec se stal naším partnerem můj otec, který se stejně jako celá rodina pro náš nápad nadchnul. U bank jsme si půjčili osm milionů korun.

Kdo byli vaši první odběratelé a v jakém množství jste své svačinky v prvních měsících produkovali?

Na začátku jsme měli obrovské plány a hned chtěli dodávat do celého světa. Samozřejmě čas nás naučil pokoře. Během prvních měsíců jsme museli přesvědčit obchodníky, aby odebírali naše výrobky. Seděli jsme s manželkou osmnáct dní každý měsíc v autě a jezdili jako podomní prodejci do obchůdků se zdravou výživou po celé republice. Pochopili jsme, že na českém trhu se nám moc dařit nebude, a tak jsme oslovili zahraniční trhy, kde byla větší pravděpodobnost, že tam lidé znají rostlinné proteiny.

VIDEO: Podívejte se, jak vzniká jeden z Fit-day produktů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A našli jste někoho?

Získali jsme jednoho z největších distributorů zdravých potravin ve Velké Británii a Španělsku a výroba se postupně navyšovala. Poté se začaly přidávat další země a skoro po roce jsme uzavřeli partnerství i s českým distributorem. Dnes vyrábíme na dvě směny i o sobotách.

Odkud berete suroviny pro své svačinky?

Suroviny dovážíme z celého světa. Mango z Thajska nebo Španělska, banány z Brazílie, kakao z Holandska. Z českých surovin jsou to hlavně jablka, hrušky a červená řepa, které jsou ale paradoxně nedostatkovým zbožím. Proto je dodavatelé pěstují a suší pouze pro nás. Je na světě málo výrobců, kteří nechtějí do produktů aroma a přidanou chemii. V tom jsme takovým unikátem v rámci Evropy.

Můžete popsat váš běžný den?

Vstáváme s manželkou v pět hodin ráno a začínáme vlastním koktejlem čokoládového proteinu. Pak jedeme z Olomouce do Hluboček, kde máme továrnu. V šest začíná první výroba. Protože jsem hlavním technologem, první tři hodiny denně mám rozcvičku s 20 až 50kilogramovými pytli ve výrobě. Manželka dohlíží na výrobu.

Po deváté hodině se věnujeme e-mailům, komunikaci se zákazníky a schůzkám. Hodinu po poledni končí první směna a já trávím další tři hodiny ve výrobě. Dá se říct, že mám pod dohledem každý gram suroviny. Poté máme teambuilding se zaměstnanci, kde probíráme aktuální dění, plány výroby, nové obchodní kanály a podobně. V práci končíme každý den mezi 19. a 20. hodinou.

Kolik máte zaměstnanců?

První necelé dva roky jsme byli s manželkou sami. Teď se potýkáme s nedostatkem lidí a přijímáme jednoho až dva zaměstnance každý měsíc. Momentálně máme patnáct zaměstnanců na trvalý poměr.

Máme obchodní a marketingový tým a také youtube studio tým, kde aktuálně předtáčíme naše nové 150dílné video, v němž zájemci uvidí návod na zdravé recepty. Výrobní tým čítá šest lidí.

V jakých prostorách jste začínali a v jakých fungujete dnes?

Začínali jsme doma v kuchyni, kde jsme si vyráběli testovací vzorky. Dnes fungujeme ve dvou objektech na ploše téměř 25 tisíc metrů čtverečních.

Co když si chce objednat vaši svačinku někdo z druhého konce republiky? Co pro to musí udělat?

Dnes dodáváme do téměř všech zdravých výživ, řetězců Sklizeno, MyFood nebo třeba do lékáren Dr.Maxe. Pokud by je člověk nenašel v nejbližším okolí, může objednat na našem e-shopu.

Vyvážíte do mnoha zemí světa. Můžete prozradit, jak jste se na zahraniční trhy dostali a jaké množství vyvážíte?

Na zahraniční trhy je těžké se dostat. Většina firem nás po mailu a telefonu odmítla, takže jsme zvolili taktiku osobní prezentace a ke každému distributorovi jezdíme, nebo letíme odprezentovat naši vizi. Tam máme téměř stoprocentní úspěšnost. Dnes dodáváme do 19 zemí po celém světě distribučně, e-shopem jsme schopni dovézt naše zboží do 52 krajin světa.

Můžete prozradit váš obrat a zisk?

V prvních měsících podnikání to byly tisícovky. Tento rok bychom měli podle předpokladů překonat padesát milionů korun obratu.

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí v Česku?

Podnikání nás extrémně baví. Našli jsme v životě přesně místo, kterému se chceme věnovat. Dáváme lidem přidanou hodnotu a chceme dojít do momentu, kdy se po třiceti letech podíváme na svět a uvidíme stovky tisíc, možná miliony lidí, kterým jsme pomohli nastartovat zdravý životní styl. Podnikatelské prostředí v Česku je v oblasti zdravé výživy dobré. Poslední měsíce vnímáme silný růst poptávky ze strany zákazníků na změnu složení spousty druhů potravin. Čím dál více lidí chce jíst kvalitní a jednoduché potraviny a to je dobrá zpráva.