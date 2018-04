Úspěšně podniká na sociálních sítích a dokáže konkurovat mužům

Dvaatřicetiletá rusovláska Markéta radí firmám a živnostníkům, jak mají prodávat své produkty a služby na Facebooku. Stará se také o některé firemní facebookové stránky, pořádá reklamní kampaně a v neposlední řadě školí firmy. Své podnikatelské poslání ovšem vidí zejména v tom, že naučí co nejvíce žen pracovat s IT technologiemi tak, aby díky tomu žily spokojenější život.

Do života jste uvedla několik projektů, za které jste získala významná ocenění. Právě spouštíte nový projekt Smart žena. Můžete o něm říci něco bližšího?

Projekt Smart žena jsem spustila teprve nedávno. Zjistila jsem totiž, že ženy obecně mají menší IT gramotnost, než jsem si myslela. Často nemají chytrý mobil, příliš se neorientují v novinkách na internetu, mají vůči technice rezervovaný postoj.

Markéta Ubíková (32 let) Vystudovala na Ostravské univerzitě obor sociální geografie a regionální rozvoj.



Studijní stáž absolvovala ve Finsku a Švédsku, na pracovní stáž pak odjela do Irska.

Dlouhodobě se zajímá o problematiku životního prostředí a zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. Je ředitelkou Čistého nebe.

Prostřednictvím projektu Smart žena radí dámám, jak se poprat s moderními IT.

Čím si to vysvětlujete?

Často to pramení z toho, že se o IT a technice mluví takzvaně mužským jazykem, což jsou samá čísla, zkratky, technické parametry a málo příkladů praktického využití. Navíc IT často školí muži a nezřídka vzniká problém v komunikaci. Proto jsem se rozhodla školit ženy. Přináším ženský jazyk a hlavně ženský pohled na IT nástroje. Mé podnikání a život usnadňuje spousta IT nástrojů, a proto vím, jak to ženám prakticky vysvětlit a ukázat.

Můžete uvést nějaký příklad, jak může IT nástroj usnadnit ženě život?

Ukážu jim třeba, jak nasdílet nákupní seznam manželovi nebo jak najít vhodný termín pro třídní sraz jedním e-mailem. Moje školení je postaveno tak, že během pár hodin ženy do sebe nasají vše, na co neměly poslední roky kvůli dětem, domácnosti a práci čas. Tohle beru jako své podnikatelské poslání – více žen, které budou žít spokojenější život díky IT.

Máte skoro čtyřleté dítě, čekáte další. Dá se všechno to, co děláte, vůbec stihnout?

Je to neustálý proces slaďování. Tím, že jsem na volné noze, organizuji si svůj čas, jak potřebuji. Moje pracovní doba se dělí mezi práci u počítače, většinou doma, a na schůzky a školení. Jeden či dva dny v týdnu jsem v Ostravě, buď v coworkingovém prostoru, kde mám prostor jednak na schůzky, práci na počítači i na školení, nebo jsem u klientů. Můj muž je také na volné noze a péči o rodinu a domácnost si dělíme, jak je zrovna potřeba.

Markéta Ubíková se synem Františkem a manželem Stanislavem pobývá co nejčastěji v přírodě. I díky IT technologiím, které šetří jejich čas, si to mohou dovolit. Jejich koníčkem je jízda na kolech.

Předpokládám, že IT nástroje vám v tom pomáhají.

Přesně tak. Hodně nám to pomáhá. E-maily vyřídím ve vlaku, s manželem máme sdílený kalendář, s klienty konzultuji i na dálku přes Skype. Syn chodí do školky, tři dny navštěvuje státní zařízení, dva dny lesní klub. Některé dny se zapojují i prarodiče. Našli jsme si prostě model, který nám vyhovuje, ale každý týden je jiný a přináší nové výzvy.

A daří se vám v podnikání jako expertce na Facebook?

Začala jsem podnikat už na rodičovské dovolené a postupně si budovala dobré jméno. Ze začátku to šlo pomalu, ale v tuto chvíli jsem schopná se dobře uživit, klienti se už sami ozývají. Stále se ale musím rozvíjet a vymýšlet nové projekty. Velkou podporu mám ze strany manžela i ze strany širší rodiny. Podnikání při dětech má svá specifika a já se pořád ještě učím vše sladit tak, aby byli všichni spokojení. Čekáme teď druhé dítě, těším se proto na další výzvu.

Je o vás známo, že nejezdíte autem. Jak to bez něj všechno stíháte?

Jsme car-free rodina, to znamená, že jsme se rozhodli žít bez auta. Vedlo nás k tomu mnoho důvodů. Tím prvním je respekt k životnímu prostředí, které nechceme dále zamořovat zplodinami, hlukem a zabírat prostor. Taky chceme žít trochu pomaleji, být více venku a v kontaktu s okolním světem. Vnímáme auto jako věc, která by naší rodině více brala, než dávala, a proto ho nemáme. A jestli to stíháme? My jsme se rozhodli ne stíhat, ale žít. Poskládali jsme si život tak, abychom auto nepotřebovali, a je nám takhle dobře. Uvidíme, třeba se to časem změní, ale prozatím nám to tak vyhovuje.

Markéta Ubíková se synem Františkem a manželem Stanislavem si dokážou zorganizovat čas i bez auta.

Musíte žít v neustálém stresu, jestli bude o vaše služby zájem? Máte období, kdy se finančně daří, a období, kdy spíš přežíváte?

Moje práce má svou sezonnost. Jsou měsíce, hlavně podzim, které jsou prací nabité, a pak měsíce, kdy si můžu dovolit pracovat méně a být více s rodinou.

Lidé, kteří chtějí poradit s IT technologiemi, hledají pomoc asi spíš u mužů. Nediskriminuje vás to trochu?

Já to vidím spíš jako svoji výhodu a klienti to vidí stejně. Dokážu spojit to dobré z obou světů, a poskytnout tak kvalitnější službu.

V jakých cenových relacích se vaše služby pohybují? Může si je dovolit i žena, která je na mateřské, nebo žije z minimální mzdy?

Snažím se školení Smart žena poskytovat za rozumnou cenu. Můžu nabídnout i mikroškolení pro dvě tři ženy a přímo na míru jim poradit. Hodinová sazba zůstává stejná, klientky proto za moje služby zaplatí příznivou cenu.

Markéta Ubíková se synem Františkem pobývá co nejčastěji v přírodě. Zanedlouho bude znovu maminkou.

Kdo je vaším typickým klientem?

Co se týče marketingu na Facebooku, jsou to živnostníci, malé firmy, e-shopy. O Smart ženu mají zájem vysokoškolsky vzdělané ženy, které chtějí být atraktivní pro trh práce nebo IT potřebují pro své podnikání. Jedná se o maminky na rodičovské dovolené, pracující ženy nad padesát let, nebo ženy, které chtějí držet krok s dobou.