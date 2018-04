Manželé v jedné kanceláři

Je to jistě lákavá a víceméně praktická nabídka. Na první pohled se nabízí možnost trávení více času společně, společných cest do práce i z práce. Z těchto výhod však plynou i velká úskalí. Manželské role musí být nutně na velkou část dne nahrazeny rolemi profesními, kolegiálními, a tomu musí být přizpůsoben i způsob komunikace. Ta by měla být v pracovním čase srovnatelná s ostatními kolegy obsahem i četností, což bude partner možná obtížně přijímat. Může tak vznikat pocit opomíjení či žárlivosti na další kolegy.

Současně se vytváří prostor pro otázky týkající se úspěchu a ocenění ze strany zaměstnavatele. Může být náročné přijmout, že partner je ve stejné práci úspěšnější, lépe finančně oceněn. Intimní vztah je tak vystaven riziku konkurence či soutěže.

Další oblastí potíží je právě množství společně tráveného času. Nabízí se riziko, že některá rodinná témata, nevyřešené otázky, starosti či spory budou zasahovat do pracovního života a obráceně. Naopak odlišné zaměstnání skýtá možnost si po návratu domů vzájemně sdělovat každodenní zážitky, úspěchy i starosti. Čas trávený odděleně je prospěšný pro těšení se na druhého, probouzí zájem o něj.

Z uvedených důvodů vždy doporučuji podobně lákavou nabídku důkladně zvážit, porovnat výhody i nebezpečí a již při prvních známkách obtíží situaci řešit. Z mého pohledu je společné zaměstnání, navíc ve stejné kanceláři, velmi rizikové. Pokud existuje jiná možnost, tak bych společné pracoviště partnerů obecně nedoporučila.