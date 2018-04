On-line mapa pomůže s podnikáním. Prověří konkurenci i příležitosti

Rozjezdy Jde o program na podporu začínajících podnikatelů.

Za uplynulých 6 ročníků bylo vyhlášeno 342 vítězů, z nichž úspěšně zhruba tři stovky úspěšně podnikají.

Soutěž nabízí bezplatné regionální semináře v oblastech týkajících se začátku podnikání, druhou částí projektu je soutěž o nejlepší realizaci podnikatelského nápadu.

Do letošního ročníku se projekty přihlašovaly do 19. března. V dubnu a květnu se v každém kraji uskuteční semináře, na nichž porota vybere vždy tři vítěze. Získají finanční odměnu, podporu expertů, balíčky telekomunikačních a bankovních služeb a věcné ceny, které pomohou s podnikáním.

Na celostátního vítěze čekají ceny za zhruba 600 tisíc korun.

Do hlasování se zapojuje i veřejnost.