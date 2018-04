Krplová: Mám ráda módu a design, a tak jsem si koupila Českou Miss

Česká miss má za sebou castingy a bylo vybráno 10 finalistek. Bylo to těžké vybrat je z téměř tisícovky krásných dívek po celé republice?

Velmi. Na každou z nich jsme měli krátký časový úsek. Stačí, aby některá byla ten den v nepohodě a mohli jsme vyřadit nádhernou a zajímavou dívku. Konkurence je obrovská. Není to vůbec snadné. Bála jsem se, ale přišly nádherné holky, které mají zkušenosti ze zahraničí, mluví cizími jazyky, mají zkušenosti s focením. Jsem velmi příjemně překvapená. Občas jsme se v porotě i pěkně pohádali.



Marcela Krplová (43) Vystudovala marketing a management v Ostravě, absolvovala Executive MBA program na Sheffield Hallam University.

V minulosti se věnovala exportu piva, produkci hudebního festivalu Colours of Ostrava, založila a řídí několik firem, např. účetní firmu Matinata, komunikační agenturu O-Range.

Její nová firma M Marketing organizuje celonárodní soutěž krásy Česká Miss.

Její občanské sdružení Madleine pomáhá handicapovaným dětem a dětem z dětských domovů.

Dvakrát zdolala Mont Blanc a v Argentině, společně s horolezcem Miroslavem Jakešem vylezla na sedmitisícovku Aconcaqua.

Hovoří anglicky, francouzsky, italsky a německy.

Jak se vlastně taková miss kupuje? Předpokládám, že inzerát najít nelze.

Převodem obchodního podílu za přítomnosti dvou advokátních kanceláří (smích). Tomu předcházela analýza dat, spousta schůzek, promýšlení. Prodej takové zavedené značky se neinzeruje nikde v novinách. Informaci jsem získala od přátel, věděli jsme, že nejsme jediní. Pak jsme o koupi projevili zájem, zjišťovali si ceny. Bývalá majitelka Michaela Maláčová vybírala nového majitele velmi důsledně, u České Miss nechala kus svého života, byl to její projekt, její dítě. Ke konci si dokonce nechala poslat můj životopis, zajímalo ji, co jsem v minulosti dělala. Každopádně jsem ráda, že to tak dopadlo.

Tušíte, kolik vás bylo v užším výběru?

Vůbec to nevím.

Za kolik se vlastně taková soutěž kupuje? A proč si úspěšná podnikatelka, majitelka účetní a marketingové firmy, koupí Českou Miss?

Cena je obchodní tajemství. Dohodli jsme se, že částku zveřejňovat nebudeme. Ani v nějakém finančním rámci. A proč mě to zaujalo? Jako každá žena módu obdivuji, mám ráda design. A tak jsem se tomu chtěla dostat blíže. Je to výzva.

Může na sebe soutěž krásy vydělat?

Vydělat na sebe může. Česká Miss umí mít vyrovnaný rozpočet, což je i náš cíl v letošním roce. Do budoucna vidím více možností příjmů a jsem přesvědčená, že se to podaří. Ale nechci se orientovat jen na zisk. Ráda bych už tak dobře zavedenou značku Česká Miss posunula a upevnila její pozici. Chci přesvědčit nové partnery, že se jedná o dobré spojení, že udělali dobře, když do toho s námi vstoupili. Z dlouhodobého hlediska, například v horizontu pěti let, bych byla ráda, kdyby Česká Miss na sebe vydělala.

Česká Miss je obrovský kolos, který v zákulisí běží celý rok, nejedná se pouze o jeden finálový večer. Jak vlastně na sebe takový velký projekt vydělá?

Máme peníze od partnerů, část zisku tvoří následné obchodní smlouvy dívek – ty jsou další dva roky vázány smlouvou s Českou Miss a my jim dojednáváme pracovní kontrakty, ze kterých máme provizní příjem. Další kolonkou jsou příjmy z reklam, kde použijí značku Česká Miss. Mnoha firmám v oblasti módy, zdravého životního stylu se spojení s miss líbí. Velkou novinkou letošního roku je, že jedna z dívek získá kontrakt s firmou Dermacol a stane se její tváří. Podobnou možnost nabízíme i dalším partnerům. Jen si to představte: je vám 19 let, stala jste se Českou Miss, chce se po vás, abyste byla krásná, pořád upravená a moderně oblečená. Kde na to vzít? Dostala jste sice auto, ale to potřebuje benzin. Dostala jste byt, ale je třeba platit poplatky. Život se vám dramaticky změní. I proto chceme, aby se dívky co nejlépe uplatnily.

Soutěž Česká Miss nedávno oznámila, jak se letos změní:

Jaké máte nové sponzory?

Česká Miss má mnoho sponzorů. Mezi nové patří kosmetická firma Dermacol, estetická medicína Perfect Clinic, Auto Barth a Bílinská kyselka. Novým partnerem je také například Špindlerův Mlýn.

Je těžké v dnešní době sehnat sponzory?

Je to velmi těžké. Navíc jsme Českou Miss koupili 27. srpna, čas rychle běží. Bylo nutné připravit celý produkční chod.

Kolik stojí zlaté partnerství v České Miss?

Nad pět milionů korun.

Přišla společnost se změnou majitelky o hodně sponzorů?

Nepřišla. Některé obchodní partnery jsme již neoslovili. Chtěli jsme nová spojení. Nemáme BMW, protože dívka v 19 letech není cílovou skupinou BMW. Ale hodila by se k ní výborně škodovka. To jsme ale zatím nestihli. Já sama jsem ještě neměla jednání se všemi partnery, ale oslovila jsem Dermacol, Škodu Auto, Bílinskou kyselku, Preciosu… Ne všude je odpověď pozitivní, ale mám radost z nových partnerů.

Jakou mají dívky motivaci?

Chtějí pomoci se startem své kariéry. Najednou o dívence, která je z malé vesnice, ví celá Česká republika. Může jí to pomoci nastartovat modelingovou kariéru, některé se velmi úspěšně uplatnily v médiích. Je to pro ně obrovská zkušenost – najednou se postaví na pódium před známé osobnosti a musí se obhájit. A my jim dáváme záludné otázky, snažíme se je tak trochu vykolejit. Je zajímavé, že 90 procent dívek jsou středoškolačky a vysokoškolačky.

Proč si myslíte, že se do soutěže hlásí studentky vysokých škol?

Já sama se řídím myšlenkou, že je třeba stát před mnohými dveřmi. Nikdy nevíte, které se vám otevřou.

Jaké plány máte s Českou Miss?

Navázat na to, co předchozí vedení vybudovalo. Byla bych ráda, kdyby Česká Miss byla symbolem České republiky. Krásná, inteligentní s potenciálem. Jako Česká republika. Přeji si, aby dívky reprezentovaly Českou republiku na významných společenských akcích, jako je například Expo v Miláně. Nebo se účastnily vládních návštěv, důležitých obchodních cest do zahraničí. Aby kromě „první dámy“ či manželky premiéra měla Česká republika i další osobnost – Českou Miss.

Móda, vizážistky, krásné dívky, slavní moderátoři… Jak se v takovém pracovním kolektivu cítíte vy, podnikatelka?

Je to jiný svět. Jsem spíše zvyklá na svět čísel. Ale je to moc příjemná zkušenost. Potkávám se s mladými kreativními lidmi a pracuje se s nimi dobře.

Z vašeho životopisu mi přišlo, že nejbližší akci podobnou České Miss, na které jste se podílela, je hudební festival Colours of Ostrava. Je to velká změna?

Na jednu stranu žádná. Jsou to kulturní události, které se připravují celý rok. Česká Miss je ovšem složitější v tom, že ji přenáší televize a že nemáte možnost opakování, bavíte širší skupinu lidí. Na Colours of Ostrava si lidé přijdou poslechnout muziku. Miss je pod mnohem větším drobnohledem. Ale zajistit financování, program a organizaci celé akce – to je stejné u obou akcí.

Jste úspěšná podnikatelka a zároveň dvojnásobná matka. Jak se to dá skloubit?

Dá se to – za obrovské podpory rodiny, velké tolerance partnera a za pomoci chůvy. Vždyť běžná žena stihne doma nakoupit, uklidit dům. To vše u nás doma pokulhává, ale o to více času věnuji dětem, když si je vyzvednu ze školky a jeslí. Věnuji se celé odpoledne jen jim, večer pak zasednu k počítači a vyřeším zbytek. Na děti jsem si počkala a s velkou životní pokorou si vážím toho, že je mám. V žádném případě je nešidím.

Patří tedy ženy do byznysu a do podnikání? V Česku je to stále mužská doména.

Ženy přemýšlejí a chovají se jinak. Myslíme v širším v kontextu. Muži potřebují rozhodovat, bouchat do stolu, chovat se suverénně. Žena dokáže třikrát otočit a říct: „Neuděláme ještě tohle?“ Je to jiný názor. Českým ženám chybí sebevědomí, bojí se, jak se to všechno dá skloubit. Ráda bych jim vzkázala: Nebojte se, běžte do toho, ono vás to občas někde vyfackuje, ale tím se poučíte.

Jaký máte názor na kvóty, které by regulovaly vstup žen do politiky či managementu velkých firem?

Nežijeme v ideálním světě. Kdyby byl ideální, výběrová řízení na pracovní pozice by byla jasná. Nehodnotilo by se, zda je kandidát žena nebo muž. Hodnotili by je pouze podle jejich zkušeností a znalostí. V takovém světě jsou kvóty nesmysl. Ale tak to u nás nefunguje. Proto kvóty vnímám jako pomoc ženám.

Váš profesní životopis je docela poutavé čtení. Řekněte mi, jak mohla dospívající dívka skloubit cvičení na housle, angličtinu, italštinu, francouzštinu, němčinu s aerobikem a závoděním na kole?

Mám takovou nemoc – neposedím na zadku. Přitom bych často chtěla. Ale když si s knížkou lehnu, hlavou mi začne běhat deset jiných věcí, které bych chtěla dělat. Jsem magor, který musí pořád něco dělat. Jazyky jsem se naučila, když jsem průvodcovala na vysoké škole zájezdy. Sport byl přirozený – šlo mi to a bavilo mě to. Do houslí jsem se přihlásila sama v první třídě, když pan učitel z hudebky dělal ve škole nábor. Pak ale přišlo těžké období, kdy mě k tomu doma museli nutit. Na střední škole jsem to ale zúročila – hrála jsem s cimbálovce, symfonickém orchestru, vydělávala jsem si, cestovala.