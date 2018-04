Prohrála sázku, i díky tomu dnes úspěšně podniká. Šije přímo ve výloze

Kdy jste začínala s podnikáním a co bylo impulsem?

Bylo to velmi zajímavé, až zvláštní. Můj kamarád, který pracuje v oblasti obchodu, za mnou kdysi přišel do prodejny, kde jsem prodávala sortiment spodního prádla a moc mě to bavilo. Tehdy mi pochválil šaty, co jsem měla na sobě a zeptal se, kde jsem je koupila. Řekla jsem mu, že jsem si je ušila v noci. Udiveně se na mě podíval a hned projevil přání, abych mu stejné šaty ušila pro jeho přítelkyni k narozeninám. Když jsem mu odpověděla, že šaty pro ostatní nešiji, změřil si mě svým podnikatelským pohledem a rázně pronesl, že kromě prádla budu prodávat i šaty.

A co vy na to?

Znovu jsem mu zopakovala, že šaty pro jiné šít nebudu, že nemíním míchat jablka s hruškami. Kamarád už nevěděl, co se mnou, tak vymyslel sázku. Navrhl, abych ušila patery šaty, a pokud je do konce týdne neprodám, koupí je všechny on sám. Sázku jsme tehdy uzavřeli, bylo to v pondělí dopoledne.

Začíná to být napínavé....

Tu noc jsem nespala a ušila patery šaty. Dva dny nato mi v obchodě nezůstaly ani jedny. Postupně jsem pak zaměňovala spodní prádlo za šaty, a když jsem se v roce 2013 rozvedla, vrátila jsem se domů na Moravu a v Olomouci otevřela prodejnu, kde prodávám především šaty.

Kamarád vás tedy zviklal. Necítí se ale ženy lépe v kalhotách, v ležérním pohodlném oblečení?

Když jsem byla malá, moje babička říkávala, že každá žena má nosit šaty. Tak asi proto se zaměřuji na šaty - denní, večerní, svatební, business šaty, volnočasové, prostě na šaty, které si klientka přeje. V našem sortimentu na míru jsou ovšem i další modely jako kalhoty, saka, šifonové košile, sukně nebo tuniky.

Při zakázce se nebráníme ničemu. V naši módní dílně v Olomouci si může žena koupit už hotové večerní nebo denní šaty a tuniky. Modely, jako jsou saka a kalhoty, děláme pouze na míru. Každá klientka má totiž jinou postavu a právě v zakázce na míru je kouzlo.

Slyšela jsem, že oděvy šijete přímo ve výloze. To je nějaký marketingový tah?

Od začátku, kdy jsem se do tohoto podnikání pustila, jsem měla vizi, že budeme šít přímo ve výloze. Na mnoho lidí to působilo divně, až bláznivě, ale já si za tímto svým nápadem stála. Vysvětlení je jednoduché – chtěla jsem prostě, abychom byli vidět. Aby potenciální zákazníci viděli, jak se šije, stříhá a třeba i páře. Mnoho známých mě od toho zrazovalo s vysvětlením, že ostatní uvidí, jak co dělám, že vlastně prozradím své know-how. Jenomže já to právě proto dělám.

Marta Musilová Vystudovala oděvní technologii na střední škole designu a módy, poté studovala Vysoké učení technické v Brně.

Bydlí a pracuje v Olomouci, kde má módní dílnu.

Je držitelkou mnoha ocenění, například její výroba je držitelem ochranné známky Haná regionální produkt.

V soutěži Živnostník roku 2016 byla stříbrná za Olomoucký kraj, v soutěži Žena regionu se pyšní druhou příčkou.

Je rozvedená, má sedmiletého syna.

Jste inženýrka, přesto podnikáte v módě. Jak jste se k tomu dostala?

Studovala jsem střední průmyslovou školu oděvní v Prostějově, ale protože jsem chtěla jednou podnikat a orientovat se v byznysu, vystudovala jsem ekonomii a marketing. Podnikat byl vždy můj sen.

Když jste začala podnikat, co pro vás bylo na začátku nejtěžší?

Podnikám od roku 2008 a mým životním mottem je, že všechno jde, když se chce. Prostě neříkám o věcech, že jsou těžké, nebo že něco nejde. Stačí jen chtít. Ale k těm začátkům. Musela jsem tehdy oslovit řadu lidí, aby mi poradili, jak na to. Také jsem se musela naučit hodně věcí , abych nedělala chyby, které s mými podnikatelskými začátky neodmyslitelně souvisely.

Udělala jsem tehdy hodně špatných rozhodnutí a s tím spojených investic, které byly nenávratné a zbytečné. Někdy má prostě člověk představu, že jeho podnik něco nutně potřebuje a nakonec zjistí, že to není pravda.

Můžete prozradit některá svá chybná rozhodnutí?

Tak třeba, když jsem otevřela svůj první obchod se spodním prádlem, naskladnila jsem zboží, které se mi líbilo, aniž bych přemýšlela nad tím, jaká bude moje klientela. To se mi vymstilo. Na základě těchto zkušeností mám pro začínající podnikatele jednu radu. Ptejte se a naslouchejte těm, co mají víc zkušeností než vy.

Nedávno jste se dostala do finálové desítky Živnostník roku Olomouckého kraje. Čemu tento úspěch přičítáte?

Tento úspěch přišel zřejmě díky naší pracovitosti, aktivitě a oddanosti profesi. Práci musíte dělat s láskou a těšit se na ni každý den, když ráno vstanete. Jsem ráda za každou novou zakázku, která přijde. Dokonce se nám už ozývají i muži, zda budeme šít i pro ně. Začneme tím, že před letošními Vánocemi u nás najdou kravaty na míru.

Kolik jste do své živnosti investovala? Musela jste to řešit například půjčkami?

Na začátku jsem musela investovat zhruba 300 tisíc korun. Peníze byly určeny jednak na zařízení, tedy šicí stroje, také na zásoby látek a šicích potřeb. Dřív jsem měla zásadu, že si nemám nikdy nic kupovat, když na to nemám. I proto jsem začala podnikat, až jsem měla své hotové peníze.

A dnes?

Dnes už bych to asi udělala i jinak. Pochopila jsem totiž, že je spousta dalších možností, například dotace. O ty nyní budeme pro naši firmu žádat, protože chceme vybavit šicí dílnu. Věřím, že se nám to podaří.

V čem je vaše tvorba jiná než u ostatních?

Technologie šití je stejná jako u ostatních firem, ale pojetí celé výroby je jiné. Pro zákaznice, které mají zájem, vybíráme materiály přímo na míru, což znamená, že nákupy děláme cíleně pro ně. Časově je to někdy náročné, ale výsledky jsou perfektní. Naše šaty jsou barevné, svěží, jednoduše se za nimi otočíte. Každý má volbu, kde bude nakupovat, každý má jiné priority. Pokud chce někdo nosit šaty, jako má dalších sto žen, je to jeho volba. Já jim jen přeji, aby zapadly do konfekčních tabulek a oděv jim seděl. Je ale i mnoho žen, které chtějí být originální, a proto si chtějí dopřát model na míru. Každá postava je jiná a u nás je takový zákazník vítaný.

Pokud si chce nechat žena z druhého konce republiky u vás něco ušít, jste schopna jí vyhovět na dálku?

Říkám tomu šití „on-line“. Funguje to, zákaznice dostane instrukce, jak se změřit, je s námi v kontaktu. Vybereme materiál, střih a vyrobíme. Také máme zákaznice, které jsme alespoň jedenkrát viděly, takže máme jejich „stylepage“, což znamená, že máme databázi, do které si ukládáme míry našich zákaznic. Pokud vznesou požadavek na model, třeba i hotový, věnujeme se jim prostřednictvím komunikačních programů, tedy mailu, skypu nebo telefonu, a šaty vybíráme přímo z ramínek.

Jaké materiály používáte, jaké byste naopak nikdy nepoužila?

To je hodně zásadní otázka. Právě materiál je to, na co se ve své práci soustředím nejvíc. Musí byt kvalitní ve vhodném odstínu. Může být také zajímavý svoji výzdobou a strukturou. V naši módní dílně ale nenajdete „živý“ materiál. Nikdy nepracuji s pravou kůží nebo kožešinou, jsem zásadně proti tomu a upřímně říkám, že nenosím ani kožené boty. Na trhu je dnes nespočet materiálů jako třeba veganská kůže, která je stejně krásná a k nerozeznání od té pravé.

V jakých cenových relacích se pohybují ceny za oděvy?

Chceme naše šaty potkávat na ulici, na večírcích a vidět v šatech šťastné nevěsty, proto naše ceny jsou dostupné. Mé přání vždy bylo a je, aby klientka u nás koupila model za přijatelnou cenu, například šaty na běžné nošení se u nás pohybují v cenách od 1,5 do dvou tisíc korun, večerní šaty pořídíte od 3 200 korun. Pokud jde o svatební šaty, prodáváme je už od deseti tisíc korun, což je srovnatelné s půjčovným v salonech.

Řídíte se současnými trendy? Jaké jsou třeba pro letošní podzim a zimu?

Základem jsou barvy jako šedá, černá a hnědá, v letošním roce je to také temně fialová a my k těmto barvám řadíme také korálovou. Letošní podzim hýří také květy a výraznými vzory. Pokud jde o naši dílnu, my se trendy neřídíme, my je vytváříme. Od toho tu jsme.

VIDEO: Uzavřela sázku, díky tomu dnes úspěšně podniká. Šije přímo ve výloze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Umí se Češi oblékat?

Není to o národnosti, je to o člověku, ale odpovím otázkou. Když potkáte ženu na ulici, podle čeho poznáte, že je Češka, aniž by promluvila? Jsou to pouze předpoklady a já nepředpokládám. Je to o tom, zda chce žena dobře vypadat a nechá si například poradit. My se věnujeme i stylingu, asistovaným nákupům a máme také svůj fashion blog v rádiu, kde radím jak se oblékat.

Jakých chyb se při oblékání lidé nejčastěji dopouštějí?

U žen je jedna velká chyba, že nepřijímají radu a jedou ve svých kolejích. My jim to, jak mají chodit oblékané, nenutíme, jen si přejeme jim ukázat, že mohou vypadat i jinak, lépe. U mužů se setkáváme s tím, že by chtěli při nákupech poradit, ale stydí se, potažmo se tuto skutečnost bojí sdělit svým partnerkám.

Jaká je podle vás nabídka oblečení v Česku?

Velmi omezená a řekla bych, že outletová. Jinými slovy, co se neprodá v zahraničí, prodá se u nás. Materiály nejsou v obchodních řetězcích kvalitní, navíc nabízejí zákazníkovi jakousi uniformitu, protože stejné šaty pak nosí stovky žen.

Vím, že spolupracujete i s různými charitativními organizacemi a šijete i pro hendikepované lidi. Můžete k tomu říct něco bližšího?

Ano, spolupracuji a šiji například pro dámy na vozíčku, některé z nich jsou i mé kamarádky. Máme za sebou i několik charitativních akcí, kde chceme pomáhat všem, kteří to potřebují.

Jak svou náročnou práci dokážete skloubit s péčí o rodinu?

Jsem máma sedmiletého chlapečka a to je nejdůležitější. Můj syn chodí do první třídy, a tak máme jasné denní plány a veškerý volný čas trávím s ním. Můj syn například moc rád šije, a to i na overlocku a coverloku, ušil už různé polštářky nebo kapsičky, takže se mnou rád tráví čas i v práci.

Samozřejmě nám hodně pomáhá babička, moje máma, za což jsem vděčná nejvíce, bez ní by to nešlo. Podnikám ale právě proto, abych měla čas, kdy potřebuji a nemusela se zodpovídat zaměstnavateli.

Kolik máte zaměstnanců a v jakých profesích?

Pro módní dílnu pracuje několik osob externě, švadleny podle potřeb a aktuálního stavu zakázek. Dávám příležitost například studentkám, které u nás pracují ve svém volném čase. V prodejně jsem já, kde šiju, přebírám zakázky a prodávám.

Jak vás tato práce živí?

Jezdím průměrným vozem, bydlím v normálním bytě, starám se o syna a moje práce nás slušně živí. Netajím se ale tím, že budoucnost vidím v jasnějších barvách díky tomu, že moje firma prosperuje. Takže nevylučuji, že v horizontu několika let nasednu do lepší značky vozu a postavím dům. Bude to potvrzení toho, že svou práci dělám dobře a že jsem svou cestu nastavila správným směrem.

Jaké máte plány do budoucna?

Plánujeme zařídit modní dílny v dalších městech, chceme, ať jsme blízko všem zákazníkům. Také pracujeme na spuštění on-line šití na míru, což znamená, že můžeme jakémukoli zájemci ušít cokoli na míru přes e-shop. Momentálně všechno připravujeme a programujeme.