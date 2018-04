Manželka zaměstnance chce zpátky auto

L. Dajč, Hranice



Nejprve trocha právních pojmů. Podle ustálené judikatury nelze žalovat na určení, zda nějaký právní vztah existuje, či nikoliv, pokud je možné žalovat na plnění. Co to konkrétně znamená pro vás? V daném případě nemůže manželka vašeho zaměstnance žalovat na určení, že automobil je v jejich společném jmění. Musela by žalovat na vydání automobilu. Z toho také vyplývá, že s žalobou na určení vlastníka automobilu naději na úspěch nemá. Bude-li však žalovat na vydání automobilu, s velkou pravděpodobností uspěje.

Pokud byl automobil nabyt za dobu trvání manželství ze společných prostředků, je součástí společného jmění manželů. Běžné záležitosti týkající se automobilu může potom vyřizovat kterýkoliv z manželů. V ostatních případech, kdy se nejedná o obvyklou správu majetku, je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Žádný z manželů proto nemůže bez souhlasu druhého automobil prodat, a pokud tak učiní, je kupní smlouva, bohužel pro vás, neplatná.

Pokud vám tedy bude uložena povinnost vydat automobil manželce vašeho zaměstnance, bude tento rozsudek i dostatečným dokladem o tom, že je spoluvlastnicí a držitelkou motorového vozidla. Jestliže se manželka vašeho zaměstnance bude domáhat vydání automobilu, nelze povinnost vydat automobil vázat na vrácení kupní ceny. Vypořádání zaplacené kupní ceny budete muset řešit se svým zaměstnancem. Z tohoto důvodu je třeba propříště při uzavírání obdobných smluv s někým, kdo je ženatý či vdaný, jednat s oběma manželi nebo mít písemný souhlas druhého z nich.