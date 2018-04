Marodi, hlídejte si zvonek i papíry. Jinak přijde citelný trest

Koho kontrola nachytá, že se řádně neléčí, nemusí dostat ani korunu, nebo se mu nemocenská razantně zkrátí. A to bez ohledu na to, že je to živitel rodiny. V závažných případech hrozí navíc až několikatisícová pokuta. Za loňský rok, kdy začal tento přísný metr na simulanty platit, pocítilo na vlastní kůži finanční postih 2 836 lidí. Přes tisíc "zdravých nemocných" muselo nemocenskou okamžitě ukončit a vrátit se do práce.

Abyste se nedostali během pracovní neschopnosti do potíží a nemocenská se vám zbytečně nezkrátila, je dobré se řídit několika doporučeními a radami.

Kontroly se zpřísnily, jsou i o víkendu



Počítejte s tím, že u dveří může kontrola zazvonit prakticky kdykoliv, tedy i o víkendu, kdykoli přes den i večer. Může o ni požádat zaměstnavatel, pracovní úřad, ale i ošetřující nebo posudkový lékař, kteří mají podezření, že se pacient řádně neléčí nebo nedodržuje léčebný režim.

Specialisté České správy sociálního pojištění, kteří kontroly provádějí, jsou velmi aktivní, každý den stihnou po celém území republiky navštívit v průměru 390 lidí. Jednoho člověka přitom mohou zkontrolovat během jeho pracovní neschopnosti i několikrát za sebou. Pokaždé se musejí prokázat "Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou".

Co zjistila loňská kontrola • Celkem 2 836 práceneschopných porušilo v roce 2009 léčebný režim. U celkem 1 053 pracovních neschopností nebyl z lékařského hlediska žádný důvod pro další pokračování, proto byly ukončeny.

• Zaměstnanci okresních a městských správ sociálního zabezpečení provedli loni ve všech krajích celkem 142 921 kontrol. U dvou procent kontrolovaných došlo ke snížení nebo odebrání nemocenské dávky.

• Nejvíc kontrol bylo v Praze (celkem 21 136), v Moravskoslezském kraji (celkem 16 897) a ve Středočeském kraji (celkem 15 204).

Místo léčení může změnit jen lékař



Kontrola přichází vždy na adresu, která je vyznačená na neschopence jako místo, kde se bude nemocný řádně léčit. Lékaři proto nezapomeňte uvést vždy platnou adresu. Zvonek bytu, ve kterém se po dobu nemoci budete zdržovat, by měl být označený vaším jménem. Vyplatí se zkontrolovat také funkčnost zvonku a případně vyznačit, že je mimo provoz.

Místo pobytu, v němž se léčíte, nemůžete svévolně měnit. Jestliže v bytě nemáte dobré podmínky pro léčení, ani nikoho, kdo by se o vás mohl případně postarat, můžete požádat svého ošetřujícího lékaře, aby vám povolil případnou změnu místa. Pokud bude souhlasit, nezapomeňte mu nahlásit přesnou adresu svého nového pobytu, ve kterém budete mít příznivější podmínky pro řádnou léčbu.

Neschopenku je třeba mít u sebe



Pracovní neschopenku mějte vždy při sobě, nezapomeňte si ji například v místě předchozího pobytu. Případné kontrole totiž musíte prokázat totožnost a zároveň předložit doklad o pracovní neschopnosti. Pověřený pracovník musí do neschopenky zaznamenat datum a čas kontroly a připojit podpis.

Když se přece jen stane, že neschopenku u sebe nemáte, můžete vyřešit problém například tak, že sepíšete čestné prohlášení, ve kterém uvedete důvod. Do prohlášení je rovněž důležité uvést datum, čas kontroly a připojit podpis svůj i kontrolora.

Zbytečně během léčení neopouštějte byt



Jestliže nemáte povolené vycházky a potřebujete si nakoupit třeba potraviny, snažte se řešit situaci tak, abyste neporušili léčebný režim. Pokud vám nákup neobstará někdo blízký, zatelefonujte svému ošetřujícímu lékaři, že vám nezbývá nic jiného, než si dojít nakoupit sami. Lékař tak může potvrdit, že o mimořádné situaci věděl a s vycházkou v dohodnuté době souhlasil.

Kontrolor při návštěvě využije všech možností, aby se do bytu, v němž se léčíte, dostal. Nezvoní a neklepe proto jen jednou. Přitom je dobré vědět, že setrvá na místě zhruba čtvrt hodiny. Teprve pak zanechá v poštovní schránce oznámení, že vás nezastihl. Uvede v něm kontakt včetně poučení, jak máte postupovat, abyste zdůvodnili svoji nepřítomnost.

Neriskujte, s kontrolorem spolupracujte



V situaci, kdy vás kontrola nezastihne doma, je vaší povinností navštívit druhý den svého ošetřujícího lékaře a vysvětlit mu důvod. Zavolejte i samotnému kontrolorovi a počítejte s jeho opakovanou návštěvou. V případě, že zazvoní na vaše dveře, snažte se vždy spolupracovat, jinak vám hrozí pokuta až do výše deseti tisíc korun. Při hrubém porušení léčebného režimu můžete nejen přijít o nemocenské dávky, ale navíc dostat i pokutu až 20 tisíc korun.

Pokud kontrolor nezastihne nemocného doma, je dobré vědět, že konzultuje případ s ošetřujícím lékařem. Ověří si například, zda lékař povolil vycházku v jinou dobu, než je vyznačená na neschopence, zda pacient není v nemocnici či na odborném vyšetření. Bude se lékaře ptát i na to, zda předepsal kontrolovanému pacientovi prášky, které mohou způsobit zvýšenou ospalost. Jedním z velmi častých argumentů nemocných lidí totiž bývá: "Neslyšel jsem zvonek, vzal jsem si víc utišujících prášků."