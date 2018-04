Marketing Manager

Formuluje strategii v oblasti vztahu k veřejnosti, navrhuje a realizuje nejúčinnější nástroje vnitropodnikové komunikace, projednává podmínky spolupráce s mediálními a reklamními agenturami, produkčními firmami, řídí a koordinuje činnost marketingového týmu. Ředitel marketingu by měl mít vysokoškolské vzdělání v oblasti marketingu, obchodu, ale není to podmínkou.

Měl by být samostatný a schopný budovat a vést tým. Měl by mít tvůrčí přístup a pro uplatnění v zahraniční firmě musí zároveň ovládat alespoň jeden cizí jazyk (zpravidla angličtinu). Jeho finanční ohodnocení se pohybuje od desítek tisíc v menších společnostech, jeho plat může překročit i 100 000, záleží na velikosti společnosti.



Co jsme psali a co si přečtete



