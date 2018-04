Manželé na pracovišti: zkouška páru

Podle sociologických průzkumů stále více lidí tráví většinu svého času v zaměstnání. Proto není divu, že právě tam dochází k navazování milostných vztahů, z nichž některé vedou i k uzavření manželství. Záleží potom na obou jedincích, ale také na spolupracovnících i zaměstnavateli, jak k této skutečnosti přistupují. "Zaměstnavatelé většinou přítomnost manželů na pracovišti předem vylučují. Zvláště, pokud by měli spolupracovat nebo byli vůči sobě ve vztahu nadřízený - podřízený," říká Alice Vondrová z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. "V těchto případech neošetřuje zaměstnavatel ani tak jejich vzájemný vztah, ale bere ohled na ostatní zaměstnance, mezi nimiž by to jistě dělalo zlou krev a budilo dohady o nadržování či vzájemné koalici proti ostatním," dodává. Výjimkou nejsou ani případy, kdy zaměstnavatel využije jednoho z partnerů k vydírání toho druhého. Například: Pokud nedá výpověď dobrovolně, půjdete oba.



Práci nechte přede dveřmi domova



Problém také nastane, když jsou s jedním z partnerů jakékoli potíže a kolegové i šéfové očekávají od toho druhého, že je ovlivní. "Můj manžel byl neoblíbený šéf a také já s jeho postoji ne vždy souhlasila. Ačkoli jsem pracovala na jiném oddělení, jeho podřízení do mě stále hučeli, ať mu domluvím. Učinila jsem tak - a to jsem neměla dělat. Po měsíci hádek doma jsme si s manželem slíbili, že když zavřeme

Anketa

www.zamestnani.idnes.cz Myslíte si, že může manželský vztah ohrožovat skutečnost, že jsou zaměstnáni na jednom pracovišti?

ano .......................................362

ne ..........................................81

dveře kanceláře, práci necháme za nimi," vypráví obchodní zástupkyně Alena Černá. Právě z obav z podobných situací se někteří zaměstnanci striktně drží hesla: Co je v domě, není pro mě. Avšak například v oblastech s vysokou nezaměstnaností, kde jsou možnosti pracovního uplatnění velmi omezené, lidé na výběr příliš nemají. Stává se tam častěji než jinde, že manželé pracují pro téhož zaměstnavatele. Kromě rizik, která pro ně plynou z jejich pozic ve firmě, je tu riziko pro vztah neméně hrozivé že se zaměstnavateli přestane dařit a oba budou bez práce.Pokud manželé pracují ve velké firmě se sty či tisíci zaměstnanci a ještě na úplně odlišných pozicích, má to na jejich vztah zanedbatelný vliv. Naopak mohou se snáze vžít do pracovních problémů druhého, protože oba vědí, jak to ve firmě funguje. Společná konverzační témata mohou být i nevýhodou. "Spoustu let pracujeme s manželkou u jednoho zaměstnavatele, zhruba pět posledních na jednom pracovišti. Když se večer vrátím domů po dni plném klientů a má žena má potřebu popovídat si se mnou o těch svých, nepřipadá mi společné téma zas až tak fantasticky přínosné," říká Petr Šmolka z Poradny pro rodinu a pokračuje: "K její cti však budiž řečeno, že se velice dobře naučila dešifrovat situace, kdy toto téma vnést lze a kdy je lépe zvolit nějaké neutrální, třeba výskyt faraonů za kuchyňskou linkou."Pro vztah za opravdu nebezpečnou kombinaci považují odborníci, když se manželé ocitnou ve vztahu nadřízený - podřízený. "Je-li šéfem muž, je zde riziko, že bude šéfovat i na domácím poli," říká Alice Vondrová. Naproti tomu Petr Šmolka míní, že anitak jeho situace nemusí být snadná: "Přikažte v práci něco vlastní ženě po noci plné vášní, kterou ona zakončila výrokem: Tak jestli tohle mělo být, miláčku, všechno, tak to ses tedy opravdu moc nepředvedl, jako konečně většinou." Vezmeme-li v úvahu zdejší patriarchální společnost, musí se žena ve vedoucí pozici většinou snažit, aby si ten její tak podřízeně zase nepřipadal. "Měla by jej moudře ocenit alespoň v ostatních oblastech, jak je šikovný, moudrý, jak je vynikající milenec nebo alespoň řidič. Ale i tak jí rozhodně není co závidět!" říká Šmolka. Možnou ponorkovou nemoc a vzájemnou kolegiálně manželskou žárlivost je pak třeba vyvážit odlišnými koníčky, okruhem přátel a zájmů. I přesto obstojí jen ti nejvyzrálejší a nejtolerantnější."Zákonná úprava nebrání tomu, aby byli u jednoho zaměstnavatele zaměstnáni manželé odděleně či jeden jako podřízený druhého," říká advokát Aleš Růžička. "Zákoník práce pouze uvádí, že se manželé nemohou zaměstnávat navzájem," dodává. To znamená, že jeden z manželů nemůže zaměstnat na základě pracovní smlouvy druhého manžela. Zaměstnavatel navíc smí omezit vnitřním předpisem práci manželů na jednom pracovišti, pokud by to znamenalo například vyšší riziko finančních machinací.